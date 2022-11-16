У ЦИКа нигде не задвоилось

Центризбирком (ЦИК) отчитался во вторник о полной победе над любителями двойного голосования: по итогам проверки, проведенной специальной рабочей группой ЦИКа, на прошедших в сентябре выборах подобных случаев не зафиксировано, не считая одной попытки, пресеченной местным избиркомом. Впрочем, это скорее временное затишье, предупреждает эксперт, проходившие осенью выборы были не самыми громкими, а любителям проверить избирательную систему на прочность было не до того. Однако к следующей федеральной кампании попытки двойного голосования могут возобновиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центризбирком во главе с Эллой Памфиловой (стоит) отчитался о полной, но пока не окончательной победе над любителями двойного голосования

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Центризбирком во главе с Эллой Памфиловой (стоит) отчитался о полной, но пока не окончательной победе над любителями двойного голосования

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Центризбирком не выявил случаев двойного голосования на выборах в сентябре, сообщил на заседании комиссии 15 ноября член комиссии Антон Лопатин. По его словам, к такому выводу профильная рабочая группа пришла, проверив всех граждан, которые сначала подали заявку на голосование по месту нахождения при помощи сервиса «Мобильный избиратель», а потом передумали и пришли на участки по месту регистрации. Всего таких было 585 человек в 37 регионах.

Впрочем, по словам господина Лопатина, мониторинг СМИ и соцсетей все же выявил два случая, когда избиратели попытались обмануть систему. Первый обнаружил избирком Приморского края еще до начала работы группы ЦИКа: жительница Владивостока проголосовала дважды в ходе досрочного голосования. По этому факту краевой избирком провел проверку, материалы переданы в правоохранительные органы, дело находится на контроле. Во втором случае член территориального избиркома Нагорного района Москвы Дмитрий Кузнецов пришел на столичный участок с новым паспортом и проголосовал по нему, а затем обнаружил, что может сделать это повторно через портал городских услуг, используя старые паспортные данные, на которые был оформлен его аккаунт. Однако избиратель сам не стал пользоваться этой возможностью.

Последний случай подтвердил, что актуализация данных об избирателях в системе ГАС «Выборы» пока происходит не так быстро, как хотелось бы, признал господин Лопатин, добавив, что новая цифровая платформа сократит ее сроки. То, что рабочая группа впервые за последнее время не выявила случаев неоднократного получения бюллетеней в ходе выборов, подтверждает эффективность решений ЦИКа, направленных на предупреждение подобных нарушений, уверен Антон Лопатин. Речь идет о возможности избирателя аннулировать ранее поданное заявление о голосовании по месту пребывания (всего было отозвано 1635 таких заявлений) и утрате возможности проголосовать на участке для тех граждан, кто был включен в список дистанционного электронного голосования, пояснил член комиссии.

Председатель ЦИКа Элла Памфилова похвалила коллегу и всю комиссию за принципиальное отношение к проблеме, относительно которой «много было спекуляций, но были и факты». Теперь ЦИК готов даже коллег из США приглашать на стажировку, заявила госпожа Памфилова. «Мы многому можем научить их»,— отметила она.

Специальная рабочая группа по контролю за однократностью получения избирательного бюллетеня была создана в ЦИКе в 2019 году после многочисленных претензий к системе «Мобильный избиратель» (она позволяет голосовать по месту пребывания, а не регистрации). Ее внедрение привело к многочисленным попыткам публично продемонстрировать неустойчивость избирательной системы к взлому. В результате законодателю даже пришлось ввести уголовную ответственность за неоднократное голосование, хотя и это не смогло остановить всех желающих. Рекордсменом стала проживающая в Израиле россиянка Яэль Илински, которой в 2020 году удалось трижды проголосовать по поправкам к Конституции: онлайн, в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе.

Отметим, что попытки проконтролировать удаленное голосование делались и до «Мобильного избирателя»: так, еще в 2012 году тогдашний председатель ЦИКа Владимир Чуров поручил проверить каждый открепительный талон (тогда он был необходим для волеизъявления не по месту прописки), по которому было проведено голосование в ходе думских и президентских выборов. Однако результаты проверки так и не были обнародованы.

Фактов двойного голосования не выявлено, но проблема скорее поставлена на паузу, а не решена, считает политтехнолог Роман Смирнов. Он напоминает, что региональные выборы (а именно они проходили в этом году) привлекают меньше внимания, чем федеральные. К тому же в силу общей ситуации людям, которые традиционно занимаются проверкой избирательной системы на прочность, было не до того, да и ужесточение наказания за такие действия тоже должно было подействовать, предполагает эксперт. Но это вовсе не значит, что к следующим выборам оппозиция не вернется к подобным приемам политической борьбы, предупреждает господин Смирнов.

Анастасия Корня