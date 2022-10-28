Пхеньян мутит Kyodo

КНДР в пятницу провела испытания баллистических ракет малой дальности, тем самым вновь продемонстрировав свой военный потенциал. В Москве к таким действиям Пхеньяна относятся с пониманием: как заявил накануне президент РФ Владимир Путин, причина эскалации состоит в «абсолютно хамском отношении» Запада к интересам КНДР. Между тем в странах региона и в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) опасаются, что теперь на очереди может быть первое с 2017 года северокорейское ядерное испытание. В МИД Южной Кореи обещают в таком случае «беспрецедентный по силе ответ». А в Японии, по данным агентства Kyodo, хотят в связи с обострением ситуации закупить у США крылатые ракеты Tomahawk.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Чен Ын

Фото: Reuters Ким Чен Ын

Фото: Reuters

Очередной запуск северокорейских баллистических ракет малой дальности был произведен в пятницу утром. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, две ракеты пролетели 230 км из района Тхончхон в провинции Канвондо в сторону Японского моря, максимальная высота полета составила 24 км, скорость — 5 Махов.

Это был уже 28-й запуск северокорейских ракет с начала года. И произошел он вскоре после других событий, заставивших говорить об очередной эскалации в регионе. Так, за последние две недели военные КНДР провели целую серию учений и стрельб. А в понедельник, 24 октября, Южная и Северная Кореи даже обменялись артиллерийскими ударами в районе разграничительной линии в Желтом море.

Как заявили в пятницу в Индо-Тихоокеанском командовании американских ВС (USINDOPACOM), запуск ракет не представлял «непосредственной угрозы для служащих США, территории страны или союзников» Соединенных Штатов.

Между тем, как говорилось в заявлении, «запуски ракет подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет».

Обеспокоены всем происходящим были и союзники США. Власти Южной Кореи осудили Пхеньян за «серьезную провокацию», дестабилизирующую обстановку в регионе и нарушающую резолюции Совбеза ООН. А из Токио пришла новость о том, что власти Японии в целях усиления своей обороны прорабатывают вариант с закупкой у США крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники в японском Минобороны. О реакции Вашингтона пока не сообщалось.

Отметим, что до конца года в Японии должна быть представлена обновленная стратегия нацбезопасности. И ожидается, что там будет записана возможность в случае необходимости «наносить контрудары» по неприятелю. Кто в первую очередь претендует на эту роль — говорить излишне. Особенно вспоминая тот факт, что в начале октября северокорейская ракета пролетела над японскими префектурами Аомори и Хоккайдо, там даже сработала экстренная система оповещения и жителей призвали бежать в укрытия.

При этом особую обеспокоенность вызывает информация о готовящемся северокорейском ядерном испытании — первом с 2017 года. Подтверждают это, в частности, в МАГАТЭ.

«Мы надеемся, что этого не произойдет. Но индикаторы, к сожалению, указывают на противоположное. Мы видим приготовления»,— сказал накануне гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

В среду по итогам трехсторонней встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи заместитель главы МИДа последней из этих стран Чхо Хён Дон предупредил: в случае ядерного испытания Пхеньян «столкнется с беспрецедентным по силе ответом». А в опубликованной в четверг Пентагоном Оборонной стратегии США содержатся предостережения, касающиеся не испытания, а уже боевого применения оружия. В программном американском документе сказано, что в случае ядерной атаки КНДР на США и их партнеров северокорейскому режиму «придет конец»: «Нет ни одного сценария, при котором бы режим Кима (северокорейского лидера Ким Чен Ына.— “Ъ”) применил ядерное оружие и выжил».

Между тем в Пхеньяне утверждают: все их действия — это ответ на «провокации» со стороны Южной Кореи и ее союзников.

В частности, там обращают внимание на завершившиеся в пятницу 12-дневные учения южнокорейской армии «Хогук», в которых были задействованы и американские военные. Еще больше раздражения наверняка вызовут начинающиеся в понедельник совместные американо-южнокорейские учения «Бдительный шторм» (Vigilant Storm). С 31 октября по 4 ноября военные будут отрабатывать (в том числе с использованием примерно 140 южнокорейских и 100 американских самолетов) шаги по защите при нападении неприятеля.

То, что непродуктивны именно действия США и их союзников, а не Пхеньяна, накануне дал понять президент РФ Владимир Путин. «Вы знаете, в чем (проблема.— “Ъ”) лежит? В нежелании разговаривать! В абсолютно хамском отношении к интересам Северной Кореи, в том числе в сфере безопасности»,— сказал он, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» (подробнее см. “Ъ” от 28 октября). Президент напомнил, что в свое время северокорейская проблема (включая ее ядерную составляющую) была практически решена: «Северокорейские лидеры согласились, по сути, с предложениями Соединенных Штатов». «Но в последний момент американская сторона изменила свою позицию, заставила, по сути, северокорейское руководство отказаться от достигнутых договоренностей… Ввели санкции дополнительные, начали ограничивать в сфере финансов, банковской деятельности, хотя была договоренность этого не делать... Зачем? Это же не очень понятно»,— рассказал Владимир Путин.

Отдельно с критикой президент обрушился на Южную Корею, которая, по его словам, «приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину». «Это будет разрушать наши отношения»,— отметил Владимир Путин.

В ответ в пятницу его южнокорейский коллега Юн Сок Ёль заверил: «Мы оказывали гуманитарную и мирную помощь Украине в знак солидарности с международным сообществом, но никогда не предоставляли летального оружия или чего-либо подобного». То же заявили и в Министерстве национальной обороны Республики Корея, оставив, правда, одну лазейку: «Оружие поставляется в определенные государства с целью экспорта в эти страны. Как эти страны используют полученное оружие — это не тот вопрос, на который должны отвечать мы».

При этом в МИДе республики, как сообщило южнокорейское агентство «Ньюсис», решили послать Москве свой сигнал. «Мы внимательно следим за сообщениями СМИ, в которых говорится о возможности закупки Россией оружия у Северной Кореи»,— привело агентство заявление дипведомства.

Напомним, еще в начале сентября газета The New York Times сообщила, что Россия якобы начала закупки у Северной Кореи «миллионов снарядов и ракет». Информацию о контактах Москвы и Пхеньяна на эту тему затем подтверждали в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности США, правда оговариваясь: на текущий момент нет никаких признаков того, что северокорейские боеприпасы применяются на Украине. Российские дипломаты не раз называли эти утверждения «очередным фейком», распространяемым Западом для дискредитации Москвы.

Павел Тарасенко