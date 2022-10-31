«Мемориала» нет, а жалоба есть

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подана жалоба на решение Верховного суда РФ о ликвидации «Международного Мемориала». Старейшая правозащитная организация страны была упразднена по иску Генпрокуратуры в декабре 2021 года, что не помешало ей стать лауреатом Нобелевской премии мира в октябре 2022 года. В жалобе в Страсбург говорится о пяти нарушениях европейской Конвенции о защите прав человека — от вмешательства в право на свободу объединений до «дискриминации» и «наказания за критику власти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закрытие офиса в Москве «Международный Мемориал» намерен обжаловать в ЕСПЧ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Закрытие офиса в Москве «Международный Мемориал» намерен обжаловать в ЕСПЧ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Жалобу в ЕСПЧ на ликвидацию «Международного Мемориала» направили юристы Центра защиты прав человека «Мемориал». Напомним, «Международный Мемориал» был создан в 1987 году (одним из организаторов и первым почетным председателем был академик Андрей Сахаров). К 2021 году структура аккумулировала 74 правозащитные и просветительские НКО. Одной из них был правозащитный центр (ПЦ) «Мемориал», который среди прочего занимался работой с архивами репрессированных и составлением современного «списка политзаключенных». В 2014 году ПЦ «Мемориал» был внесен в реестр иноагентов, два года спустя туда же попал и «Международный Мемориал». А в 2021 году прокуратура Москвы и Генпрокуратура добились судебной ликвидации обоих «Мемориалов». Основанием стало «нарушение закона об иностранных агентах» — в частности, отсутствие «иноагентской» маркировки. Представители Роскомнадзора и Министерства юстиции заявили про «грубость и неоднократность нарушений законодательства», которые «не подвергаются сомнению».

Отметим, что с 2013 года ЕСПЧ принял больше 70 жалоб на «иноагентское» законодательство и вынес по ним общее решение в июне 2022 года. Тогда Страсбург заключил, что российское законодательство об иностранных агентах «не соответствует требованиям конвенции». В том же решении ЕСПЧ заключил, что «Международный Мемориал» был признан иностранным агентом «на основании дефектных положений» закона. Организация добросовестно маркировала свои сайты и материалы, но не сообщения в соцсетях, посчитав, что посты «не являются "материалом" по смыслу закона».

В октябре 2022 года «мемориальцы» получили Нобелевскую премию мира за «отстаивание права критиковать власть и защищать фундаментальные права граждан». А вместо ликвидированного ПЦ «Мемориал» был создан Центр защиты прав человека (ЦЗПЧ) «Мемориал». Юристы ЦЗПЧ и подали жалобу в Европейский суд.

Соавтор документа Жаргал Будаев считает, что российские власти нарушили в отношении «Мемориала» сразу пять статей конвенции, в том числе «право на свободу выражения мнения» и «право на свободу объединений». Вмешательство государства в эти права «не было предусмотрено законом и не является необходимым в демократическом обществе», говорится в жалобе.

Также было нарушено «право не привлекаться к повторному наказанию», считают юристы «Мемориала». Ведь отсутствие маркировки подтверждалось в суде вынесенными ранее административными штрафами. Речь идет про десять эпизодов нарушения «производства и распространения материалов» организацией, выполняющей «функции иноагента» (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). В 2019 году суды оштрафовали «Международный Мемориал» по этой статье на общую сумму в 4,5 млн руб., после чего организация заявила об устранении недочетов. В жалобе в ЕСПЧ юристы настаивают, что ликвидация — «повторное наказание» за то же самое нарушение КоАП. Ранее ВС РФ этот довод отклонил.

Еще два пункта жалобы связаны с «дискриминацией» и «наказанием за критику власти». Дискриминация обосновывается тем, что наказание «не грозит тем, кто не получает иностранного финансирования и не критикует власть».

Документ зарегистрирован в ЕСПЧ, но говорить о принятии жалобы в работу рано, говорит Жаргал Будаев. Он напомнил: несмотря на фактическое прекращение отношений между РФ и Советом Европы, суд в Страсбурге продолжает рассматривать жалобы на Россию, если предполагаемое нарушение прав произошло до 16 сентября 2022 года. У российских властей другой подход: президент Владимир Путин подписал закон о неисполнении постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта, даже если сама жалоба была подана еще до разрыва отношений с СЕ. «Хотя российское правительство и игнорирует постановления ЕСПЧ, важно само подтверждение и освещение системных проблем в стране,— считает Жаргал Будаев.— Остается надежда, что в будущем они все же будут исполнены».

Мария Старикова