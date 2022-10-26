Единороссы добавят нового в старое

Прошедшее во вторник под председательством Дмитрия Медведева заседание программной комиссии «Единой России» (ЕР) было посвящено двум главным темам. Первая касалась социальных обязательств, зафиксированных в «народной программе» партии: единороссы с удовлетворением отметили, что на их исполнение в проекте бюджета выделены все необходимые средства. Вторая тема была связана с поддержкой новых российских территорий: им в партийной программе будет посвящен новый раздел, пообещал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Заседание программной комиссии ЕР 25 октября проходило в закрытом режиме (причины этого партийцы не объяснили), и узнать о ходе обсуждения можно было только из сообщений в официальном Telegram-канале партии. Судя по ним, единороссы сосредоточились на двух основных темах: социальных обязательствах перед гражданами и развитии новых территорий.

Председатель ЕР Дмитрий Медведев подчеркнул, что за исполнение «народной программы» каждый член партии несет персональную ответственность: «От рядовых активистов до депутатов, сенаторов и высшего руководства ЕР. Каждый партиец, каждая первичная организация, каждая фракция в парламенте. И никаких скидок на сложную ситуацию быть не должно». Он также напомнил, что для выполнения социальных обязательств ЕР в бюджете на 2023 год запланирован рост социальных расходов на 1,6%: в частности, значительно увеличены средства на выплату материнского капитала и пособий на рождение детей. Кроме того, ЕР должна гарантировать «российские социальные стандарты» и всем «новым гражданам». Необходимые дополнения к «народной программе» уже готовит рабочая группа программной комиссии во главе с Андреем Турчаком, сообщил председатель ЕР.

Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров назвал проект бюджета-2023 «лучшим бюджетом, который можно было бы сформировать в данной ситуации». «Приоритет бюджета был определен в первую очередь как безусловное выполнение всех социальных обязательств»,— вновь акцентировал он внимание на социальной тематике. Этот тезис еще раз повторил и министр финансов Антон Силуанов: он подтвердил, что все социальные обязательства обеспечены необходимыми ресурсами, упомянув индексацию основных пособий, увеличение выплат в связи с ростом прожиточного минимума и повышение МРОТ. «Проектом бюджета также предусмотрено увеличение зарплат работников бюджетной сферы»,— добавил министр.

Telegram-канал ЕР тем временем решил дополнить партийных ораторов и выпустил табличку «Какие еще положения народной программы в образовании обеспечены в проекте бюджета на 2023–2025 годы?». В ней наряду со средствами на бесплатное горячее питание для школьников (4,3 млрд руб.) и расходами на 10 тыс. дополнительных мест в детсадах (6,5 млрд руб.) упомянуты и выплаты советникам директоров школ по воспитательной работе, которые «появятся по всей стране» (сумма этих расходов в таблице не обозначена).

О росте расходов на развитие образования, систему здравоохранения и содействие занятости партийцы говорили и на заседании программной комиссии. Кроме того, на нем зашла речь о поддержке участников спецоперации. Так, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила не учитывать доходы бойцов при расчете универсального пособия для их семей. «Просил бы эту тему проработать»,— охотно откликнулся Дмитрий Медведев.

«Закольцевал» заседание Андрей Турчак, вернувшийся к теме восстановления Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Партии он предложил предусмотреть для этих целей отдельный раздел в «народной программе», а правительству — учредить специальную госпрограмму. «Как мы и договаривались, мы ее (программу.— “Ъ”) откорректируем, там появится новый раздел. У нас есть предложение для правительства: объединить финансирование реализации всех мероприятий на новых территориях в единую госпрограмму. Это придаст системность, прозрачность работе и позволит сконцентрировать ресурсы на достижении ключевых целей. Естественно, речь идет о тех разделах программы, которые касаются гражданской инфраструктуры»,— пояснил господин Турчак.

По словам Дмитрия Медведева, на заседании 25 октября единороссы должны были определить те положения «народной программы», по которым необходима дополнительная проработка с правительством. Андрей Турчак в связи с этим заявил, что на рассмотрении его рабочей группы находятся 92 предложения по дополнению программы, часть из которых касается поправок к бюджету ко второму чтению.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что ЕР акцентирует внимание на теме новых территорий как в силу аппаратных расчетов, так и ориентируясь на то, что оставшееся там население может быть настроено более лоялистски, чем в среднем по России. «Но в условиях дефицита позитивных для российской стороны военных новостей приходится усиливать акцент и на социально-экономической составляющей»,— рассуждает политолог.

Андрей Винокуров