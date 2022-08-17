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Коммерсантъ FM
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Смартфоны решили не дешевиться

Поставки недорогих устройств в Россию сократились

Поставки в Россию смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. упали в первом полугодии на 56%, подсчитали в GS Group. Поставки всех смартфонов за этот же период снизились на 38%. Ритейлеры расходятся в оценке спроса на дешевые устройства: одни говорят, что их продажи сокращаются уже несколько лет, а другие, наоборот, видят позитивную динамику в преддверии нового учебного года. Технически характеристики дешевых смартфонов будут снижаться, поэтому спрос на них в ближайшей перспективе продолжит падать, считают аналитики.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом GS Group об импорте мобильных телефонов в РФ за первое полугодие. Из документа следует, что поставки смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. снизились по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 56%, до 2,7 млн штук. Поставки смартфонов среднего сегмента (10–30 тыс. руб.) сократились на 24%, до 5,5 млн штук. Импорт дорогих устройств снизился на 38%, до 1,6 млн штук. Всего за первые шесть месяцев было поставлено 9,9 млн смартфонов, что на 38% меньше, чем за первое полугодие 2021 года, говорится в отчете.

По оценке GS Group, телефоны нижнего ценового сегмента занимают в общих поставках 27% (годом ранее показатель составлял 38%), среднего сегмента — 56% (год назад 46%), а доля верхнего осталась на уровне 17%.

Аналитики GS Group полагают, что поставки дешевых смартфонов сократились по большей части из-за ухода с российского рынка Samsung — на южнокорейского поставщика приходилась треть сегмента. Сказалось и изменение политики китайских Xiaomi и Realme, которые почти вдвое сократили поставки недорогих моделей, отметили в компании.

В первой половине года производители столкнулись с нарушением логистических цепочек, поэтому на рынке было снижение поставок всех смартфонов. Сейчас ситуация стабилизируется, отмечают в «МегаФоне». В МТС говорят, что продажи смартфонов до 10 тыс. руб. за первую половину года снизились на 34%: «Их доля в общих продажах смартфонов снизилась на 7%, до 23%».

Спрос на недорогие смартфоны падает не первый год, поскольку это устройства «начального технологического уровня», а потребители хотят покупать следующий смартфон мощнее, поясняют в «Марвел-Дистрибуции». Снижение продаж дешевых смартфонов также связано с глобальным дефицитом чипов, из-за которого растут цены, объясняет источник “Ъ” в одном из ритейлеров: «Те устройства, что раньше стоили 10 тыс. руб., сейчас продаются за 15 тыс. руб. Подорожали процессоры, память и другие комплектующие».

В «Ситилинке», наоборот, отмечают смещение спроса к более бюджетным моделям смартфонов: «Если в первом полугодии прошлого года самый большой спрос был на гаджеты стоимостью от 15 тыс. до 30 тыс. руб., то в этом году покупатели сети предпочитали устройства ценой до 10 тыс. руб.».

Рост спроса на бюджетные смартфоны наблюдают и в «М.Видео—Эльдорадо». Он, по словам представителя ритейлера, усилился во втором квартале, а средний чек на смартфоны низкой ценовой категории снизился на 4% по сравнению с прошлым годом, добавили в компании: «Мы ожидаем, что спрос на эту категорию сохранится, например, такие девайсы традиционно востребованы перед началом нового учебного года».

В России сейчас бюджетные смартфоны подорожали примерно на 50%, отметил аналитик TelecomDaily Илья Шатилин: «Те устройства, которые в Индии и Китае можно купить за 10 тыс. руб., в России продаются за 15 тыс. руб.». Это связано как с курсом рубля, так и логистическими ограничениями, прояснил он.

Кроме того, за последние три-четыре года изменились требования к устройствам, гаджеты с маленьким объемом памяти и слабыми процессорами не позволяют полноценно использовать современные приложения, отмечает аналитик. По его словам, спрос на такие гаджеты мог вырасти в регионах и связан со снижением реальных доходов населения. Илья Шатилин считает, что рынок дешевых смартфонов будет сокращаться и дальше, а спрос будет перемещаться в сегмент устройств стоимостью 20–30 тыс. руб.

Анастасия Гаврилюк

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