В переписи нашлись первые участники

В конкурсе «Ростелекома» на поставку 360 тыс. планшетов для переписи населения на 11,5 млрд руб. победили структуры дистрибуторов электроники Merlion и VVP Group, которые поделят контракт примерно пополам. Часть денег вернется к «Ростелекому» в качестве платежей за использование на устройствах отечественной операционной системы «Аврора». Много заработать на поставках будет непросто, предупреждают участники рынка.

Поставщиками планшетов с отечественной мобильной операционной системой «Аврора» (ранее — Sailfish) для всероссийской переписи населения 2020 года станут системный интегратор Tegrus (входит в группу Merlion) и ООО «Центр дистрибьюции» (бренд VVP Group), следует из итогов тендера «Ростелекома» на сайте госзакупок. Победители поделят контракт на поставку 360 тыс. планшетов общей стоимостью примерно 11,5 млрд руб. Цена договора с Tegrus — 5,745 млрд руб., с «Центром дистрибьюции» — 5,753 млрд руб. В «Ростелекоме» вчера не стали комментировать итоги тендера, отметив лишь, что действуют в рамках закона о госзакупках.

В VVP Group сообщили, что для переписи планируются поставки планшетов под отечественным брендом Inoi, который «уже много раз поставлял устройства с Sailfish». Как сообщал “Ъ” 18 июня, Inoi также активно поставляет устройства на потребительский рынок. По итогам первого полугодия 2019 года Inoi показал наибольшие объемы импорта сотовых телефонов в Россию в сегменте с ценой до 7 тыс. руб.— 869 тыс. устройств, в основном это кнопочные телефоны, следует из отчета компании GS Group. В Tegrus от комментариев отказались.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», 14 июня Своя операционная система есть и у России. Это важное стратегическое преимущество

Рынок планшетов в России падает третий год подряд, люди покупают вместо них смартфоны, напоминает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. «360 тыс. планшетов — это около 10% российского рынка. Для Inoi очень неплохо на падающем рынке обеспечить такой пакет поставок государству»,— считает он. Господин Кусков обращает внимание, что на планшетах Inoi изначально стоит операционная система Android, а «Аврору», разработчиком которой выступают структуры «Ростелекома», на них будут ставить дополнительно, то есть на это пойдут и дополнительные средства. Аналогичные планшеты на системе Android стоили бы на 30% дешевле, оценивает он.

Лицензия на «Аврору» стоит 5 тыс. руб., уточняет аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, то есть фактически такую сумму с каждого планшета поставщик будет должен заплатить самому «Ростелекому». Эксперт считает, что на рынке подобный планшет может стоить всего 4,5–5 тыс. руб., но в тендере есть ряд дополнительных условий, среди которых замена планшетов, которые выйдут из строя. Для этого поставщикам нужно будет предусмотреть запас планшетов на случай замены, объем которых должен быть 15–20% от всей поставки. Таким образом, реальную цену за один планшет можно считать адекватной, полагает эксперт.

Один из собеседников “Ъ” на рынке дистрибуции предупреждает, что участие в проекте может оказаться не слишком выгодным для победителей. Сложность не в том, чтобы соответствовать заявленным характеристикам, но в том, что необходимо прибавить расходы на хеджирование рисков, обслуживание кредитов, таможенные платежи и логистические траты, создание фонда дополнительных устройств для сервисной поддержки и прочее, поясняет он. Собеседник уверен, что на себестоимости скажутся и сжатые сроки поставки, так что будет «крайне сложно представить устройство, которое соответствует всем требованиям и принесет производителю прибыль».

Юлия Степанова