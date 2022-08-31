Игра продолжается

На российский рынок выходит китайский производитель игровых ПК, ноутбуков и периферии Machenike. Поставлять устройства в РФ будут «Марвел-Дистрибуция», OCS и «Треолан». В продажу уже поступил и другой бренд игровых ноутбуков от Haier, куда входит Machenike — Thunderobot. До начала военных действий на Украине в сегменте лэптопов для геймеров в России лидировали Asus, Lenovo, Acer и HP, но эти бренды ограничили поставки в страну. Эксперты ожидают появления на российском рынке все большего числа китайских брендов ноутбуков, но сомневаются в востребованности именно игровых моделей из-за сравнительно высокой стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Источник “Ъ” в одном из ритейлеров рассказал, что на розничном рынке в РФ скоро появится китайский производитель игровых компьютеров, мониторов и периферии Machenike. По словам собеседника “Ъ”, вендор договорился о поставках с крупными российскими дистрибуторами OCS, «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан» (входит в «Ланит»).

В «Марвел-Дистрибуции» подтвердили, что планируют поставлять ноутбуки, игровые ПК, мониторы и периферию Machenike. «Это крайне перспективный бренд, который, по нашей оценке, в Китае занимает порядка 20% рынка игровых устройств»,— добавили в компании. О том, что Machenike заключила договор с OCS и «Треолан», знает и источник “Ъ” на рынке ноутбуков. В Machenike, OCS, «Треолан» и «Ланите» не ответили “Ъ”.

Бренд Machenike принадлежит концерну Haier (занимается поставками в Россию бытовой техники и электроники). В июне стало известно, что российское представительство Haier построит в Набережных Челнах новый завод по выпуску холодильников и морозильников за 4,5 млрд руб. (см. «“Ъ”-Урал» от 28 июня). В середине июля на российский рынок вышел еще один китайский производитель игровых ноутбуков Thunderobot, который также принадлежит Haier. Вендор заключил соглашение с «М.Видео-Эльдорадо», рассказали в ритейлере.

Сейчас в России некоторую продукцию Machenike можно приобрести на Aliexpress и Ozon. В Ozon сообщили, что устройства Machenike доступны на площадке с мая 2021 года: «За первое полугодие 2022 года были проданы сотни устройств Machenike, причем прежде всего периферии — мышек и клавиатур». В Aliexpress отказались от комментариев. По данным «Марвел-Дистрибуции», в 2021 году всего было ввезено 1,6 тыс. устройств периферии Machenike, а также около 200 ноутбуков.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии в России в целом продано 1,4 млн ноутбуков (рост на 10%) на 90 млрд руб. (рост более чем на 25%). Около 15% от общих продаж пришлось на игровые ноутбуки, уточнили в ритейлере. В сегменте мониторов доля игровых моделей достигла около 60%, уточнили в компании. Продажи игровых мониторов за первое полугодие составили около 500 тыс., что на 11% больше, чем годом ранее, поясняют в «М.Видео»: «Специализированные решения покупают не только для гейминга, но и используют, например, для рабочих или творческих задач».

По состоянию на конец 2021 года наиболее популярными производителями игровых ноутбуков, по данным «М.Видео», у россиян были Asus, Lenovo, Acer, HP и MSI. Asus и Acer в марте объявили о прекращении поставок в Россию. Также в марте продажи в стране свернула Apple, а в начале июня — HP. В июле продажи ноутбуков в России в штуках упали на 22% год к году (см. “Ъ” от 25 августа).

Независимый эксперт Сергей Вильянов считает, что Machenike делает «не игровые устройства, а просто производительные ноутбуки с дискретной видеокартой (с собственным процессором и независимым источником видеопамяти.— “Ъ”)». Выход на рынок через дистрибуторов он считает логичным: «У них больше возможностей договориться и организовать поставки, чем если бы компания делала это самостоятельно, открыв представительство в стране».

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, схема параллельного импорта пока не позволяет ввозить в страну полный ассортимент устройств ушедших брендов, поэтому ассортимент в рознице заметно сократился: «На этом фоне логичен выход на российский рынок китайских вендоров, зачастую даже не очень знакомых в РФ». При этом, по мнению эксперта, именно игровые новинки не будут пользоваться большим спросом из-за сравнительно более высокой цены и снижения покупательной способности населения.

Анастасия Гаврилюк