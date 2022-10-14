А «завтра» был евро

В конце недели рубль перестал слабеть относительно ведущих мировых валют, по итогам торгов на Московской бирже в пятницу курс доллара опустился на 1,5 руб., а курс евро — на 2 руб. При этом второй раз в истории объем торгов евро с поставкой «завтра» превысил 150 млрд руб., перекрыв этот показатель по доллару. На опасениях санкций против расчетной инфраструктуры Московской биржи инвесторы продавали евро, а увидев, что такие санкции не введены, вернулись к этой валюте, что вкупе с продажами валютной выручки отразилось на курсе и объемах торгов, полагают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В пятницу, 14 октября, объем биржевых торгов евро с поставкой «завтра» достиг 152,3 млрд руб. Этот результат немногим меньше исторического рекорда, установленного в конце мая этого года (154 млрд руб.) и в 2–4 раза выше результата дневных торгов в сентябре—октябре. Показательно, что большая часть продаж прошла в первой половине дня, и в это время курс удерживался выше уровня 62 руб./€. Однако, когда накал продаж спал, курс уверенно пошел вниз и опускался ниже 60,2 руб./€. По итогам торгов курс остановился на отметке 60,7 руб./€, на 2 руб. ниже закрытия четверга. При этом игра на понижение курса доллара началась с открытия торговой сессии. В результате в ходе торгов курс доллара откатывался до 61,6 руб./$, минимальной отметки с начала недели. Курс на закрытии торгов составил 62,1 руб./$, на 1,5 руб. ниже закрытия предыдущего дня.

Нынешнее локальное укрепление рубля после двухнедельного ослабления (см. “Ъ” от 12 октября) участники рынка связывают с рядом факторов. «Формально дальнейшего усиления фактора геополитики не произошло, и участники рынка стали фиксировать свои позиции»,— отмечает руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая. Об усилении позиций рубля говорит и восстановление профицита ликвидности в банковской системе на текущей неделе, указывает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Так, сальдо операций ЦБ с банковским сектором уже вновь превышает 1 трлн руб., что «произошло во многом из-за снижения спроса на наличные рубли», отмечает господин Евстифеев. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, дополнительную поддержку рублю в пятницу оказали «заявления президента РФ о том, что в ближайшие две недели завершится частичная мобилизация».

Помимо политических факторов свою роль сыграли и экономические.

По словам Михаила Васильева, «экспортеры начинают продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом» — с понедельника начинается октябрьский налоговый период, пик которого придется на 25 и 28 октября.

Фактор продаж валютной выручки был усилен, по мнению Полины Хвойницкой, «с невведением санкционных ограничений в отношении Национального клирингового центра». В преддверии опубликования восьмого пакета антироссийских санкций ЕС участники рынка закрывали свои позиции в евро. После появления информации о невведении ограничений в отношении НКЦ, через который проходят все расчеты по сделкам Московской биржи, участники рынка стали откупать ранее проданные позиции, отмечает она. При этом, по словам руководителя отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, всплеск торговой активности в евро «сдерживает курсовую динамику, отражая повышенный спрос на валюту еврозоны».

О настроениях инвесторов в валюту говорят объемы торгов долларом в разных секторах. Так, в пятницу объем торгов с поставкой «сегодня» превысил 102 млрд руб., тогда как объем торгов с поставкой «завтра» не дотянул до 75 млрд руб. Как правило, объем «завтрашних» торгов превышает объем «сегодняшних», а подобный дисбаланс возникает в случае резкого изменения курса, как было, например, в начале марта и начале апреля этого года. Владимир Евстифеев связывает увеличение оборотов с расчетами «сегодня» в общем объеме торгов на Московской бирже с ростом активности розничных инвесторов на рынке. «Причем такая срочность конверсионных операций может быть вызвана рисками переноса валютных позиций через выходные. Ситуация меняется стремительно, поэтому даже несколько дней отсутствия торгов может быть для участников рынка критичным»,— указывает эксперт.

Участники рынка не исключают дальнейшего укрепления рубля до конца месяца.

По словам Владимира Евстифеева, из-за особенностей уплаты налога на прибыль «предложение валюты будет существенным вплоть до конца октября».

Михаил Васильев отмечает, что поддержку рублю по-прежнему будут оказывать высокие цены на нефть и газ на фоне наступления осенне-зимнего отопительного сезона, профицитный текущий счет платежного баланса РФ, жесткие ограничения на движения капитала, вероятное сохранение ключевой ставки на текущем уровне 7,5% на заседании Банка России 28 октября. По его оценке, к концу октября курс доллара может опуститься до значений 59–61 руб./$, курс евро — 58–60 руб./€. Евгений Локтюхов ожидает возврата курса доллара в диапазон 60–62 руб./$.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин