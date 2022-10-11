Инвесторов настраивают на лиру

Курс американского доллара на биржевых торгах впервые за три месяца поднялся выше уровня 64 руб./$. Этому способствовал рост спроса на валюты из-за опасений снижения притока валютной выручки в страну, а также снижение инфраструктурного риска. Вместе с тем тренд на расширение связей с дружественными странами и переход на торговлю с ними в национальных валютах сохраняется. Для решения задачи по повышению ликвидности этих валют в Госдуму внесен законопроект, упрощающий доступ к российскому рынку зарубежных банков и брокеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dilara Senkaya / Reuters Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Во вторник, 11 октября, курс доллара на Московской бирже впервые с начала июля поднялся выше уровня 64 руб./$. В ходе торгов он достигал отметки 64,61 руб./$, что на 1,9 руб. выше значения закрытия предыдущего дня. По итогам торговой сессии курс остановился возле 63,66 руб./$. Курс евро в ходе торгов достигал отметки 63,05 руб./€, максимума с 11 августа. Относительно локального минимума, установленного в конце сентября, курсы ведущих валют выросли на 10,4 руб. и 11,8 руб.

Ослабление рубля происходит при высокой активности инвесторов, нетипичной для начала месяца. Объем торгов с долларом с поставкой «завтра» превысил 90 млрд руб., почти в полтора раза выше значений аналогичного периода сентября. С евро объем торгов составил почти 80 млрд руб., почти вдвое выше значений начала предыдущего месяца.

Стремительный рост курсов иностранных валют связан с обострением военного конфликта на Украине, который повышает риски введения новых антироссийских санкций.

На минувшей неделе Евросоюз в рамках 8-го пакета санкций подготовил юридическую базу для установления потолка цен на российскую нефть, введение которого ожидается 5 декабря. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, страны Запада продолжают попытки ограничить доходы РФ от экспорта сырья, что в перспективе может снизить предложение валюты на российском рынке и ослабить позиции рубля.

Несмотря на расширение санкций, пока они не затронули инфраструктуру биржевого валютного рынка. В последние недели инвесторы активно выходили из доллара и евро из-за опасений санкций против Национального клирингового центра, что сделало бы невозможной биржевую торговлю долларами и евро, а также привело бы к заморозке валюты на брокерских счетах. «Отсутствие таких санкций несколько уменьшило токсичность ведущих валют и вернуло интерес к ним со стороны российских инвесторов»,— считает Михаил Васильев.

Вместе с тем инфраструктурные риски инвестирования в доллары и евро сохраняются, поэтому Московская биржа планомерно уходит от торговли недружественными валютами и добавляет новые дружественные валюты.

Однако интерес российских участников рынка сосредоточен только в юане, остальные валюты имеют гораздо меньшую ликвидность. В сентябре средневной объем торгов гонконгским долларом, турецкой лирой, казахским тенге в сумме составил 1 млрд руб.

Оживлению в этом сегменте должно способствовать изменение валютного регулирования. Во вторник глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков внес в Госдуму проект закона об упрощенном доступе к торгам на валютном рынке для банков и брокеров стран, которые являются внешнеторговыми партнерами России и не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Сейчас возможность прямого допуска на российский валютный рынок имеют только резиденты и банки-нерезиденты из стран ЕАЭС, а также банки Таджикистана. Законопроектом предлагается наделить правительство правом утверждать перечень юрисдикций, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой в России.

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По мнению заместителя гендиректора «Открытие Инвестиции» Андрея Салащенко, законопроект может создать ликвидные рынки в достаточно большом количестве дружественных валют. «Думаю, что инициаторы проекта уже понимают, какие конкретно банки из дружественных юрисдикций могли бы прийти на российский рынок для выполнения функций маркетмейкеров по валютам их государств»,— отмечает он. Без банков дружественных стран переход от доллара в валюты дружественных стран будет сделать трудно. «Чем выше будет ликвидность, тем охотнее участники будут использовать эту валюту»,— подчеркивает Михаил Васильев.

Тем не менее до конца недели подъем курса доллара продолжится, ожидают участники рынка. «На следующей неделе могут активизироваться экспортеры, которым нужно готовиться к налоговым выплатам 25 и 28 октября, что способно оказать поддержку российской валюте»,— отмечает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Но до конца года рубль имеет все шансы продолжить ослабление. «На фоне планов Минфина вернуть действие бюджетного правила ослабление российской валюты в ближайшие два-три месяца более вероятно, чем ее укрепление»,— считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Виталий Гайдаев