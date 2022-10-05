Средства компаний раскладывают парами

Крупнейшие кредитные организации активно продвигают бивалютные депозиты для корпоративных клиентов в рамках основного сейчас тренда — переориентации с Запада на Восток. Наиболее популярной депозитной парой является рубль—юань и наоборот. Пока бивалютные депозиты — новинка для рынка, причем довольно привлекательная за счет более высокой доходности. Впрочем, эксперты призывают относиться к ним взвешенно: бивалютный корпоративный депозит — это скорее гибрид вклада и опциона, а значит, он сопряжен с валютными и процентными рисками. Но в условиях спроса банки готовы предлагать такой инструмент даже состоятельным гражданам, хотя вряд ли такую практику допустит регулятор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

В среду, 5 октября, Сбербанк объявил о запуске бивалютного депозита рубль—юань для бизнеса. «Он актуален для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в юанях или хотят диверсифицировать свою валюту баланса»,— отметили там. Уже сейчас объем бивалютных депозитов в паре рубль—юань в Сбербанке — более 3,5 млрд руб. ВТБ предлагает клиентам бивалютные депозиты в различных валютах, сообщили там. «Такой продукт позволяет клиенту получить повышенную процентную ставку на вложенные средства в случае, если он предоставляет банку право выбора валюты возврата депозита,— отметили в банке.— В последние месяцы заметно растет интерес клиентов к депозитам в паре рубль—юань». Бивалютные депозиты для юрлиц есть и в линейке Альфа-банка, сообщили там. «В настоящее время все большую популярность набирают пары рубль—юань и юань—рубль, на пары, привязанные к твердым валютам — доллару и евро, сделки не заключаются в связи с высокими санкционными рисками,— пояснили в банке.— Если мы увидим спрос со стороны клиентов на иные валюты — гонконгские доллары или дирхамы, то соответствующие пары могут быть добавлены в продуктовую линейку». Есть бивалютные депозиты и в корпоративной продуктовой линейке Райффайзенбанка. Остальные игроки из числа крупнейших на запрос “Ъ” не ответили.

Бивалютные депозиты — это сравнительно новый продукт для юрлиц и ИП, популяризация которого связана с сокращением доли традиционных иностранных валют (доллар, евро) в торговле из-за внешних санкций, указывает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

«Этот инструмент не является вкладом / депозитом в прямом смысле слова, это скорее гибрид вклада и опциона,— поясняет эксперт.— Он сопряжен с валютными и процентными рисками». Для бивалютных депозитов курс альтернативной валюты должен быть стабильным, добавляет аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова. «Если курс альтернативной валюты оказался ниже установленного курса конвертации, то теряется часть дохода, так как вклад будет конвертирован в альтернативную валюту по более высокому курсу»,— продолжает она. Финансовый результат по таким продуктам не гарантируется, кроме того, дополнительно банк может брать комиссию за хранение валюты на счетах, обращает внимание господин Путиловский.

К плюсам бивалютных депозитов эксперты относят потенциально более высокую доходность в сравнении с классическими депозитами юрлиц.

Ставки по ним в паре юань—рубль доходили до 30% годовых, указали в Альфа-банке. В такие инструменты «можно размещать свободную ликвидность и при правильной оценке возможного курса будущей конвертации получить выгоду», указывает Наталья Богомолова.

Оценок объема бивалютных депозитов по системе в целом нет. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”. Банки свои данные преимущественно не раскрывают. По мнению господина Путиловского, объем таких продуктов пока очень небольшой, но будет расти в среднесрочной перспективе.

Несмотря на то что и в корпоративном сегменте бивалютные депозиты в новинку, отдельные игроки готовы пойти дальше и предложить их гражданам. Так, в Альфа-банке сообщили, что «не исключают работы по данному направлению с крупными частными клиентами». Однако эксперты уверены, что это преждевременно. Учитывая, что ЦБ активно проводит политику, направленную на ограничение граждан от валютных рисков и сложных продуктов, внедрения бивалютных депозитов для физлиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, маловероятно, заключает госпожа Богомолова.

В ЦБ отметили, что в текущих условиях банки предлагают клиентам новые продукты, и регулятор «будет реагировать, если выявит повышенные риски для клиентов или самих банков».

Ксения Дементьева, Максим Буйлов, Полина Трифонова