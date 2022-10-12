Годность надо иметь

Президентский Совет по правам человека (СПЧ), стало известно “Ъ”, готовит пакет предложений правительству РФ относительно процедуры частичной мобилизации. Правозащитники настаивают, в частности, на введении военно-врачебных комиссий с участием гражданских медиков для оценки функциональной годности резервистов. Кроме того, СПЧ намерен просить правительство установить «четкие критерии по брони» от мобилизации. В интересах армии предложено использовать и российских артистов — их предлагается «отправлять на фронт и в новые территории», поскольку «там люди давно праздников не видели».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СПЧ предлагает сделать тщательный медицинский осмотр обязательным слагаемым мобилизационной процедуры

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ СПЧ предлагает сделать тщательный медицинский осмотр обязательным слагаемым мобилизационной процедуры

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Обязательные медкомиссии, которые дадут оценку здоровья мобилизуемых,— одно из ключевых предложений правительству РФ. Об этом “Ъ” рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов после утверждения тезисов документа с главой совета Валерием Фадеевым. Речь идет о необходимости привлечения гражданских медиков, пояснил господин Кабанов. Для этого Минобороны необходимо предпринять процедурные изменения — выпустить приказ о работе военно-врачебных комиссий в период мобилизации. Фактически СПЧ предлагает правительству регламентировать тот же порядок, что и во время призывных кампаний. «Человек сможет отказаться, если он считает себя здоровым, подписать соответствующие документы и идти (в зону спецоперации.— “Ъ”), но возможность пройти медкомиссию обязательно должна быть,— пояснил Кирилл Кабанов.— Мы понимаем, что в регионах люди в возрасте после 35–40 лет могли ни разу не побывать в больнице. И для мобилизации таких людей нужна оценка здоровья — опорно-двигательной системы, сердца, легких».

О необходимости (и отсутствии в ряде регионов) обязательных медкомиссий для мобилизуемых эксперты, отметим, говорят с момента объявления частичной мобилизации 21 сентября. Попытки резервистов оспорить в суде призыв без проведения военно-врачебной комиссии пока остаются безуспешными. Комментируя “Ъ” такой судебный отказ в Перми, Кирилл Кабанов ранее пояснял, что с жалобами на отсутствие медицинского контроля в СПЧ обращаются региональные омбудсмены. Он упомянул «случаи призыва людей с тяжелыми хроническими заболеваниями или неподтвержденной инвалидностью, которую могла бы подтвердить комиссия». Адвокат Константин Маркин рассказывал “Ъ”, что сталкивался с жалобами от военного командования на прибытие в гарнизоны мобилизованных, которые не проходили медосмотра. По его словам, отсутствие медкомиссий во время мобилизации является «прямым нарушением закона».

В СПЧ на необходимости перемен настаивают в том числе на фоне скандалов с гибелью мобилизуемых. Так, во вторник стало известно о смерти в военном городке Екатеринбурга 27-летнего резервиста из Челябинской области. Военно-следственное управление СКР начало проверку. Ранее “Ъ” рассказывал о гибели двух мобилизованных в Свердловской области по их прибытии в военный гарнизон: эта ситуация привлекла внимание омбудсмена РФ Татьяны Москальковой.

Другое предложение СПЧ правительству коснется выплат мобилизованным. Напомним, разовые выплаты с 22 сентября назначают власти регионов. Первой о дополнительных мерах поддержки заявила Москва, установив, в частности, ежемесячное пособие мобилизованным в размере 50 тыс. руб. Разовые выплаты в 100 тыс. руб. были введены в Тульской, Мурманской, Иркутской, Белгородской и Ленинградской областях, Адыгее и Краснодарском крае; в Ростовской области выплата составляет 150 тыс. руб.; в Крыму и Севастополе — по 200 тыс. руб.; в ЯНАО, на Чукотке и Сахалине — по 300 тыс. руб. При этом в большинстве регионов деньги планируют выплачивать не из бюджетов, а из фондов, созданных в том числе крупными промышленными компаниями.

«Выплаты введены чуть более чем в 20 регионах, в остальных ничего такого нет, хотя там тоже уезжают кормильцы семей,— говорит Кирилл Кабанов.— Получается неравенство, хотя перед законом все должны быть равны. Если исходить из того, что средняя региональная выплата составляет 100 тыс. руб., выплаты мобилизованным во всех регионах (в рамках частичной мобилизации, по заявлению Минобороны, планируется призвать 300 тыс. человек.— “Ъ”) составят 30 млрд руб. Это что, огромные деньги?»

Также СПЧ намерен просить правительство «четко установить критерии брони от мобилизации» и, возможно, расширить их: например, включить в перечень не подлежащих мобилизации священнослужителей и молодых ученых. «Нам должны предоставить четкие и понятные критерии для брони, номера специальностей, стратегический подход (к бронированию.— “Ъ”), разбивку по возрасту, наличию военно-учетной специальности и так далее, чтобы не возвращать по 200–300 человек с призыва»,— говорит господин Кабанов.

Наконец, на повестке дня «вопрос солидарности и мобилизации общественного сознания». Главным образом это относится к организации патриотических праздников для демонстрации солидарности с военными и их семьями, в том числе и в период празднования Нового года. «Давайте отправим артистов на новую территорию (имеются в виду ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонщина.— “Ъ”), тем более там люди давно праздников не видели. Пускай едут на фронт, там позитивные эмоции намного нужнее, чем в Москве»,— считает Кирилл Кабанов.

Последнее предложение едва ли относится к правозащитным компетенциям СПЧ, считает политолог Михаил Виноградов, оценивший инициативы совета по просьбе “Ъ”. По его словам, успех реализации прочих предложений совета напрямую зависит от «степени эскалации и масштабов мобилизации»: если мобилизацию расширят, у предложений СПЧ не будет шансов, так как они создадут риск «управленческого коллапса». Изначальное отсутствие грамотной работы медкомиссий во время мобилизации и отсутствие внятных критериев для ее отсрочки эксперт связывает с отсутствием опыта: «В последние полвека, после того как стало ясно, что большой войны не будет, никто не верил, что система мобилизации вообще может быть всерьез запущена».

Предложения СПЧ будут направлены в правительство до конца недели, уверяет Кирилл Кабанов. В пакет войдут и другие тезисы, которые правозащитники опубликуют после представления министрам.

Мария Старикова