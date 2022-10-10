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Здравия желал бы

Пермяк судится с военкоматом из-за отсутствия медкомиссии при частичной мобилизации

Суд в Перми отказал Алексею Чупину, пытавшемуся оспорить решение о призыве в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации без проведения военно-врачебной комиссии. Аргументом для отказа стал тот факт, что истец не жаловался на состояние здоровья в военкомате или сборном пункте и не предъявил медицинских документов о заболеваниях. Представитель господина Чупина намерен обжаловать решение, указывая, что «пункты о необходимости проведения медкомиссии есть в ряде федеральных законов, а право на демобилизацию из вооруженных сил РФ по состоянию здоровья действует даже в период военных действий». Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов рассказал “Ъ”, что региональные омбудсмены также сообщали в СПЧ о жалобах на отсутствие медкомиссий при мобилизации. В связи с этим совет готовит обращение в правительство и Минобороны с «перечнем обоснований» в пользу установления медицинского контроля за призванными резервистами.

В СПЧ хотят обратить внимание Минобороны на необходимость проведения медкомиссий для всех мобилизованных россиян

В СПЧ хотят обратить внимание Минобороны на необходимость проведения медкомиссий для всех мобилизованных россиян

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В СПЧ хотят обратить внимание Минобороны на необходимость проведения медкомиссий для всех мобилизованных россиян

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Перми рассмотрел первый иск, связанный с частичной мобилизацией в Прикамье. По данным картотеки суда, с ним к военкомату Свердловского и Ленинского района Перми обратился Алексей Чупин. В административном иске содержалось требование признать незаконным бездействие при проверке годности к службе по состоянию здоровья. Как сообщил “Ъ” пермский активист Денис Галицкий (он участвовал в подготовке искового заявления), в качестве соответчиков судом были привлечены краевой военкомат, а также городская и краевая комиссии по мобилизации граждан, пребывающих в запасе.

«Истец получил повестку о явке в военкомат,— рассказал господин Галицкий.— Там не проводилась военно-врачебная экспертиза и не была определена его годность к военной службе. Уже на сборном пункте истец был признан не подлежащим мобилизации по иным основаниям. Если бы не это, то его бы отправили в войска без медицинского освидетельствования, что нарушает конституционное право на охрану здоровья». По его словам, ответчики в суде ссылались на приказ заместителя министра обороны РФ, позволяющий не проводить военно-врачебную комиссию: «Документ имеет статус для служебного пользования, поэтому никому, кроме судьи, не дали с ним ознакомиться». Он добавил, что приказ, о котором идет речь, в решении суда не упомянут.

На сайте суда решение на момент написания текста не опубликовано.

Денис Галицкий сообщил, что истцу отказано в удовлетворении требований. Суд, по его словам, сослался, что во время пребывания в военкомате и на сборном пункте у него не было жалоб на состояние здоровья, отсутствовали подтверждающие факт заболевания медицинские документы.

«Исходя из решения можно констатировать, что жалобы на состояние здоровья и медицинские документы как минимум имеют значение для военного комиссариата,— сделал вывод господин Галицкий.— Можно рекомендовать мобилизуемым заявлять о необходимости прохождения военно-врачебной комиссии».

Представитель истца Сергей Трутнев в разговоре с “Ъ” подтвердил детали иска и вынесенного судом решения, подчеркнув, что намерен обжаловать его в Пермском краевом суде. «Пункты о необходимости проведения медкомиссии есть в ряде федеральных законов,— заявил он.— А право на демобилизацию из вооруженных сил РФ по состоянию здоровья действует даже в период военных действий». Господин Трутнев в связи с этим отметил необходимость «устанавливать категорию годности к военной службе до принятия решения о мобилизации». «Даже самые убежденные милитаристы согласятся с тем, что армии нужны здоровые солдаты,— говорит адвокат.— Зачем призывать людей, которые на плацу будут падать в обморок?» По его словам, цель обращения в суд — понять, какие действия необходимо предпринять людям, имеющим проблемы со здоровьем, чтобы военкоматы обратили на это внимание: «Из решения суда следует, что надо собрать справки перед визитом в военкомат. Но кому это известно? В каких нормативно-правовых актах описана процедура проведения медкомиссии в период частичной мобилизации?»

5 октября “Ъ” рассказывал о гибели двух резервистов в Свердловской области. Мужчины скончались уже по прибытии в военный гарнизон. По данным омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, один из них мог скончаться от эпилептического припадка на фоне алкогольного опьянения.

Адвокат Константин Маркин, специализирующийся на защите военнослужащих, указывал в связи с этим на «массовые вопросы» со стороны армейского руководства об отсутствии у мобилизованных информации о медкомиссиях.

Эксперт связывал такое положение дел с желанием военкоматов «выполнить план» по мобилизации и одновременным «непониманием», как этого достичь.

По словам министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, «частичная мобилизация не предполагает сразу же проведения медицинских осмотров». «Но в ходе сборных мероприятий мобилизованные, которые сообщают о каких-то проблемах с состоянием здоровья, проходят медосвидетельствование,— заметил чиновник.— По решению врачей несколько десятков мобилизованных вернутся домой».

Константин Маркин полагает, что отсутствие медицинского контроля при призыве в рамках частичной мобилизации является «безусловным нарушением закона», поскольку именно государство — ключевой интересант проведения грамотных медкомиссий. «Человек может и не знать о всех своих заболеваниях, а обязанность по охране здоровья лежит на государстве,— пояснил эксперт.— Если установлена отсрочка от мобилизации для негодных по состоянию здоровья, то обязанность выявить такие заболевания лежит на государстве, чтобы здоровье человека в случае службы не ухудшилось».

Как проходит мобилизация в России. Данные по регионам

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Президентский совет по правам человека (СПЧ) во вторник рассмотрит «перечень обоснований» в пользу проведения медкомиссий при мобилизации. После его обсуждения и утверждения документ будет направлен в правительство и Министерство обороны, рассказал “Ъ” глава комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов.

По словам господина Кабанова, военное ведомство «не реагирует» на жалобы мобилизованных об отсутствии медкомиссий, в то время как данная процедура укладывается в «заявительный порядок».

«Такой порядок предполагает, что человек, если считает, что у него имеются хронические заболевания, может подать заявление (на прохождение медкомиссии.— “Ъ”), но в регионах люди не успевают (ее пройти.— “Ъ”),— пояснил господин Кабанов.— Поэтому мы имеем случаи призыва людей с тяжелыми хроническими заболеваниями или неподтвержденной инвалидностью, которую могла бы подтвердить комиссия».

Уполномоченные по правам человека в регионах уже сообщали в СПЧ о жалобах на отсутствие медкомиссий при мобилизации, отметил Кирилл Кабанов. Эти сообщения также могут войти в обращение к правительству и Минобороны.

Константин Кадочников, Пермь; Мария Старикова

Фотогалерея

Частичная мобилизация

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Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Тренировка перед отправкой в зону специальной военной операции

Тренировка перед отправкой в зону специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Житель Ленобласти, направленный на военную службу, из автобуса прощается с родственниками

Житель Ленобласти, направленный на военную службу, из автобуса прощается с родственниками

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Мобилизованный держит военный билет у призывного пункта в Чкаловском районе Екатеринбурга

Мобилизованный держит военный билет у призывного пункта в Чкаловском районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Жители Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Жители Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

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Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

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Тренировка перед отправкой в зону специальной военной операции

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Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

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Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

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Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

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Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

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Житель Ленобласти, направленный на военную службу, из автобуса прощается с родственниками

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Мобилизованный держит военный билет у призывного пункта в Чкаловском районе Екатеринбурга

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Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

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Жители Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

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Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

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Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

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Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

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Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

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Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

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Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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