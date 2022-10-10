Здравия желал бы

Суд в Перми отказал Алексею Чупину, пытавшемуся оспорить решение о призыве в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации без проведения военно-врачебной комиссии. Аргументом для отказа стал тот факт, что истец не жаловался на состояние здоровья в военкомате или сборном пункте и не предъявил медицинских документов о заболеваниях. Представитель господина Чупина намерен обжаловать решение, указывая, что «пункты о необходимости проведения медкомиссии есть в ряде федеральных законов, а право на демобилизацию из вооруженных сил РФ по состоянию здоровья действует даже в период военных действий». Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов рассказал “Ъ”, что региональные омбудсмены также сообщали в СПЧ о жалобах на отсутствие медкомиссий при мобилизации. В связи с этим совет готовит обращение в правительство и Минобороны с «перечнем обоснований» в пользу установления медицинского контроля за призванными резервистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В СПЧ хотят обратить внимание Минобороны на необходимость проведения медкомиссий для всех мобилизованных россиян

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ В СПЧ хотят обратить внимание Минобороны на необходимость проведения медкомиссий для всех мобилизованных россиян

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Перми рассмотрел первый иск, связанный с частичной мобилизацией в Прикамье. По данным картотеки суда, с ним к военкомату Свердловского и Ленинского района Перми обратился Алексей Чупин. В административном иске содержалось требование признать незаконным бездействие при проверке годности к службе по состоянию здоровья. Как сообщил “Ъ” пермский активист Денис Галицкий (он участвовал в подготовке искового заявления), в качестве соответчиков судом были привлечены краевой военкомат, а также городская и краевая комиссии по мобилизации граждан, пребывающих в запасе.

«Истец получил повестку о явке в военкомат,— рассказал господин Галицкий.— Там не проводилась военно-врачебная экспертиза и не была определена его годность к военной службе. Уже на сборном пункте истец был признан не подлежащим мобилизации по иным основаниям. Если бы не это, то его бы отправили в войска без медицинского освидетельствования, что нарушает конституционное право на охрану здоровья». По его словам, ответчики в суде ссылались на приказ заместителя министра обороны РФ, позволяющий не проводить военно-врачебную комиссию: «Документ имеет статус для служебного пользования, поэтому никому, кроме судьи, не дали с ним ознакомиться». Он добавил, что приказ, о котором идет речь, в решении суда не упомянут.

На сайте суда решение на момент написания текста не опубликовано.

Денис Галицкий сообщил, что истцу отказано в удовлетворении требований. Суд, по его словам, сослался, что во время пребывания в военкомате и на сборном пункте у него не было жалоб на состояние здоровья, отсутствовали подтверждающие факт заболевания медицинские документы.

«Исходя из решения можно констатировать, что жалобы на состояние здоровья и медицинские документы как минимум имеют значение для военного комиссариата,— сделал вывод господин Галицкий.— Можно рекомендовать мобилизуемым заявлять о необходимости прохождения военно-врачебной комиссии».

Представитель истца Сергей Трутнев в разговоре с “Ъ” подтвердил детали иска и вынесенного судом решения, подчеркнув, что намерен обжаловать его в Пермском краевом суде. «Пункты о необходимости проведения медкомиссии есть в ряде федеральных законов,— заявил он.— А право на демобилизацию из вооруженных сил РФ по состоянию здоровья действует даже в период военных действий». Господин Трутнев в связи с этим отметил необходимость «устанавливать категорию годности к военной службе до принятия решения о мобилизации». «Даже самые убежденные милитаристы согласятся с тем, что армии нужны здоровые солдаты,— говорит адвокат.— Зачем призывать людей, которые на плацу будут падать в обморок?» По его словам, цель обращения в суд — понять, какие действия необходимо предпринять людям, имеющим проблемы со здоровьем, чтобы военкоматы обратили на это внимание: «Из решения суда следует, что надо собрать справки перед визитом в военкомат. Но кому это известно? В каких нормативно-правовых актах описана процедура проведения медкомиссии в период частичной мобилизации?»

5 октября “Ъ” рассказывал о гибели двух резервистов в Свердловской области. Мужчины скончались уже по прибытии в военный гарнизон. По данным омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, один из них мог скончаться от эпилептического припадка на фоне алкогольного опьянения.

Адвокат Константин Маркин, специализирующийся на защите военнослужащих, указывал в связи с этим на «массовые вопросы» со стороны армейского руководства об отсутствии у мобилизованных информации о медкомиссиях.

Эксперт связывал такое положение дел с желанием военкоматов «выполнить план» по мобилизации и одновременным «непониманием», как этого достичь.

По словам министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, «частичная мобилизация не предполагает сразу же проведения медицинских осмотров». «Но в ходе сборных мероприятий мобилизованные, которые сообщают о каких-то проблемах с состоянием здоровья, проходят медосвидетельствование,— заметил чиновник.— По решению врачей несколько десятков мобилизованных вернутся домой».

Константин Маркин полагает, что отсутствие медицинского контроля при призыве в рамках частичной мобилизации является «безусловным нарушением закона», поскольку именно государство — ключевой интересант проведения грамотных медкомиссий. «Человек может и не знать о всех своих заболеваниях, а обязанность по охране здоровья лежит на государстве,— пояснил эксперт.— Если установлена отсрочка от мобилизации для негодных по состоянию здоровья, то обязанность выявить такие заболевания лежит на государстве, чтобы здоровье человека в случае службы не ухудшилось».

Президентский совет по правам человека (СПЧ) во вторник рассмотрит «перечень обоснований» в пользу проведения медкомиссий при мобилизации. После его обсуждения и утверждения документ будет направлен в правительство и Министерство обороны, рассказал “Ъ” глава комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов.

По словам господина Кабанова, военное ведомство «не реагирует» на жалобы мобилизованных об отсутствии медкомиссий, в то время как данная процедура укладывается в «заявительный порядок».

«Такой порядок предполагает, что человек, если считает, что у него имеются хронические заболевания, может подать заявление (на прохождение медкомиссии.— “Ъ”), но в регионах люди не успевают (ее пройти.— “Ъ”),— пояснил господин Кабанов.— Поэтому мы имеем случаи призыва людей с тяжелыми хроническими заболеваниями или неподтвержденной инвалидностью, которую могла бы подтвердить комиссия».

Уполномоченные по правам человека в регионах уже сообщали в СПЧ о жалобах на отсутствие медкомиссий при мобилизации, отметил Кирилл Кабанов. Эти сообщения также могут войти в обращение к правительству и Минобороны.

Константин Кадочников, Пермь; Мария Старикова