Адвокатские гонорары пройдут судебную экспертизу

Химкинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего гендиректора Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина Сергея Лемешевского, экс-руководителя дирекции правового обеспечения объединения Екатерины Аверьяновой и главы адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова. Все они обвиняются в особо крупном мошенничестве. По данным следствия и прокуратуры, фигуранты присвоили 332,5 млн руб. из средств НПО, которые были выплачены предприятием адвокатскому бюро за оказание юридических услуг, которые, по данным Следственного комитета России (СКР), на самом деле оказывали штатные юристы объединения. В суде экс-директор НПО заявил, что нанятые адвокаты помогли предприятию «отбиться» от большей части исков, чем спасли его от банкротства.

Из оглашенного в суде обвинительного заключения следовало, что организатором мошеннической группы следствие посчитало бывшего генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. Именно он, утверждает обвинение, предложил Екатерине Аверьяновой подыскать адвокатов, которые могли бы оказывать формальные услуги НПО, за что объединение перечисляло бы им многомиллионные суммы, которые затем участники преступной группы намеревались присвоить.

Исполняя указание господина Лемешевского, говорится в деле, Екатерина Аверьянова в июле 2015 года обратилась к Игорю Третьякову, который согласился поучаствовать в реализации замысла. В результате, по данным прокурора Ирины Арнаутовой, до 2018 года НПО заключило с адвокатским бюро «Третьяков и партнеры» 23 договора на оказание юридической помощи, по которым юристам до июля 2018 года было перечислено свыше 332,5 млн руб. Однако, как считает гособвинение, эти расходы были необоснованными.

Во-первых, пояснила прокурор, договоры с адвокатским бюро заключались в обход конкурса, что нарушало действующее законодательство. Во-вторых, в использовании труда нанятых адвокатов не было смысла, поскольку их работу могли выполнять и, по версии следствия, выполняли штатные юристы НПО, входившие в специализированный отдел. Да и стоимость заключенных договоров с «Третьяковым и партнерами», заявила прокурор Арнаутова, была изначально завышена: по каждому из них НПО обещало выплатить не менее 400 тыс. руб., не считая премий за выигранные дела. Отметим, ранее правоохранители сообщали, что деньги, уплаченные в рамках соглашений с адвокатским бюро, включались предприятием в себестоимость своей продукции, таким образом, юридические услуги фактически оплачивались за счет бюджетных средств, выделенных в рамках госзаказов.

Как уточнила гособвинитель, из полученных 332,5 млн руб. Игорь Третьяков перевел на свой счет 167 млн руб., оставив остальные на счете своего адвокатского бюро. При этом госпожа Арнаутова не сообщила, что стало с деньгами — как они были использованы фигурантами в дальнейшем. Также она не уточнила, сколько средств изъяли у обвиняемых в ходе обысков.

В результате господ Лемешевского, Аверьянову и Третьякова обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере). В настоящий момент адвокат Третьяков и экс-гендиректор НПО находятся под стражей, а Екатерина Аверьянова — под домашним арестом.

Как рассказывал ранее “Ъ”, основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, проведенной подмосковной прокуратурой и оперативниками ФСБ. Проверяющие выявили в НПО имени Лавочкина многомиллионные премиальные выплаты адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры». Юристы должны были представлять интересы НПО в судебных разбирательствах с основным акционером объединения — «Роскосмосом». Усомнившись в обоснованности этих гонораров, прокуроры и чекисты направили материалы в СКР. Пока шло расследование, суд по ходатайству СКР «в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков возмещения ущерба» наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму около 400 млн руб. А Арбитражный суд Москвы, признав сделки НПО с адвокатской конторой недействительными, обязал последнюю вернуть предприятию 308 млн руб. Впрочем, это решение адвокаты обжаловали.

Выступая после прокурора, обвиняемые заявили о том, что не признают свою вину. При этом бывший гендиректор НПО Сергей Лемешевский произнес небольшую речь. Он заявил, что сотрудничество с адвокатским бюро «фактически спасло» объединение, поскольку «Роскосмос» предъявил предприятию столько исков, что «если бы их всех удовлетворили, НПО имени Лавочкина обанкротилось». По словам бывшего гендиректора, юристы НПО очень плохо справлялись со своими обязанностями, проиграв в 2015 году несколько исков, по которым объединение было вынуждено уплатить «Роскосмосу» сотни миллионов рублей. «Мы все долги выплатили,— заявил господин Лемешевский.— Но дальше так продолжаться не могло, и мы решили обратиться к новым адвокатам». Этот шаг, убежден подсудимый, положительно сказался на финансовом положении НПО имени Лавочкина. «Из 4,6 млрд руб. претензий адвокатам юридической фирмы Третьякова удалось отклонить исков на 4,5 млрд руб.— пояснил экс-гендиректор.— На сегодняшний день я понимаю, что эти претензии были спланированной атакой "Роскосмоса" на наше предприятие с целью его банкротства. Меня теперь обвиняют в мошенничестве. Но кого я обманул? "Роскосмос" нам иски предъявлял. Все знали, что мы новых адвокатов наняли. И что эти иски наши новые адвокаты выиграли, тоже знали все!»

Следующее заседание назначено на 19 ноября.

Алексей Соковнин