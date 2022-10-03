ГЕРБовая печать унынья

На досрочных выборах в Болгарии, четвертых за полтора года, победила партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) экс-премьера Бойко Борисова. Бывшая до этого правящей партия «Продолжаем перемены» Кирила Петкова, которая ранее обвиняла в политическом кризисе в стране Москву, заняла второе место и уже поздравила соперников с победой, заявив об уходе в оппозицию. После официального объявления итогов господину Борисову предстоит попытка сформировать правительство, однако в экспертном сообществе уверены: голосование 2 октября не решило проблему политического и общественного раскола, а значит, вероятнее всего, республику в скором времени будут ждать новые досрочные выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеру партии ГЕРБ Бойко Борисову будет крайне непросто сформировать коалиционное правительство

Фото: Visar Kryeziu, AP Лидеру партии ГЕРБ Бойко Борисову будет крайне непросто сформировать коалиционное правительство

Фото: Visar Kryeziu, AP

Внеочередные парламентские выборы в Болгарии закончились победой партии ГЕРБ Бойко Борисова в коалиции с Союзом демократических сил (СДС), которые вместе набрали около 25,33%. За коалицию «Продолжаем перемены» Кирила Петкова проголосовали 20,2% избирателей. На третьем месте оказалось протурецкое Движение за права и свободы (ДПС) — 13,76%. Барьер в 4% также преодолели пророссийская партия «Возрождение» — 10,17%, Болгарская социалистическая партия за Болгарию (БСП) — 9,3%, блок «Демократическая Болгария» — 7,44%, объединение «Болгарский восход» — 4,62%. У местного ЦИКа еще есть несколько дней, чтобы огласить окончательные итоги выборов, однако уже сейчас понятно, что республике вновь достался разобщенный парламент, в котором партиям проще найти себе оппонентов для споров, нежели союзников для формирования стабильного правительства.

Последний кабинет во главе с Кирилом Петковым был создан в декабре 2021 года после трех парламентских выборов в апреле, июле и ноябре того года. Продержалось правительство недолго. Уже летом 2022-го из-за вотума недоверия, связанного с экономическим кризисом в стране, ему пришлось уйти в отставку. Таким образом, граждане Болгарии были вынуждены в четвертый раз за 18 месяцев идти на избирательные участки.

Напомним, господин Петков после ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля придерживался жесткой антироссийской риторики, а София стала одной из первых, кто отказался от импорта газа из РФ по схеме «за рубли», что привело к прекращению поставок в конце апреля, несмотря на практически полную зависимость страны от российского голубого топлива. Под конец своего правления кабинет министров Кирила Петкова выслал из страны сразу 70 российских дипломатов и сотрудников дипмиссии, что чуть было не привело к разрыву дипломатических отношений с Москвой. Тогда, несмотря на соответствующее предложение посла РФ в Болгарии Элеоноры Митрофановой, РФ решила воздержаться от радикальных шагов.

Тем не менее экономический кризис, не в последнюю очередь связанный с радикальным разрывом связей с РФ, вызвал на Западе опасения, что на таком фоне к власти в Болгарии могут прийти пророссийские силы.

Сам господин Петков в политическом кризисе в стране напрямую как раз обвинил РФ.

Впрочем, хотя пророссийские силы действительно на этих выборах усилили позиции — партия «Возрождение» набрала 10,17%, в два раза больше, чем в ноябре 2021-го,— ни о каком правительстве, которое собиралось бы восстановить отношения с Москвой и отказаться от общеевропейского курса в контактах с РФ, речи сейчас не идет. В экспертном сообществе считают, что новый кабинет министров, скорее всего, не будет столь радикальным в суждениях, как это было при Кириле Петкове, однако и на перезагрузку отношений надеяться не стоит.

Как напомнил “Ъ” директор Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала «Балканист.ру» Олег Бондаренко, Россия и Болгария дважды находились в состоянии разрыва дипломатических отношений. Первый раз это произошло в период Первой мировой войны и вылилось в то, что посольство СССР в стране появилось лишь в 1930-е годы. Поэтому, уверен эксперт, в Москве на этот раз решили не создавать прецедент, «который будет иметь далекоидущие последствия», а выждать некоторое время. Другое дело, по его мнению, ощутимых сдвигов в отношениях не произойдет. Впрочем, «Бойко Борисов более опытный игрок и надо посмотреть, с кем он сформирует правительство», добавил балканист.

Между тем задача сформировать новый кабинет, которую придется решать господину Борисову, крайне непроста. Хотя предыдущий премьер Кирил Петков и другой лидер «Продолжаем перемены» Асен Василев поздравили ГЕРБ-СДС с победой и пообещали уйти в конструктивную оппозицию — то есть не чинить препятствий для создания правительства,— мандатов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета, у победителей нет.

Бойко Борисову придется искать партнеров по коалиции, однако проблема в том, что почти все политические силы в Болгарии ранее обвиняли лидера ГЕРБ и его соратников в коррупции.

Напомним, что в 2020 году Софию охватили протесты из-за появившейся информации о связях тогдашнего правительства господина Борисова с мафией. Кроме того, ему часто припоминают связи с Кремлем и российскими энергетическими компаниями, что в нынешних условиях очков ему не прибавляет, хотя в ходе предвыборной кампании он и пытался выставить себя сторонником евроатлантизма и заявлял о готовности «жестко поговорить» с президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому коалиция, например, с пророссийским «Возрождением» дальнейшему формированию образа евроатлантиста явно не поможет. ГЕРБ мог бы войти в коалицию и с протурецкой ДПС, однако в плане коррупционности ее репутация еще хуже, чем у партии господина Борисова.

По мнению Олега Бондаренко, прошедшие выборы не решили ни одну из проблем Болгарии и показали сильное разделение общества. «Новая власть в Болгарии будет слабой, это будет ситуативный союз вынужденных партнеров, которых, грубо говоря, поженят. Думаю, следующие выборы в парламент страны снова окажутся досрочными»,— предположил эксперт.

Если же Бойко Борисов не преуспеет в создании коалиционного правительства, то президент Румен Радев вновь назначит временный технический кабинет до очередных внеочередных выборов.

Кстати, господина Радева также подозревают в пророссийских настроениях. Так, его фамилия отсутствовала в недавнем письме девяти стран НАТО из Центральной и Восточной Европы, в котором лидеры этих государств призывали принять в альянс Украину и заявили о непризнании суверенитета России над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями.

Алексей Забродин