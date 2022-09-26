В мире заправил доллар

Курс доллара обновил 20-летний максимум на мировом рынке. Сильные позиции американской валюты связаны с опасениями рецессии мировой экономики на фоне планов ФРС поднять базовую ставку к значениям, предшествовавшим кризису 2008 года. В России доллар поднялся символически, из-за токсичности валют «недружественных» стран они уже не пользуются особым спросом, а предложение остается высоким благодаря положительному счету текущих операций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Investing.com, 26 сентября индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) поднимался до отметки 114,5 пункта — максимального значения с 15 мая 2002 года. Это на 1,3% выше значений закрытия прошлой пятницы. Курс евро опускался на 1,2%, до $0,9569, минимума с 19 июня 2002 года. В лидерах падения оказался фунт стерлингов, курс которого падал более чем на 4%, до $1,0384, обновив тем самым исторический минимум, установленный в 1985 году.

Укрепление доллара происходит на фоне жесткой денежно-кредитной политики ФРС. На прошлой неделе американский финансовый регулятор объявил о повышении ставки на 0,75 процентного пункта, до 3–3,25%, что совпало с ожиданиями рынка. При этом регулятор ухудшил прогнозы по экономике и инфляции на 2022–2023 годы, а также ужесточил риторику относительно перспектив монетарной политики.

Медианный прогноз ФРС теперь предполагает повышение ставки до 4,4% к концу этого года и до 4,6% в 2023 году.

«Если ранее предельный размер базовой процентной ставки составлял 4%, то теперь инвесторам стоит приготовиться к 4,5–5%, что и вызывает рост американской валюты»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Жесткая политика ФРС повышает вероятность более тяжелой рецессии в американской и глобальной экономиках. «Это негативно для всех рисковых активов, в том числе сырьевых товаров, включая нефть и газ»,— поясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Периоды глобальной нестабильности практически всегда заставляют инвесторов по всему миру перенаправлять валютные потоки в доллар и защитные активы, которыми считаются казначейские обязательства США»,— добавляет Владимир Евстифеев.

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Вместе с тем стремительный рост курса доллара оказал лишь ограниченное влияние на российский валютный рынок. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднимался на 1,3 руб., до 59,24 руб./$, а завершил основную сессию возле отметки 58,4 руб./$. Даже с учетом подъема он остался возле двухмесячного минимума, установленного днем ранее.

Рубль изолирован от динамки резервных валют внешними и внутренними ограничениями на движение капитала, поясняет Владимир Евстифеев. Поэтому определяется балансом внутреннего спроса и предложения валюты.

«Российская валюта получает существенную поддержку от профицита счета текущих операций. Так, за январь—август 2022 года он составил $183,1 млрд, что в три раза превышает показатель прошлого года»,— отмечает руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая.

Коррекция курса доллара происходила при сниженной активности участников торгов. По данным Московской биржи, объем операций с долларом с поставкой «завтра» не дотянул до 100 млрд руб., тогда как в пятницу превышал 147 млрд руб. Это может быть связано с уменьшением предложения валюты со стороны экспортеров — в понедельник они завершили уплату основных налогов (НДС, НДПИ и акцизов).

В прежние времена снижение предложения валюты вызывало более ярко выраженный рост курса доллара, но на фоне возросших геополитических рисков интерес к валюте минимален.

«Возрастают риски западных санкций на НКЦ, что делает безналичные доллары и евро еще более токсичными и побуждает россиян избавляться от валют "недружественных" стран»,— поясняет Михаил Васильев.

Аналитики не исключают дальнейшего подъема курса доллара в мире по мере ужесточения политики ФРС. Но даже в случае глобальной рецессии и западных санкций текущий счет РФ, как считает Михаил Васильев, останется профицитным в ближайшие месяцы и годы, что вместе с жесткими капитальными ограничениями будет поддерживать рубль стабильным. Он допускает, что в ближайшие недели курс доллара может вернуться к отметке 55 руб./$.

Помешать этому может запуск бюджетного правила, хотя размеры потенциальных покупок валюты «дружественных» стран будут не такими значительными, как ранее ожидали участники рынка. Дополнительные сверхдоходы бюджета, полагает Полина Хвойницкая, скорее будут использоваться по большей части для финансирования текущих нужд, а не для закупок валюты «дружественных» стран.

Виталий Гайдаев