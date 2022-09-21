Опять семьдесят пять

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания вновь подняла ключевую ставку, доведя ее до диапазона 3–3,25% годовых. Как и по итогам двух предыдущих заседаний, шаг увеличения составил 0,75 процентного пункта. При этом резко повышен прогноз по ставке — предполагается, что до конца года она может вырасти до 4,25–4,5%, что на один процентный пункт выше, чем ожидалось еще в июне. Также ФРС понизила оценку роста экономики США в этом и в следующем году. По словам главы регулятора Джерома Пауэлла, рынок труда США остается «чрезвычайно напряженным» — это позволит ФРС и дальше повышать ставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ФРС Джером Пауэлл заявил о «решительном настрое» регулятора на подавление инфляции в США путем поднятия ключевой ставки

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Глава ФРС Джером Пауэлл заявил о «решительном настрое» регулятора на подавление инфляции в США путем поднятия ключевой ставки

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Комитет по открытым рынкам ФРС США в среду поднял ключевую ставку еще на 0,75 процентного пункта — до уровня 3–3,25%, указав, что «дальнейшее повышение ставки является обоснованным». Таким же повышение было и по итогам предыдущих двух заседаний. В целом ужесточение политики ФРС по ставкам началось в марте, в мае было объявлено о начале сокращения объема активов на балансе регулятора.

В заявлении по итогам заседания отмечено, что текущие показатели указывают на «скромный рост» потребления и производства. Инфляция при этом находится на повышенном уровне из-за дисбаланса спроса и предложения, высоких цен на энергоносители и других факторов. Регулятор вновь отметил, что «вторжение России на Украину и сопутствующие события создают дополнительное давление на инфляцию и на глобальную экономическую активность».

Резко изменен точечный график с прогнозами участников комитета — теперь он предполагает рост ставки в этом году до 4,25–4,5%, в следующем — до 4,5–4,75% (в июне было — до 3,25–3,5% и 3,5–3,75% соответственно).

Джером Пауэлл, комментируя итоги заседания, заявил, что регулятор «решительно настроен на сокращение инфляции», отметил ухудшение на рынке недвижимости и то, что слабый экономический рост за рубежом сдерживает экспорт США.

В конце августа глава ФРС уже заявлял, что преждевременное ослабление политики может быть опасным, поэтому временное снижение инфляции не является достаточным сигналом для регулятора, теперь же он указал на то, что рынок труда остается «чрезвычайно напряженным».

Американская инфляция начала замедляться еще в июле, тогда показатель снизился с рекордных 9,1% до 8,5%, в августе годовой рост цен снизился до 8,3%. Базовая же инфляция (за вычетом еды и продовольствия) составила 6,3% против 5,9% в июле. Индекс потребительских цен, на который ориентируется ФРС, в июле снизился на 0,1% после роста на 1% в июне, в годовом выражении показатель снизился с 6,8% до 6,3% (без учета энергии и продовольствия — с 4,8% до 4,6%).

Существенно пересмотрен и макропрогноз для экономики США: ожидаемый рост ВВП в этом году снижен с 1,7% до 0,2%, на следующий год — с 1,7% до 1,2%.

По итогам второго квартала показатель сократился на 0,6% в годовом исчислении (то есть если бы показатель изменялся такими же темпами в течение всего года) после спада на 1,6% в первом. Прогноз по инфляции, напротив, незначительно повышен — на этот год с 5,2% до 5,4%, на следующий — с 2,6% до 2,8%. Безработица, как ожидается, вырастет до 3,8% в этом и до 4,4% в следующем году (ранее в ФРС прогнозировали 3,7% и 3,9%). В августе показатель вырос с 3,5% до 3,7%, за месяц было создано 315 тыс. рабочих мест против 528 тыс. месяцем ранее.

Эксперты ждут от ФРС дальнейшего повышения ставки на заседании в ноябре. «Вопрос лишь в том, будет это повышение на 0,5 п. п. или на 0,75 п. п., вероятность второго сценария выше, но решение ФРС будет зависеть от статистики по инфляции за сентябрь»,— полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также ожидает дальнейшего повышения ставок, так как в комитете по открытым рынкам ФРС, по ее словам, «остались одни ястребы» — к концу года ставка превысит 4%, то есть выйдет на уровень начала нулевых годов.

Татьяна Едовина