Повестки не укладываются в микросхемы

Отечественные производители микроэлектроники и вычислительной техники, на предприятиях которых работает около 350 тыс. человек, просят правительство предоставить своим сотрудникам бронь от мобилизации. Один из ключевых аргументов в том, что, хотя большинство разработчиков электроники и вендоров оборудования формально не обладают статусом предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), они выполняют госконтракты в том числе для него. Участники рынка подчеркивают, что сотрудникам уже приходят повестки, а выпадение ключевых специалистов будет иметь долгосрочные последствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) от 23 сентября премьеру Михаилу Мишустину с просьбой дать сотрудникам отрасли бронь от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. В аппарате премьера сообщили, что письмо получено и направлено в Минобороны для проработки. В Минпромторге не ответили “Ъ”. В документе необходимость брони объясняется тем, что большинство производителей электроники, в том числе выполняющих госконтракты, формально не входят в перечень предприятий ОПК, что «в текущем положении противоречит интересам устойчивого развития» отрасли.

Как уточнил “Ъ” исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский, в электронной промышленности занято порядка 350 тыс. человек, примерно половина из которых — мужчины. Определять список предприятий, сотрудники которых получат бронь, предлагается через ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и соответствующие им коды ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). «Это нужно не только для предоставления брони, но и для реализации планов развития отрасли, чтобы на основе перечня продукции сформировать полный реестр компаний, без которого управление промышленностью не может быть эффективным»,— добавил Иван Покровский.

После начала мобилизации с аналогичной просьбой к профильному Минцифры обратились и российские IT-компании (действующие меры поддержки отрасли предполагают отсрочку от срочной службы в армии, а не от мобилизации). Уже 23 сентября Минцифры и Минобороны выпустили разъяснения, согласно которым IT-специалисты с профильным образованием, сотрудники телекоммуникационной отрасли и СМИ могут получить бронь (см. “Ъ” от 23 сентября).

По мнению президента Zelax (разрабатывает телеком-оборудование) Сергея Сухмана, российские производители электроники пока столкнулись с «точечными, а не системными» рисками: «Я знаю о нескольких случаях, когда сотрудников компаний вызывали повестками в военкоматы, таких ситуаций немного, хотя они действительно есть». Он считает, что «возникшая паника не соответствует фактически происходящим событиям».

Но гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников поддерживает просьбу о предоставлении брони от призыва на военную службу для сотрудников электронной отрасли. По его словам, это необходимо, поскольку любой электронный элемент так или иначе используется в оборонных системах: «Тот же компьютер может стоять у военных бухгалтеров». По его мнению, бронь должна касаться не только частичной мобилизации, но и всеобщей, в случае ее введения. Основатель дизайн-центра НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович тоже считает инициативу АРПЭ обоснованной, так как правительство неоднократно говорило об электронике как об одной из приоритетных областей: «Профильных специалистов в стране мало, а обучать их долго и трудно. Последствия утери таких сотрудников будут долговременными».

Важно и то, что в сфере микроэлектроники Россия драматически отстает от мирового уровня, подчеркивает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев: «В данном случае было бы полезно сохранить и тех, кто проектирует, и инженеров и специалистов по оборудованию и даже по поставкам комплектующих в условиях санкций. Последних могут признать просто торговцами и призвать в армию».

Тимофей Корнев, Никита Королев