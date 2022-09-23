Для Донбасса подготовят собственных «лидеров»

В ДНР и ЛНР в четверг был дан старт кадровым конкурсам «Лидеры возрождения». Их победители получат по 1 млн руб. на обучение в России, по итогам которого могут быть назначены на руководящие должности в своих регионах.

Глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что с 23 по 27 сентября в республиках Донбасса пройдет референдум по вопросу об их включении в состав РФ. «Лично у меня нет никаких сомнений в его исходе — мы ждали этого с 2014 года. А потому заниматься кадрами нам нужно, что называется, уже вчера»,— заявил он. А глава ЛНР Леонид Пасечник призвал «уже сегодня думать о возрождении экономической мощи и величия Луганского края» и пообещал, что победителям конкурса «будут предложены ответственные должности в системе управления республикой».

Конкурсы в ДНР и ЛНР будут строиться по модели конкурса «Лидеры России», который проводится с 2017 года под кураторством администрации президента РФ. Выступивший на церемонии открытия первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко выразил мнение, что донбасские конкурсы, организованные «по прямому поручению президента» РФ, могут стать даже не «социальным лифтом», как в России, а «социальной ракетой», поскольку потребность ДНР и ЛНР в квалифицированных управленцах очень высока. При этом участвовать в них смогут в том числе и действующие военные, для которых предусмотрена возможность подать заявку по упрощенной процедуре, сообщил господин Кириенко.

Как рассказал исполнительный директор конкурсов Антон Сериков, регистрация участников уже идет, и те, кто выполнит «все условия первого этапа в обозначенные сроки, будут допущены до следующего, дистанционного этапа конкурсного отбора». Заявки принимаются от лиц не моложе 20 лет, имеющих опыт управления не менее года и «связь» с ЛНР или ДНР (родились в регионе, жили, учились или работали там не менее года либо сейчас там проживают близкие родственники). Финалисты будут включены в кадровый резерв соответствующей республики, а победители дополнительно получат по 1 млн руб. на персонально выбранную программу обучения на территории России. Кроме того, из числа победителей будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва на базе РАНХиГС.

Накануне, 21 сентября, аналогичные кадровые конкурсы стартовали на контролируемых российскими военными территориях Запорожской и Херсонской областей Украины.

Напомним, сейчас целый ряд руководящих должностей в ДНР и ЛНР занимают российские управленцы. Так, в июне 2022 года глава департамента Минпромторга РФ Виталий Хоценко был назначен премьером ДНР, первым заместителем руководителя администрации главы ДНР стал Александр Костомаров, ранее занимавший посты вице-губернатора по внутренней политике в Ульяновской и Липецкой областях, должность зампреда правительства ДНР занял помощник министра строительства и ЖКХ России Евгений Солнцев, а бывший курганский вице-губернатор Владислав Кузнецов получил пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.

Афанасий Сборов