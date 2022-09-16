Орган отказа

В публикации «Таможня берет добро» (см. “Ъ” от 12 августа) мы уже рассказывали о москвичке Наталье Деминой, пациентке с муковисцидозом. Предназначенный ей дорогой не зарегистрированный в России препарат трикафта, который везли из зарубежного благотворительного фонда, задержала таможня. Сразу после публикации мы получили официальный комментарий от пресс-службы Департамента здравоохранения Москвы, в котором сказано: героине статьи трикафта не показана и не назначалась. Так ли это?

И да и нет. Звучит безумно, но именно такова ситуация Натальи Деминой. Есть назначение федерального консилиума НИИ пульмонологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ: пациентке необходима трикафта. Однако, чтобы Наталья бесплатно получила лекарство, назначение должна подтвердить клинико-экспертная комиссия (КЭК) московского Центра редких (орфанных) заболеваний при Городской клинической больнице №67. КЭК, в которой не было ни одного специалиста по муковисцидозу, с федеральным консилиумом не согласилась. Таким образом, Наталья Демина одновременно и имеет назначение, и не имеет.

Чтобы получить незарегистрированный препарат, пациенту нужно заключение федерального консилиума — так гласит Приказ №494 Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2005 года. С федеральным назначением пациент может обратиться в региональное министерство или департамент здравоохранения, чтобы ведомство произвело индивидуальную закупку препарата.

Однако в Москве между федеральным консилиумом и индивидуальной закупкой в 2021 году появился промежуточный этап. Был издан Приказ Депздрава Москвы от 12.04.2021 года №327 «О Городском консилиуме по незарегистрированным на территории РФ лекарственным препаратам». Согласно этому документу, москвичам с редкими болезнями нужно пройти еще и городской консилиум. Восемь пациентов с муковисцидозом из Москвы, среди которых была и Наталья Демина, возмущенные этим нововведением, обратились в Генеральную прокуратуру РФ. Состоялась проверка, которая показала, что приказ не соответствует федеральному законодательству. А в сентябре начал работу Центр орфанных заболеваний для взрослых при Городской больнице №67. Больные стали жаловаться, что комиссия центра отказывает им в таргетных препаратах, назначенных федеральным консилиумом. Наталья Демина называет центр и его КЭК «органами отказа», которые, как полагают пациенты, созданы специально, чтобы не назначать дорогие препараты, несмотря на показания.

Наталья Демина судится за трикафту с Депздравом, но пока безуспешно.

— Я измотана физически и морально,— говорит Наталья.— Мне тяжело находиться в суде: я чувствую себя униженной, когда слышу, как юрист департамента спокойно утверждает, что препарат мне не нужен, что он мне не помогает, хотя все ровно наоборот.

Запасов трикафты у Натальи осталось ненадолго. Если перестать принимать препарат, состояние здоровья может резко ухудшиться. Лечащий врач Натальи Елена Амелина, подтверждая это, произносит слова «смертельно опасно».

Русфонд попросил у пресс-службы Депздрава возможности поговорить с руководителем Центра орфанных заболеваний при 67-й больнице и начальником Управления фармации. Однако ни в предписанный законом о СМИ семидневный срок, ни через две, ни через три недели ответа от департамента так и не поступило.

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Наталья Волкова, корреспондент Русфонда