Санкции post mortem

В связи со снятием санкций ЕС с Владимира Жириновского “Ъ” разобрался в целях и последствиях исключения умершего лица из европейского черного списка. Как выяснилось, смерть может стать основанием для отмены персональных санкций, но не всегда это происходит быстро и по инициативе самого ЕС, как в случае политика. При этом разморозка зарубежных активов покойного тоже не произойдет автоматически. Его наследникам, чтобы добраться до имущества, придется обращаться в каждую организацию, учитывающую права на активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Жириновский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Владимир Жириновский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Совет ЕС 15 сентября продлил до 15 марта 2023 года санкции в отношении 1,2 тыс. физических и 108 юридических лиц из России. В то же время Совет исключил из черного списка несколько человек, включая Владимира Жириновского, скончавшегося 6 апреля. Политик попал в черный список ЕС еще 12 сентября 2014 года с формулировкой: «Активно поддерживал ввод российских войск на Украину и аннексию Крыма. Активно призывал к разделению Украины. От имени ЛДПР, которую он возглавляет, подписал договор с так называемой "Донецкой народной республикой"». Подсанкционным лицам запрещен въезд в ЕС, «все средства и экономические ресурсы, принадлежащие им, находящиеся в их владении или контролируемые… должны быть заморожены». Также в документе говорится, что им не должны быть доступны, прямо или косвенно, «никакие средства или экономические ресурсы».

Владимир Жириновский был одним из основателей и бессменным председателем ЛДПР — первой партии, официально зарегистрированной весной 1991 года после отмены шестой статьи Конституции СССР (о руководящей и направляющей роли КПСС), и одной из двух (наряду с КПРФ) российских партий, представленных во всех восьми созывах Госдумы начиная с 1993 года.

Выступления лидера ЛДПР на внешнеполитические темы, как правило, носили резко антизападный характер. Он активно поддерживал присоединение Крыма и Донбасса.

Но в историческом заседании Госдумы 15 февраля 2022 года, когда депутаты приняли обращение к президенту с призывом признать независимость ДНР и ЛНР (что фактически стало первым шагом к спецоперации на Украине), участия не принял, так как уже находился в больнице в тяжелом состоянии.

«Политическим наследником» Владимира Жириновского долго считался его сын Игорь Лебедев (неофициально также известно о внебрачных детях Олеге Эйдельштейне и Анастасии Боцан-Харченко), который впервые избрался в Госдуму в 1999 году и оставался депутатом до 2021 года, занимая в нижней палате посты сначала лидера фракции ЛДПР, а затем вице-спикера. Но в июне 2021 года депутат объявил, что не будет участвовать в сентябрьских думских выборах и вообще уйдет из политики, не сообщив подробностей. Господин Жириновский говорил, что его сын «решил заняться бизнесом». О зарубежных активах политика ничего не известно: недвижимость он не декларировал, а финансовые активы и банковские счета не входят в открытую для публикации часть деклараций. Но владение зарубежными активами (в отличие от недвижимости) депутатам запрещено.

Причиной снятия санкций, полагают юристы, стала сама по себе смерть. «Это распространенное основание для исключения из санкционных списков. Персональные санкции направлены против конкретного лица, а не против его имущества, и в случае смерти исчезает сам объект санкций»,— объясняет председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.

Впрочем, уточняет адвокат ЕМПП Мерген Дораев, ранее были случаи длительного присутствия людей в санкционных перечнях ЕС даже после смерти. Если бы Совет ЕС не снял санкции сам, добавляет юрист, наследники могли бы сами обратиться за таким решением в административном порядке. Владимир Жириновский также входил в санкционные списки Канады, Австралии и Швейцарии — о снятии этих ограничений в связи со смертью пока ничего не известно.

По словам юристов, есть две основные цели снятия санкций с покойных лиц. Во-первых, поясняет руководитель юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова, это технический момент и «приведение в порядок» санкционного списка: «Умершего запреты уже не касаются, а вот регулярный санкционный комплаенс однофамильцев — весьма хлопотное дело, влекущее расходы и трату рабочих часов».

Во-вторых, заморозка активов подсанкционного лица делает невозможными любые операции с ними. Это касается и передачи права собственности в порядке наследования и использования части имущества на содержание этих активов до момента вступления в наследство, добавляет Екатерина Орлова.

«Поскольку наследники господина Жириновского, коих достаточно много (у политика есть целый ряд внуков и племянники.— “Ъ”), могут не представлять для Евросоюза санкционного интереса, исключение его из списка облегчает им процедуру наследования»,— поясняет госпожа Орлова.

Господин Заблоцкис добавляет, что наследникам не потребуется получать дополнительные решения регулятора, поскольку с наследодателя санкции уже сняты, а на наследников не наложены.

Однако не все так просто — сами по себе наложенные на активы ограничения не снимаются. Если у подсанкционного лица имелось замороженное имущество в ЕС, то наследникам предстоит работа по его высвобождению в каждом государстве, где активы были заблокированы, предупреждает Мерген Дораев. «Каждый банк будет принимать индивидуальное решение на основании отдельного заявления,— указывает юрист.— Никакой автоматической разморозки ожидать не приходится, у комплаенс-служб европейских банков много работы и без этого».

Анна Занина, Яна Рождественская