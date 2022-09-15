Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Санкции post mortem

Что происходит с персональными ограничениями после смерти

В связи со снятием санкций ЕС с Владимира Жириновского “Ъ” разобрался в целях и последствиях исключения умершего лица из европейского черного списка. Как выяснилось, смерть может стать основанием для отмены персональных санкций, но не всегда это происходит быстро и по инициативе самого ЕС, как в случае политика. При этом разморозка зарубежных активов покойного тоже не произойдет автоматически. Его наследникам, чтобы добраться до имущества, придется обращаться в каждую организацию, учитывающую права на активы.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Владимир Жириновский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Совет ЕС 15 сентября продлил до 15 марта 2023 года санкции в отношении 1,2 тыс. физических и 108 юридических лиц из России. В то же время Совет исключил из черного списка несколько человек, включая Владимира Жириновского, скончавшегося 6 апреля. Политик попал в черный список ЕС еще 12 сентября 2014 года с формулировкой: «Активно поддерживал ввод российских войск на Украину и аннексию Крыма. Активно призывал к разделению Украины. От имени ЛДПР, которую он возглавляет, подписал договор с так называемой "Донецкой народной республикой"». Подсанкционным лицам запрещен въезд в ЕС, «все средства и экономические ресурсы, принадлежащие им, находящиеся в их владении или контролируемые… должны быть заморожены». Также в документе говорится, что им не должны быть доступны, прямо или косвенно, «никакие средства или экономические ресурсы».

Владимир Жириновский был одним из основателей и бессменным председателем ЛДПР — первой партии, официально зарегистрированной весной 1991 года после отмены шестой статьи Конституции СССР (о руководящей и направляющей роли КПСС), и одной из двух (наряду с КПРФ) российских партий, представленных во всех восьми созывах Госдумы начиная с 1993 года.

Выступления лидера ЛДПР на внешнеполитические темы, как правило, носили резко антизападный характер. Он активно поддерживал присоединение Крыма и Донбасса.

Но в историческом заседании Госдумы 15 февраля 2022 года, когда депутаты приняли обращение к президенту с призывом признать независимость ДНР и ЛНР (что фактически стало первым шагом к спецоперации на Украине), участия не принял, так как уже находился в больнице в тяжелом состоянии.

Что оставил после себя Владимир Жириновский

Читать далее

«Политическим наследником» Владимира Жириновского долго считался его сын Игорь Лебедев (неофициально также известно о внебрачных детях Олеге Эйдельштейне и Анастасии Боцан-Харченко), который впервые избрался в Госдуму в 1999 году и оставался депутатом до 2021 года, занимая в нижней палате посты сначала лидера фракции ЛДПР, а затем вице-спикера. Но в июне 2021 года депутат объявил, что не будет участвовать в сентябрьских думских выборах и вообще уйдет из политики, не сообщив подробностей. Господин Жириновский говорил, что его сын «решил заняться бизнесом». О зарубежных активах политика ничего не известно: недвижимость он не декларировал, а финансовые активы и банковские счета не входят в открытую для публикации часть деклараций. Но владение зарубежными активами (в отличие от недвижимости) депутатам запрещено.

Причиной снятия санкций, полагают юристы, стала сама по себе смерть. «Это распространенное основание для исключения из санкционных списков. Персональные санкции направлены против конкретного лица, а не против его имущества, и в случае смерти исчезает сам объект санкций»,— объясняет председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.

Впрочем, уточняет адвокат ЕМПП Мерген Дораев, ранее были случаи длительного присутствия людей в санкционных перечнях ЕС даже после смерти. Если бы Совет ЕС не снял санкции сам, добавляет юрист, наследники могли бы сами обратиться за таким решением в административном порядке. Владимир Жириновский также входил в санкционные списки Канады, Австралии и Швейцарии — о снятии этих ограничений в связи со смертью пока ничего не известно.

Фотогалерея

Как складывалась судьба основателя ЛДПР

Предыдущая фотография
Основатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский на заседании

Основатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский на заседании

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Владимир Жириновский в молодости

Владимир Жириновский в молодости

Фото: Georges DeKeerle / Sygma / Getty Images

1992 год. Лидер ЛДПР (в центре) на предвыборном митинге у здания Госдумы

1992 год. Лидер ЛДПР (в центре) на предвыборном митинге у здания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Валерий Щеколдин

1992 год. На митинге общественно-политического движения «Трудовая Россия»

1992 год. На митинге общественно-политического движения «Трудовая Россия»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

1993 год. Лидер ЛДПР на встрече

1993 год. Лидер ЛДПР на встрече

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1994 год. Владимир Жириновский (в центре) на соревнованиях «Лыжня России»

1994 год. Владимир Жириновский (в центре) на соревнованиях «Лыжня России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

1995 год. На встрече с ливийским лидером Муаммаром Каддафи

1995 год. На встрече с ливийским лидером Муаммаром Каддафи

Фото: AP

1997 год. На праздновании Дня независимости Ямайки

1997 год. На праздновании Дня независимости Ямайки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

1998 год. На заседании Госдумы

1998 год. На заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

1999 год. На юбилейном вечере, посвященном 10-летию партии

1999 год. На юбилейном вечере, посвященном 10-летию партии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

1999 год. На показе модной одежды в московском клубе «Долз»

1999 год. На показе модной одежды в московском клубе «Долз»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2000. Во время выступления в Европейском деловом клубе

2000. Во время выступления в Европейском деловом клубе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

2001 год. Во время митинга, организованного партией на площади Ярославского вокзала

2001 год. Во время митинга, организованного партией на площади Ярославского вокзала

Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев  /  купить фото

2001 год. Певица Алена Свиридова и зампред Госдумы Владимир Жириновский на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце

2001 год. Певица Алена Свиридова и зампред Госдумы Владимир Жириновский на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2002 год. С депутатом Госдумы Николаем Харитоновым во время презентации «Самые известные в России баяны и гармони»

2002 год. С депутатом Госдумы Николаем Харитоновым во время презентации «Самые известные в России баяны и гармони»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2002 год. Во время соревнований, посвященных Дню физкультурника в санатории «Барвиха»

2002 год. Во время соревнований, посвященных Дню физкультурника в санатории «Барвиха»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

2002 год. На первом рабочем совещании представителей патриотических партий Европы и Азии

2002 год. На первом рабочем совещании представителей патриотических партий Европы и Азии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2003 год. Во время дегустации мороженого на первой международной выставке «Мир мороженого и холода» во Всероссийском выставочном центре

2003 год. Во время дегустации мороженого на первой международной выставке «Мир мороженого и холода» во Всероссийском выставочном центре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

2004 год. На митинге сторонников партии в парке «Сокольники»

2004 год. На митинге сторонников партии в парке «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2004 год. Во время рок-фестиваля «Крылья» в спорткомплексе «Лужники»

2004 год. Во время рок-фестиваля «Крылья» в спорткомплексе «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2004 год. На медицинском осмотре в фойе Госдумы

2004 год. На медицинском осмотре в фойе Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2005 год. Во время проведения XVII съезда ЛДПР в Московском бизнес-центре

2005 год. Во время проведения XVII съезда ЛДПР в Московском бизнес-центре

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2006 год. Во время вакцинации против птичьего гриппа в здании Госдумы

2006 год. Во время вакцинации против птичьего гриппа в здании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

2006 год. Во время выездного заседания, посвященного Дню защитника Отечества в деревне Новая

2006 год. Во время выездного заседания, посвященного Дню защитника Отечества в деревне Новая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2006 год. Во время посещения московского женского следственного изолятора №6 в канун 8 марта

2006 год. Во время посещения московского женского следственного изолятора №6 в канун 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2008 год. Зампред Госдумы Владимир Жириновский (в центре) на заседании по рассмотрению кандидатуры Владимира Путина (слева) на пост премьер-министра

2008 год. Зампред Госдумы Владимир Жириновский (в центре) на заседании по рассмотрению кандидатуры Владимира Путина (слева) на пост премьер-министра

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2011 год. Председатель ЛДПР (спиной) на предвыборном съезде партии в Колонном зале Дома Союзов

2011 год. Председатель ЛДПР (спиной) на предвыборном съезде партии в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

2013 год. Во время заседания XXVI съезда ЛДПР в «Крокус Сити Холле»

2013 год. Во время заседания XXVI съезда ЛДПР в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2014 год. Член комитета Госдумы России по обороне Владимир Жириновский во время выступления на пленарном заседании

2014 год. Член комитета Госдумы России по обороне Владимир Жириновский во время выступления на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

2015 год. Во время футбольного матча между командами фракций Госдумы в олимпийском комплексе «Лужники»

2015 год. Во время футбольного матча между командами фракций Госдумы в олимпийском комплексе «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2016 год. На научной конференции «1991 год: поворот в мировой и российской истории» в Центральном выставочном зале «Манеж»

2016 год. На научной конференции «1991 год: поворот в мировой и российской истории» в Центральном выставочном зале «Манеж»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

2017 год. На церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

2017 год. На церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

2017 год. Владимир Жириновский во время подготовки ко Дню физкультурника на загородной базе ЛДПР в деревне Дарьино

2017 год. Владимир Жириновский во время подготовки ко Дню физкультурника на загородной базе ЛДПР в деревне Дарьино

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

2018 год. Во время посещения приюта для бездомных собак «Красная сосна»

2018 год. Во время посещения приюта для бездомных собак «Красная сосна»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2018 год. Макет председателя ЛДПР в приемной Центрального аппарата партии

2018 год. Макет председателя ЛДПР в приемной Центрального аппарата партии

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

2019 год. На 30-летнем юбилее ЛДПР в Кремлевском дворце

2019 год. На 30-летнем юбилее ЛДПР в Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

2020 год. Владимир Жириновский участвует в народных гуляниях по случаю Масленицы на Манежной площади

2020 год. Владимир Жириновский участвует в народных гуляниях по случаю Масленицы на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2020 год. Владимир Жириновский выступает на мероприятии, посвященном его 74-летию

2020 год. Владимир Жириновский выступает на мероприятии, посвященном его 74-летию

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

2020 год. После посещения в СИЗО «Лефортово» бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

2020 год. После посещения в СИЗО «Лефортово» бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

2021 год. Во время выступления перед студентами Института мировых цивилизаций

2021 год. Во время выступления перед студентами Института мировых цивилизаций

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

2021 год. Владимир Жириновский на анатомической выставке «Body Worlds. Мир тела» в павильоне № 21 ВДНХ

2021 год. Владимир Жириновский на анатомической выставке «Body Worlds. Мир тела» в павильоне № 21 ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2021 год. На церемонии выпуска офицеров Московского высшего командного училища на Красной площади

2021 год. На церемонии выпуска офицеров Московского высшего командного училища на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Со 2 февраля 2022 года политик находился на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом. Владимир Жириновский умер 6 апреля

Со 2 февраля 2022 года политик находился на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом. Владимир Жириновский умер 6 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 43

Основатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский на заседании

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Владимир Жириновский в молодости

Фото: Georges DeKeerle / Sygma / Getty Images

1992 год. Лидер ЛДПР (в центре) на предвыборном митинге у здания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Валерий Щеколдин

1992 год. На митинге общественно-политического движения «Трудовая Россия»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

1993 год. Лидер ЛДПР на встрече

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1994 год. Владимир Жириновский (в центре) на соревнованиях «Лыжня России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

1995 год. На встрече с ливийским лидером Муаммаром Каддафи

Фото: AP

1997 год. На праздновании Дня независимости Ямайки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

1998 год. На заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

1999 год. На юбилейном вечере, посвященном 10-летию партии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

1999 год. На показе модной одежды в московском клубе «Долз»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2000. Во время выступления в Европейском деловом клубе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

2001 год. Во время митинга, организованного партией на площади Ярославского вокзала

Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев  /  купить фото

2001 год. Певица Алена Свиридова и зампред Госдумы Владимир Жириновский на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2002 год. С депутатом Госдумы Николаем Харитоновым во время презентации «Самые известные в России баяны и гармони»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2002 год. Во время соревнований, посвященных Дню физкультурника в санатории «Барвиха»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

2002 год. На первом рабочем совещании представителей патриотических партий Европы и Азии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2003 год. Во время дегустации мороженого на первой международной выставке «Мир мороженого и холода» во Всероссийском выставочном центре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

2004 год. На митинге сторонников партии в парке «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2004 год. Во время рок-фестиваля «Крылья» в спорткомплексе «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2004 год. На медицинском осмотре в фойе Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2005 год. Во время проведения XVII съезда ЛДПР в Московском бизнес-центре

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2006 год. Во время вакцинации против птичьего гриппа в здании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

2006 год. Во время выездного заседания, посвященного Дню защитника Отечества в деревне Новая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2006 год. Во время посещения московского женского следственного изолятора №6 в канун 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2008 год. Зампред Госдумы Владимир Жириновский (в центре) на заседании по рассмотрению кандидатуры Владимира Путина (слева) на пост премьер-министра

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2011 год. Председатель ЛДПР (спиной) на предвыборном съезде партии в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

2013 год. Во время заседания XXVI съезда ЛДПР в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2014 год. Член комитета Госдумы России по обороне Владимир Жириновский во время выступления на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

2015 год. Во время футбольного матча между командами фракций Госдумы в олимпийском комплексе «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2016 год. На научной конференции «1991 год: поворот в мировой и российской истории» в Центральном выставочном зале «Манеж»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

2017 год. На церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

2017 год. Владимир Жириновский во время подготовки ко Дню физкультурника на загородной базе ЛДПР в деревне Дарьино

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

2018 год. Во время посещения приюта для бездомных собак «Красная сосна»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2018 год. Макет председателя ЛДПР в приемной Центрального аппарата партии

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

2019 год. На 30-летнем юбилее ЛДПР в Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

2020 год. Владимир Жириновский участвует в народных гуляниях по случаю Масленицы на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2020 год. Владимир Жириновский выступает на мероприятии, посвященном его 74-летию

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

2020 год. После посещения в СИЗО «Лефортово» бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

2021 год. Во время выступления перед студентами Института мировых цивилизаций

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

2021 год. Владимир Жириновский на анатомической выставке «Body Worlds. Мир тела» в павильоне № 21 ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2021 год. На церемонии выпуска офицеров Московского высшего командного училища на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Со 2 февраля 2022 года политик находился на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом. Владимир Жириновский умер 6 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Смотреть

По словам юристов, есть две основные цели снятия санкций с покойных лиц. Во-первых, поясняет руководитель юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова, это технический момент и «приведение в порядок» санкционного списка: «Умершего запреты уже не касаются, а вот регулярный санкционный комплаенс однофамильцев — весьма хлопотное дело, влекущее расходы и трату рабочих часов».

Во-вторых, заморозка активов подсанкционного лица делает невозможными любые операции с ними. Это касается и передачи права собственности в порядке наследования и использования части имущества на содержание этих активов до момента вступления в наследство, добавляет Екатерина Орлова.

«Поскольку наследники господина Жириновского, коих достаточно много (у политика есть целый ряд внуков и племянники.— “Ъ”), могут не представлять для Евросоюза санкционного интереса, исключение его из списка облегчает им процедуру наследования»,— поясняет госпожа Орлова.

Господин Заблоцкис добавляет, что наследникам не потребуется получать дополнительные решения регулятора, поскольку с наследодателя санкции уже сняты, а на наследников не наложены.

Однако не все так просто — сами по себе наложенные на активы ограничения не снимаются. Если у подсанкционного лица имелось замороженное имущество в ЕС, то наследникам предстоит работа по его высвобождению в каждом государстве, где активы были заблокированы, предупреждает Мерген Дораев. «Каждый банк будет принимать индивидуальное решение на основании отдельного заявления,— указывает юрист.— Никакой автоматической разморозки ожидать не приходится, у комплаенс-служб европейских банков много работы и без этого».

Анна Занина, Яна Рождественская

Личное дело

Жириновский Владимир Вольфович

Родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. В 1970 году окончил Институт восточных языков по специальности «Турция и турецкий язык», в 1977 году — юрфак МГУ.

В 1970–1972 годах служил в политуправлении штаба Закавказского военного округа. Затем работал в Советском комитете защиты мира, Высшей школе профсоюзного движения, Иностранной юридической коллегии Минюста СССР. В 1990 году создал и возглавил Либерально-демократическую партию Советского Союза (с 1992 года — ЛДПР).

Баллотировался в президенты шесть раз. Лучшие результаты показал в 1991 и 2008 годах — 7,81 и 9,35% соответственно. С 1993 года регулярно избирался в Госдуму, с 2000 по 2011 год — вице-спикер.

12 сентября 2014 года Евросоюз запретил въезд политику и пообещал заморозить все счета, которые обнаружит в странах ЕС. При внесении в список чиновники ошиблись в фамилии, дате и месте рождения. В итоге санкции действовали с ноября 2014 года. В феврале 2022 года Владимир Жириновский был госпитализирован с ковидом, не голосовал за признание суверенитета ДНР и ЛНР и не попал под новые санкции ЕС. Входил в санкционные списки Канады, Австралии и Швейцарии.

С 1998 по 2020 год Владимир Жириновский декларировал квартиры в Москве и Тульской области, жилые дома в Московской и Тверской областях, счета в Стройсевзапбанке, Сбербанке и ВТБ. За 2020 год политик задекларировал доход в 39 млн руб.

Скончался 6 апреля 2022 года.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...