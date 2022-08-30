Срок сложился

Без малого четверть века должен провести в колонии строгого режима, по мнению представителей Генпрокуратуры, 32-летний бывший специальный корреспондент “Ъ” и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов. Как заявил гособвинитель в ходе проходившего за закрытыми дверями процесса в Мосгорсуде, вина подсудимого в двух эпизодах государственной измены — выполнении шпионских заданий чешской и немецкой разведок — полностью доказана. Сам Иван Сафронов, которому перед началом заседания прокурор якобы предложил сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины, сказал, что «честь дороже свободы». Его адвокаты попросили «тройку» судей полностью оправдать их подзащитного, так как, по их убеждению, даже свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой измены не было, а занимался Иван Сафронов, не имевший доступа к гостайне, исключительно журналистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иллюзий по поводу приговора Ивану Сафронову никто не испытывает

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Иллюзий по поводу приговора Ивану Сафронову никто не испытывает

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В конце августа в Мосгорсуде на процессе по уголовному делу Ивана Сафронова начался настоящий аврал. Если ранее заседания, проходившие в специально оборудованном и тщательно защищенном от чужих глаз и ушей зале, длились по несколько часов, то в последние дни они порой затягивались до максимально возможного времени — десяти часов вечера.

Спешка в деле стала наблюдаться после длившегося около месяца летнего перерыва, после чего и свидетелей стали приглашать для допросов чаще, да и изучение письменных материалов дела и вещдоков пошло ударными темпами.

Между тем затягивать процесс не имело смысла, поскольку сами материалы дела насчитывают немногим более 20 томов, а заседания начались, как сообщал “Ъ”, еще в начале апреля. Однако на днях появилась неофициальная информация, что решение по делу «тройки» судей якобы ограничено датой 5 сентября. По неподверженным данным, это связано отнюдь не с процессуальными сроками или какими-то судебными интригами, а всего лишь с намеченным отдыхом некоторых участников процесса. Как бы то ни было, на прошлой неделе, в пятницу, был проведен допрос подсудимого Сафронова, который завершился в понедельник, после чего ко вторнику суд предложил сторонам подготовиться к стадии дополнений, от которой незамедлительно в тот же день перейти к прениям.

«Мы просили разнести наши и прокуратуры выступления хотя бы на день, чтобы мы могли как-то оценить и прокомментировать дополнительные аргументы прокуратуры, но получили отказ»,— сообщил “Ъ” один из адвокатов Ивана Сафронова Дмитрий Катчев. Якобы это было мотивировано тем, что сторона защиты неэффективно готовилась к заседаниям, что затягивало слушания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У гособвинения во главе с Борисом Локтионовым сроки в 17 и 19 лет сложились в 24 года заключения для Ивана Сафронова

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ У гособвинения во главе с Борисом Локтионовым сроки в 17 и 19 лет сложились в 24 года заключения для Ивана Сафронова

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Первым в прениях выступал не главный обвинитель на процессе Борис Локтионов, а его помощник Эльвира Зотчик, попросившая признать подсудимого Сафронова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК и приговорить его по эпизодам сотрудничества с чешской разведкой — управлением по внешним связям и информацией — к 17 годам колонии строгого режима, а за шпионаж в пользу Федеральной разведывательной службы Германии — к 19 годам, предложив «методом частичного сложения» итоговый срок наказания в 24 года. На этом фоне дополнительные наказания — ограничение свободы на два года после отсидки, штраф в 500 тыс. руб. и изъятие в доход государства добытых преступных путем средств — прозвучали уже как-то несерьезно. При этом, по некоторым данным, никаких объяснений того, что за один преступный эпизод для Ивана Сафронова прокуроры попросили на два года больше заключения, чем за другой, дано не было. Хотя, по версии того же обвинения, с представителем чешской разведки Мартином Ларишем журналист Сафронов сотрудничал несколько лет, за вознаграждения в несколько десятков тысяч евро передав ему ряд материалов об обороноспособности страны, собранных по его же заданиям, то контакты с гражданином Германии и России Демури Ворониным были разовыми, а якобы полученная от него сумма в €248 напоминала скорее журналистский гонорар, чем оплату секретов. Впрочем, впоследствии господин Воронин, вначале активно сотрудничавший со следствием ФСБ, стал скорее свидетелем защиты. Будучи заявленным свидетелем обвинения, он выступил в Мосгорсуде в пользу Ивана Сафронова.

Адвокаты, как они сами признались, выступали едва ли не меньше гособвинителя, предложив лишь полностью оправдать Ивана Сафронова за отсутствием события преступления.

Сам подсудимый, тщательно подготовившийся к выступлению, говорил, по словам защитников, без периодически характерной ему эмоциональности. «Он четко структурировал и суммировал и дал оценку доказательствам обвинения, защиты и высказал свое отношение к делу, завершив речь словами "Честь дороже свободы!"»,— сообщили “Ъ” представители защиты. Они также отметили, что на предложение отправить его почти на четверть века в заключение журналист никак не отреагировал и «остался непоколебим».

Стоит отметить, что перед началом прений, как утверждают некоторые источники, представители прокуратуры якобы предлагали подсудимому 12-летний срок взамен на признание вины, но встретили с его стороны решительный отказ.

Впрочем, адвокаты от каких-либо комментариев на этот счет категорически отказались.

Предсказывать, какое решение вынесет 5 сентября председательствующий на суде Дмитрий Гордеев (в этот день в открытом режиме огласят только вводную и резолютивные части приговора), они также не стали, отметив лишь, что и Иван Сафронов, и они сами «иллюзий не питают». В ближайшие дни они намерены обсудить исход прений в Мосгорсуде во время очередного визита к подзащитному в СИЗО «Лефортово» накануне вынесения судом решения.

Кстати, перед началом прений адвокаты безуспешно пытались заявить отвод суду за его якобы проявленную предвзятость на процессе. Это было сделано после того, как «тройка» отказалась приобщить ряд доказательств защиты.

Речь, по некоторым данным, шла об адвокатском опросе чешского журналиста и, по версии ФСБ, разведчика Мартина Лариша, с которым общался Иван Сафронов, данных о том, что собранные журналистом материалы имелись в открытых источниках в интернете, и исключении результатов ряда экспертиз.

Как говорят адвокаты, среди последних есть откровенные нелепости, не заметить которые просто невозможно. В частности, как уже говорилось в СМИ, Ивану Сафронову вменяют передачу в 2017 году неких сведений чешской разведке об обороноспособности страны. Для определения достоверности и секретности этих данных была проведена экспертиза силами одной государственной службы. Эксперты пришли к выводу, что сведения, якобы переданные журналистом, были озвучены во время заседания Совбеза РФ в августе 2018 года. В совещании приняли участие секретарь СБ Николай Патрушев, председатель правительства Дмитрий Медведев, спикеры верхней и нижней палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, директоры ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин. После этого совещания они и стали секретными.

«Мы хотели, чтобы эксперты пояснили, как эти сведения, будучи сначала опубликованными, а потом переданными Иваном в 2017 году, за год до заседания Совбеза, могли составлять гостайну, но получили отказ»,— пояснили защитники, отметив, что их подзащитному надо было быть Вангой. Хотя у них есть и другое объяснение, связанное с тем, что экспертов вынудили дать подобное заключение, хотя «оно отвергает здравый смысл и действующее законодательство». По их словам, подобными документами засекреченное дело Ивана Сафронова просто изобилует.

Сергей Сергеев