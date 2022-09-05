Силовиков бросили на подмену

Силовые структуры с осени усилят проверки операторов связи на предмет пропуска звонков с подменных номеров. В правительстве говорят, что интерес силовиков связан с ростом активности телефонных мошенников, звонящих из-за границы. Но источники “Ъ” считают, что проверки операторов участятся из-за ложных вызовов об угрозе терактов, число которых серьезно выросло после начала военных действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Источники “Ъ” рассказали, что Генпрокуратура совместно с ФСБ планируют осенью активизировать проверки операторов связи на предмет незаконной подмены номеров, а также неисполнения требований по пропуску трафика из-за границы. Собеседник “Ъ” в правительстве уточнил, что проверки усилят в рамках «расследования преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». По словам источника “Ъ” в правоохранительных органах, о повышении штрафов за нарушения речь пока не идет, силовики просто хотят «увеличить число проверок и усилить внимание к вопросу».

Собеседник “Ъ”, близкий к Генпрокуратуре, уточнил, что проверки активизируются не в отдельных регионах, а по всей стране. Официальный ответ в ведомстве “Ъ” не предоставили. В ФСБ не ответили на запрос. В Минцифры подтвердили, что совместно с Роскомнадзором и другими госорганами «разрабатывают несколько мероприятий, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством». Весной к внеплановым проверкам операторов уже подключали Генпрокуратуру, но тогда их предметом была блокировка запрещенных ресурсов (см. “Ъ” от 26 мая).

Блокировать вызовы и СМС из-за рубежа с подменных номеров операторы обязаны согласно поправкам к закону «О связи», принятым 2 июля 2021 года. Они должны подключиться к отдельной системе Роскомнадзора и передавать в нее информацию о входящих звонках с подменных номеров. В случае нарушения компаниям грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн руб.

В первый месяц после начала военных действий на Украине эксперты отмечали снижение числа мошеннических звонков: на 42% с 24 февраля по 23 марта (см. “Ъ” от 18 апреля). Но активность быстро восстановилась: к концу мая доля таких звонков составляла 12,5% от общего числа всех входящих вызовов. Эксперты говорили, что на динамику повлияло перераспределение мошеннических колл-центров между разными странами. В частности, многие к весне перебазировались с Украины в Прибалтику (см. “Ъ” от 22 июня). По данным ЦБ, объем похищенных средств во втором квартале составил 2,8 млрд руб.

В МТС, «МегаФоне», «Вымпелкоме» и Теле2 от официальных комментариев отказались. По словам собеседника “Ъ” в одной из компаний, идея участить проверки связана с тем, что подмена номеров происходит на сетях малых фиксированных операторов, которые «не располагают техническими возможностями передавать номер в неизменном виде или блокировать подмененные вызовы», то есть на их сетях отсутствует специализированное оборудование и IT-системы. Контроль за такими операторами, утверждает собеседник “Ъ”, как раз и планируется усилить.

Гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко, впрочем, уверен, что «у многих операторов связи, которым были предъявлены штрафы за нарушение закона, есть средства на его исполнение». По его мнению, активность надзорных органов связана с тем, что в стране участились звонки о ложных терактах: «Силовые структуры решили пристальнее следить за поступающими из-за границы звонками».

В «Информзащите» “Ъ” подтвердили, что наблюдают рост таких звонков: как с угрозами терактов, так и с агитацией к противоправным действиям.

Проверки в любом случае позволят выявить уязвимости в оборудовании и программном обеспечении операторов связи, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Теоретически такие меры могут снизить трафик звонков с подменных номеров, признает юрист, но «в силу высокой заинтересованности в них злоумышленников последние будут придумывать все новые и новые схемы обхода, при этом операторы не смогут полностью обеспечить блокировку, это сложно технически».

Татьяна Исакова