VK устримился на платформы

Холдинг VK на базе United Media Agency (UMA) планирует заниматься дистрибуцией контента на музыкальные стриминговые платформы, в том числе конкурентов «VK Музыки» — «Яндекс.Музыки», «Звука» и других. Компания обещает размещать треки российских артистов и на зарубежных платформах. Для правообладателей все еще важно присутствовать в YouTube Music, Spotify, Apple Music и Amazone, говорят участники рынка. Но для доставки контента на эти платформы нужно вести расчеты в валюте и иметь партнера-нерезидента, объясняют эксперты, что скажется на размере выплат правообладателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

VK займется цифровой дистрибуцией музыки на стриминговые платформы, рассказал “Ъ” директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента Николай Дуксин. Цифровой дистрибутор будет создан на базе UMA (входит в VK). Сейчас UMA работает как моноагрегатор, то есть доставляет контент на платформу «VK Музыки», но VK хочет, чтобы агрегатор работал со всеми стриминговыми витринами. Господин Дуксин уточнил, что у компании будет возможность размещать треки и на зарубежных платформах.

UMA управляется ООО ОМА, зарегистрировано в 2014 году. Из «СПАРК-Интерфакс» следует, что по итогам 2021 года его выручка составила 6,3 млрд руб. при чистой прибыли 1 млрд руб.

VK, по словам Николая Дуксина, уже работает над созданием собственного музыкального лейбла. Объем инвестиций в развитие сервисов он не уточнил, отметив только, что компания расширяет команду, в том числе музыкальную редакцию. «У нас есть конкурентное преимущество, потому что мы огромная IT-компания, что делает инфраструктуру более устойчивой к нагрузкам»,— подчеркнул господин Дуксин. По его словам, сейчас основные рыночные инструменты в цифровой дистрибуции — качество сервиса и ставка, которую агрегатор оставляет за собой и может предложить правообладателю: «Мы будем предлагать потенциальным клиентам что-то более интересное, в том числе за счет оптимизации расходов на инфраструктуру». Весной на фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру VK просила Минцифры помочь в поиске вендора, готового продать компании «десятки тысяч серверов» (см. “Ъ” от 25 апреля).

Стриминги, доставляющие музыку слушателю, остаются самым быстрорастущим сегментом музыкального рынка. По мнению аналитиков «Технологий доверия» (ранее PwC в России) и «К22», концертная индустрия страны по объему доходов в 2022 году упадет до уровня 2017 года из-за потери зарубежных и части отечественных исполнителей, но музыкальный стриминг вырастет на 20–25% год к году (см. “Ъ” от 2 августа). В AnalyticResearchGroup российский рынок стриминга в 2021 году оценили в $246 млн.

Сейчас крупнейший участник рынка цифровой дистрибуции музыки в РФ — Zvonko Group (создана в 2021 году, объединяет «Первое музыкальное», Национальное музыкальное издательство, студию «Союз», Soyuz Music), продолжают работу французская Believe Digital (Black Star, EXO Music, Макс Корж) и американская ONErpm (A'Studio, Игорь Бутман, «Электрофорез», Tequilajazzz), а также ряд небольших компаний. Глава ONErpm Eastern Europe Надежда Бойчевски отмечает, что сегмент остается высококонкурентным: «Цифровые дистрибуторы соперничают объемами каталогов, их качеством и услугами для партнеров, охватом территорий». По ее оценке, VK обладает «достаточной экспертизой и пониманием», чтобы работать в сегменте.

Но источник “Ъ” на рынке сомневается, что VK cможет составить серьезную конкуренцию текущим участникам рынка: «Во-первых, не совсем понятно, как компания планирует доставлять артистов, например, на "Яндекс.Музыку", у которой прямые контракты со всеми крупными правообладателями, во-вторых, в текущих условиях для артистов важно присутствие на YouTube Music, Spotify, Apple Music и Amazone, которые работают в ряде стран, где высок спрос на русскую музыку, например, в Израиле». Эти платформы, поясняет собеседник “Ъ”, предъявляют «определенные требования к прямым партнерам», например, расчет в долларах и наличие юрлица в США. Как уточняет другой источник “Ъ” на рынке, для вывода контента на зарубежные платформы сейчас нужен партнер-нерезидент. Но тогда часть комиссии заберет посредник, то есть VK будет сложнее предложить выгодные условия правообладателям. По словам одного из собеседников “Ъ”, сейчас комиссия дистрибуторов составляет около 10%.

Юлия Тишина