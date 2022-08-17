ЛУКОЙЛу сохраняют «Надежду»

По данным “Ъ”, обсуждение предоставления ЛУКОЙЛу нефтяного участка «Надежда» на Балтике затягивается. Неподалеку от участка располагается национальный парк «Куршская коса». Как выяснил “Ъ”, Минприроды расширило границы охранной зоны нацпарка, распространив ее и на прибрежную акваторию, однако участок «Надежда» в границы охранной зоны не попал. Это повышает шансы на предоставление лицензии ЛУКОЙЛу, считают юристы. Но Минприроды все еще считает проведение геологоразведки возле границ нацпарка потенциально опасным и предлагает провести соответствующие научные исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Минприроды подготовило приказ об установлении границ охранной зоны нацпарка «Куршская коса» «по границе с акваторией Балтийского моря». В охранной зоне запрещена геологоразведка, поскольку это может нанести вред экологии. От установления охранной зоны в прибрежном районе Балтики зависело, сможет ли ЛУКОЙЛ получить лицензию на нефтяной участок «Надежда», который также находится недалеко (12 миль) от берега — в пределах так называемого территориального моря.

Как говорится в пояснительной записке к приказу, «для сохранения целостности природных комплексов национального парка "Куршская коса" как единого ландшафтного образования, в прилегающей к западному побережью Куршской косы части 12-мильной зоны внутренних морских вод и территориального моря РФ создается охранная зона нацпарка с границами, проходящими по линии 20-метровой изобаты (около 2,5–4 км от береговой линии)».

ЛУКОЙЛ, являющийся единственным недропользователем в акватории Балтики, пытается получить лицензию на «Надежду» с 2016 года. Но регламент получения лицензий по заявительному принципу для разведки в территориальном море и внутренних водах был принят лишь в 2020 году. Минприроды в 2021 году направило пакет документов в правительство на предоставление участка «Надежда» ЛУКОЙЛу, но на финальном этапе, по данным “Ъ”, у министерства внезапно возникли вопросы насчет влияния освоения участка на Куршскую косу. По данным “Ъ”, ЛУКОЙЛ предоставлял документы по экологическому мониторингу в Балтийском море, но вопрос так и не был решен.

Приказ о границах охранной зоны Куршской косы от 9 августа находится на регистрации в Минюсте, сообщили “Ъ” в Минприроды. Крайняя точка участка «Надежда» расположена на расстоянии около 2 км от границ нацпарка «Куршская коса» и около 1 км от границ охранной зоны национального парка, то есть участок не находится в границах парка. Впрочем, в министерстве считают, что «предполагаемая деятельность по геологическому изучению на участке недр "Надежда" и предоставлению его ЛУКОЙЛу может причинить вред объекту всемирного наследия ЮНЕСКО». Минприроды предлагает провести научно-исследовательские работы по оценке воздействия таких работ на окружающую среду.

Приказ напрямую влияет на возможность получения лицензии, полагает советник Orchards Азат Ахметов: если бы участок недр попадал в границы охранной зоны, его разработка была бы невозможна. Границы охранной зоны Куршской косы существовали и до этого, но основным объектом охраны нацпарка являлась сама Куршская коса, ее надводная часть, а прибрежная акватория до этого не охранялась, поясняет юрист. Тем не менее и подводная часть Куршской косы, непосредственно влияющая на ее стабильность, по мнению властей, также должна быть под охраной. Аналогичная охрана подводной части осуществляется в отношении Куршской косы в Литве. С учетом того что охранная зона нацпарка проходит по линии 20-метровой изобаты, а «Надежда» располагается за пределами данной охранной зоны, принятие документа может повысить шансы ЛУКОЙЛа на получение лицензии, считает юрист. Коса является неустойчивой системой с высокой динамичностью, поэтому авторы записки ссылаются на предложение увеличить охраняемую площадь за счет прибрежной морской акватории, добавляет советник адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Евгений Ербахаев. Допустимость работ по геологоразведке в территориальном море будет зависеть от характера заключения экологической экспертизы, считает он,— выдача лицензии на геологоразведочные работы будет возможна только при условии жесткого соблюдения технологий ликвидации разлива нефти и маршрутов следования судов вдоль границы охраняемой территории.

Дмитрий Козлов