Расширенную ответственность расширят

Правительство продолжает дорабатывать поправки к закону об отходах. В частности, Минпромторг обсуждает с участниками механизма расширенной ответственности производителей (РОП) законодательное включение в него ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО). Ему принадлежит монополия на переработку токсичных отходов первого и второго класса, но пока со своими обязанностями структура справляется плохо. В связи с этим при переходе на 100-процентный норматив утилизации компании могут быть вынуждены платить высокие экологические сборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ

Минпромторг направил компаниям и ассоциациям, участвующим в механизме РОП, проект изменений в законе об отходах производства и потребления. Система, в рамках которой производители и импортеры должны отвечать за утилизацию своих товаров и их упаковки, начала действовать в 2014 году и сейчас уточняется. Компании могут переработать отходы сами, нанять профильного оператора или заплатить экологический сбор. Пока норматив утилизации не превышает 10%, но уже к 2025 году его планируется довести до 100%, переложив ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей.

Утилизировать токсичные отходы первого и второго класса (например, батареи и аккумуляторы) с 1 марта может только федеральный оператор — структура Росатома ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО). И его роль, говорится в письме Минпромторга (копия есть у “Ъ”), нужно определить в механизме РОП. Министерство отмечает, что сейчас ФЭО законодательно не обозначен как участник механизма. Также министерство считает целесообразным с учетом перспективы повышения норматива утилизации и увеличения экологического сбора наделить оператора полномочиями по обеспечению их выполнения.

По оценке экспертов, на которых ссылается Минпромторг, оператору будет передаваться для утилизации 20–30% всех отходов первого и второго классов, так что без включения ФЭО в механизм РОП выполнение повышенного норматива будет технически невозможным. Также министерство видит резервы оптимизации расходов участников в действующей с 1 марта в рамках РОП схеме работы с отходами, которые утилизируются через оператора. Там напоминают, что компании оплачивают его услуги по тарифам ФАС (222,9 тыс. руб. за тонну отходов первого класса, 62,5 тыс. руб.— второго), включающим расходы на инвестпрограмму ФЭО, в то время как он сам платит операторам по ценам, определенным в рамках конкурса.

В Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”. Но участники рынка сомневаются в осмысленности появления дополнительного ответственного лица в рамках РОП, а также не понимают, зачем собранные предпринимателями отходы первого и второго классов отдельно должны передаваться оператору фактически за дополнительную оплату для их последующей утилизации с возможным получением вторсырья, которое может быть реализовано на рынке. Как отмечается в ответном письме Минпромторгу Союза переработчиков пластмасс (СПП), переработка отсортированных отходов во вторичное сырье «должна развиваться как коммерческий вид деятельности на основе рыночных механизмов регулирования». Помимо этого, считают в компаниях, непонятно, кто будет перерабатывать остальные 70–80% объемов отходов первых двух классов.

Также в СПП опасаются, что в условиях монополизации оператором услуг в области обращения с отходами первого и второго классов участники РОП, учитывая предстоящий переход на полную утилизацию, будут вынуждены нести убытки, так как, исходя из поправок, допускается, что ФЭО может не выполнять своих обязанностей. И в этом случае производитель товара, который не имеет других вариантов утилизации отходов первых двух классов, должен сразу уплачивать экологический сбор.

Источники “Ъ” подчеркивают, что рынок уже недоволен работой оператора, так что идея наделять его дополнительными функциями выглядит не слишком обоснованной. В конце июня комитет ТПП РФ по природопользованию и экологии предлагал приостановить работу новой схемы сбора и утилизации отходов во главе со структурой «Росатома», так как она фактически не работает (см. “Ъ” от 1 июля). Получить комментарий в ФЭО в воскресенье не удалось. Ранее там объясняли “Ъ”, что основная задача первых месяцев работы — информирование рынка, а также проверка предоставленных его участниками данных.

В то же время глава технического комитета «Упаковка» Росстандарта Петр Бобровский отмечает, что, поскольку ранее уже было принято решение о передаче отходов первого и второго классов в ведение ФЭО, инициатива Минпромторга выглядит как «небольшая корректировка законодательства». Темы обращения с такими отходами, отмечает он, «как правило, обсуждаются отдельно от вопросов, связанных с РОП».

Ольга Мордюшенко