Россия зачищает легкий вес

Один из наиболее талантливых отечественных бойцов в смешанных единоборствах (MMA) Усман Нурмагомедов получил шанс стать чемпионом второго по статусу вида промоушена Bellator в легком весе (70 кг). Для этого двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова, возможно самого выдающегося спортсмена в истории MMA, нужно будет в ноябре победить опытного бразильца Патрики Фрейре. Таким образом, в конце года у России могут оказаться оба престижных звания в знаковой для нее категории. Судьба титула UFC, главного промоушена в жанре, решится в октябре в еще одном российско-бразильском противостоянии — Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усман Нурмагомедов

Фото: Hans Gutknecht / MediaNews Group / Los Angeles Daily News / Getty Images Усман Нурмагомедов

Фото: Hans Gutknecht / MediaNews Group / Los Angeles Daily News / Getty Images

Все ведущие медиаресурсы, освещающие смешанные единоборства, сообщили о том, что достигнута договоренность о бое между россиянином Усманом Нурмагомедовым и бразильцем Патрики Фрейре. Поединок состоится 18 ноября, и на кону в нем будет стоять титул чемпиона в легком весе Bellator. Это фактически второй по рангу промоушен в MMA после UFC. Успех в нем считается очень ценным, в том числе с точки зрения развития карьеры. Она может продолжиться боями за титул уже в UFC.

Усман Нурмагомедов — чрезвычайно любопытная фигура. Он двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, возможно самого выдающегося бойца в истории MMA. Нурмагомедов считался неофициальным королем жанра, владея как раз чемпионским званием UFC именно в легком весе, и закончил карьеру в 2022 году, так и оставшись непобежденным.

На талант 24-летнего Усмана Нурмагомедова, который в юности тренировался вместе со знаменитым родственником под руководством его отца Абдулманапа Нурмагомедова, тоже рано обратили внимание. Неплохо освоив целый ряд видов единоборств, он с ходу принялся доказывать правоту тех, кто видел в нем будущую звезду MMA, обладающую как неплохой боксерской техникой, так и великолепными борцовскими навыками.

В настоящий момент послужной список Усмана Нурмагомедова выглядит похожим на послужной список его двоюродного брата: в нем 15 боев, и во всех россиянин победил.

Впрочем, сравнения все-таки натянутые из-за того, что среди соперников Нурмагомедова-младшего топовых бойцов не было.

В этом смысле в ноябре его ждет довольно суровое испытание. Патрики Фрейре, которого в мире MMA больше знают под кличкой Питбуль,— чрезвычайно матерый спортсмен. В профессиональных состязаниях в смешанных единоборствах он выступает уже более полутора десятилетий. Фрейре пережил несколько взлетов и падений, но в конце концов все же дождался шанса провести титульный поединок в Bellator и им воспользовался. В 2021 году он дважды встретился с ирландцем Питером Куэлли. В мае проиграл ему из-за травмы, в ноябре взял убедительный реванш, во втором раунде нокаутировав оппонента серией тяжелых ударов. При этом в партере Фрейре, как и все бразильцы, обычно начинающие с джиу-джитсу, тоже чувствует себя вполне комфортно.

Новость о поединке между Усманом Нурмагомедовым и Патрики Фрейре означает, что к концу года у России могут оказаться оба престижных титула в знаковой для нее категории. Дело в том, что судьба вакантного звания UFC в легком весе решится в еще одном бразильско-российском противостоянии. 22 октября в Абу-Даби драться за него будут Чарльз Оливейра и Ислам Махачев, который тоже является близким другом Хабиба Нурмагомедова. Нурмагомедов в последнее время даже секундирует Махачеву во время поединков.

Алексей Доспехов