Следователи подкатили к электросамокатам

Как выяснил “Ъ”, Следственный комитет проводил проверку компании Wezzu, представляющей услуги по аренде электросамокатов в Москве. Ее подозревали в «оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности», что является признаком преступления по ст. 238 УК. Жалобу в СКР направил столичный дептранс: ведомство выявило нарушения в работе сервиса, включая отсутствие разрешения на пользование городским велопарковками и неисправные самокаты. Представители Wezzu утверждают, что проверка уже завершена, следователи нарушений не нашли: сервис является «автоматизированным пунктом проката», работающим по соглашению с администрациями парков. «Дептранс просто раздражается, что мы не в их правовом поле находимся»,— заявляют в компании и планируют собственные обращения в прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следственное управление СКР по Северо-Восточному округу Москвы в начале августа проводило проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 238 УК, в связи с возможным «оказанием услуг, не отвечающим требованиям безопасности», кикшеринговой компанией Wezzu. Поводом, как выяснил “Ъ”, стало обращение в СКР департамента транспорта Москвы. В пресс-службе ведомства это подтвердили, заявив “Ъ”, что Wezzu работает с нарушениями, при этом компания не реагирует на «просьбы» ведомства.

Кикшеринговые операторы (прокат электросамокатов) работают в Москве с 2018 года, сейчас в городе насчитывается в общей сложности 35 тыс. устройств. Среди крупных компаний — Яндекс.Go, Whoosh, Urent, «Карусель» и Lite. Власти Москвы поддерживают операторов субсидиями (в этом году — 65 млн руб.), позиционируя кикшеринг как «транспорт последней мили» и альтернативу личным автомобилям. Приложение Wezzu появилось в 2020 году, зона работы ограничена районами ЦПКиО им. Горького, Сокольниками и Измайлово. Арендодателем выступает ООО «ВМСК», сказано на сайте оператора. Компания, по данным kartoteka.ru, учреждена в 2016 году. Самокаты у компании примерно такие же, как у остальных операторов: Xiaomi М365, Ninebot MAX и другие модели.

В дептрансе “Ъ” рассказали, что Wezzu до сих пор не заключил договора оферты с Центром организации дорожного движения по использованию городских велопарковок. Кроме того, заявляют в ведомстве, у Wezzu фактически нет возрастных ограничений: взять в аренду самокат фактически может ребенок любого возраста (у других операторов возрастной ценз — 18 лет). Используемые компанией устройства, утверждают в дептрансе, не проверяют на безопасность — у многих нет передней амортизации, исправного тормоза, фар, звукового сигнала, устройства автоматического сброса скорости. Самокаты Wezzu, добавили в дептрансе, не интегрированы в единые «медленные зоны» (подключенные к городской системе кикшеринговые самокаты автоматически ограничивают скорости на уровне 5–15 км/ч в парках, на набережных, в пешеходных зонах). Заметим, что в приложении Wezzu «медленные» зоны все-таки отображаются, несмотря на заявления дептранса: в Сокольниках и Измайловском парке быстрее 15 км/ч электросамокаты ездить не должны.

Проверка завершена, нарушений нет, заявил “Ъ” управляющий директор Wezzu Дмитрий Янкевич. Компания, пояснил он, работает по договору с администрациями парков и платит в бюджет города ежемесячно более 2 млн руб. «Наши пользователи катаются только в парках, городскими парковками не пользуется. Мы являемся не кикшеринговым оператором, а автоматизированным пунктом проката»,— заявил господин Янкевич. В 2020 году, рассказал он, Wezzu хотела работать по оферте дептранса, но затем правила ужесточились, «сейчас условия написаны под крупных игроков»: минимальный парк электросамокатов, к примеру, должен быть 10 тыс. устройств, а у Wezzu — около 450. «Мы не стали работать по предложенным условиям и остались только в парках,— пояснил Дмитрий Янкевич.— Мелким компаниям дептранс работать не дает в принципе в этом бизнесе». Что касается нарушений, то, вопреки заявлениям мэрии, скорость всех самокатов в Wezzu ограничена 15 км/ч, заявил он, а в договоре на аренду прописан возрастной ценз в 18 лет. «Дептранс просто раздражается, что мы не в их правовом поле находимся, и пытается всячески нас отрегулировать, надавить проверками,— резюмирует господин Янкевич.— Уверяю, что указанные нарушения совершаются в гораздо большем масштабе крупными операторами, но на это власти закрывают глаза». Wezzu, рассказал он, собирается направить запрос в прокуратуру для проверки законности установок по всему городу железных стоек для кикшеринга: вокруг них, говорит Дмитрий Янкевич, скапливается по 50–100 самокатов, что мешает проходу и угрожает безопасности движения.

Главный редактор издания «Трушеринг» Полина Волкова считает, что городские власти вправе требовать соблюдения установленных правил, в том числе путем обращения в правоохранительные органы. «Оферта для кикшеринговых операторов придумана не просто так, а продиктована техникой безопасности,— поясняет она.— Эти правила соблюдают все игроки. Компания, которая требованиям следовать не хочет, работать не должна». «Уверена, что операторам, которые выполняют условия оферты, волноваться не стоит,— считает директор ассоциации операторов микромобильности России Ксения Эрдман.— Ничего, выходящего за пределы оферты, департамент транспорта от них не требует».

Уголовные дела по факту работы кикшеринговых сервисов до сих пор возбуждались только в регионах. В мае 2021 году ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК, после наезда на пешехода, о дальнейшем ходе дела не сообщалось. В конце июня этого же года Следственный отдел по Кировскому району Ростова-на-Дону СУ СКР по Ростовской области возбудил дело по той же 238-й статье, после того как ростовчанин сбил в центре города ребенка на электросамокате. За первое полугодие 2022 года, рассказывал “Ъ”, аварийность с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса, сигвеи) выросла более чем в 2,5 раза. В этих ДТП погибло шесть человек, 382 ранено. В 40% аварий самокаты принадлежали прокатным конторам.

Иван Буранов