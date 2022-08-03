Самокаты отправляют на штраф вне стоянки

Представитель «Единой России» в Саратовской облдуме предложил штрафовать клиентов кикшеринга, которые бросают электросамокаты в неположенных местах. Инициатива, внесенная на рассмотрение регионального парламента, касается не только самокатов, но и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым отнесены велосипеды, гироскутеры, моноколеса и пр. При первом нарушении штраф составит от 500 до 1 тыс. руб., при повторном — до 2–5 тыс. руб. Представители кикшеринга положительно оценивают эту инициативу, однако считают, что привлечь к ответственности нарушителей будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратовской области впервые хотят штрафовать граждан, которые бросают электросамокаты в неположенных местах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Саратовской области впервые хотят штрафовать граждан, которые бросают электросамокаты в неположенных местах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Саратовской области предлагают штрафовать клиентов кикшерингов (аренда электросамокатов) и велопрокатов, которые оставляют арендованный инвентарь в неположенных местах. С законодательной инициативой в заксобрание обратился депутат от «Единой России» Константин Денисов. Он предлагает дополнить закон «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области», который предусматривает административную ответственность за «неисполнение требований, установленных муниципальными нормативными правовыми актами, по оставлению, размещению средств индивидуальной мобильности на территориях общего пользования (за исключением пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, велопарковок)».

Первое подобное правонарушение грозит пользователю штрафом в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб., при повторном нарушении штрафы увеличиваются до 2–5 тыс. руб. Депутат дает определение, что считать средствами индивидуальной мобильности. К ним он относит велосипеды, самокаты и электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. В пояснительной записке указано, что законопроект «направлен на повышение комфортности городской среды». Под «требованиями, установленными муниципальными нормативными правовыми актами» понимаются правила благоустройства города, поправки к которым обнародованы на сайте администрации Саратова на общественное обсуждение. Среди прочего в правила планируют внести ограничения для СИМ. Средства передвижения хотят запретить оставлять и размещать на озелененных территориях и цветниках, в местах воинских захоронений, на памятниках и мемориалах, а также на тротуарах шириной менее 1,5 м (запрет не коснется мест, специально оборудованных под эти цели). Общественные обсуждения по изменениям правил благоустройства завершатся 15 августа.

Саратовские власти решили упорядочить вопросы использования электросамокатов из-за участившихся происшествий с этими средствами передвижения. Так, 25 июля 28-летний велосипедист попал в ДТП с автомобилем, в тот же день водитель самоката сбил восьмилетнего мальчика, спустя два дня 19-летний юноша на электросамокате сбил 17-летнюю девушку. Во всех случаях пострадавшим потребовалась помощь медиков.

С начала лета администрация Саратова и сервисы кикшеринга пытаются договориться об урегулировании в вопросах движения электросамокатов по улицам, однако 25 июля пресс-служба муниципалитета распространила заявление, что представители кикшеринга «не пошли на сотрудничество с органами власти» в части урегулирования скоростного режима на улицах города. Ранее по итогам встреч с участием представителей ГИБДД, комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта и кикшерингов были определены территории, где представители бизнеса были готовы снизить скоростной режим для обеспечения безопасного передвижения. Был подготовлен проект соглашения о взаимодействии при использовании СИМ, однако кикшеринговые организации якобы отказались его подписывать, утверждали в горадминистрации. Позже представители кикшеринга сделали заявление, что самостоятельно пошли на ограничение скорости электросамокатов на ряде территорий, а соглашение, предложенное муниципалитетом, «дает неограниченную власть» чиновникам над бизнесом, поэтому подписать его в предложенном виде они не могут.

Представитель ООО «Э-Моушен» (компания занимается прокатом самокатов) в Саратове Сергей Беликов сказал “Ъ”, что поддерживает законодательную инициативу, однако отметил, что привлечь нарушителей к административной ответственности будет непросто. «У нас и так существует система наказания для тех, кто оставляет электросамокаты вне виртуальных парковок или станций. Их аренда остается незавершенной — клиента наказывают рублем. Но пользователи пытаются обойти наказание. Например, при регистрации в приложении они могут внести ложные данные»,— отметил господин Беликов. По его словам, сейчас регистрация на подобных сервисах значительно упростилась — для этого требуется только номер телефона и карты, поэтому найти его и привлечь к ответственности сложнее.

Напомним, Минтранс и МВД уже третий год пытаются ввести федеральные правила для передвижения на электросамокатах, за нарушение которых будут применяться штрафы в рамках КоАП РФ. Для этого подготовлены соответствующие поправки к ПДД. Однако в кабмине никак не могут определить судьбу документа: ряд чиновников считают, что в рамках регуляторной гильотины надо переиздавать ПДД целиком, Минтранс и МВД категорически выступают против этого. На этом фоне региональные власти пытаются вводить регулирование на местном уровне. Московские власти и мэрия Казани, к примеру, активно внедряют в городах так называемые медленные зоны, где кикшеринговые самокаты автоматически притормаживают с 25 до 5–15 км/ч (около парков, скверов, пешеходных зон).

Марина Ковалева, Саратов; Иван Буранов