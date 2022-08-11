«Распадская» уходит от доллара

Угольные компании в торговле с Китаем все чаще используют юань при оплате за поставленное сырье. Согласно отчету «Распадской», на ее счетах размещена китайская валюта в эквиваленте $92 млн. Еще год назад компания не хранила юани. Количество же хранимых долларов падает. Клиенты также уходят от доллара при торговле с Россией: так, Индия все чаще рассчитывается за российский уголь недолларовыми валютами, среди которых доминирует юань, а также представлены дирхамы ОАЭ и гонконгские доллары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахтоуправление «Распадской»

Фото: Дарья Кузнецова, Коммерсантъ Шахтоуправление «Распадской»

Фото: Дарья Кузнецова, Коммерсантъ

На счетах в банках угольной компании «Распадская» размещены китайские юани, объем которых эквивалентен $92 млн, следует из ее финансовой отчетности за первое полугодие. По состоянию на конец 2021 года юаней на счетах не было. Одновременно «Распадская» сократила объем долларов на счетах с $396 млн по состоянию на конец 2021 года до $45 млн. Юани появились на счетах и контролирующего «Распадскую» Evraz (находится под британскими санкциями). В отчетности холдинга говорится о китайской валюте в эквиваленте $99 млн.

«Распадская» является крупнейшим производителем коксующихся углей, которые используются в металлургии. Активы «Распадской» находятся в Кузбассе. По итогам первого полугодия компания увеличила чистую прибыль в четыре раза, до $662 млн, EBITDA выросла в 3,4 раза, до $1 млрд.

Юань все активнее используется российскими сырьевыми компаниями при торговле с азиатскими клиентами, которые опасаются нарушить западные санкции против Москвы. Reuters 10 августа сообщало, что в июне индийские покупатели оплатили не менее 742 тыс. тонн, или 44% от всего российского импорта угля, валютами, отличными от доллара: на юань приходился 31% этих платежей, на гонконгский доллар — 28%, четверть — на евро и шестая часть — на дирхам ОАЭ.

«Распадская» все больше ориентируется на рынки АТР.

В отчетности Evraz за первое полугодие 2022 года (.pdf) говорилось, что в мае—июне 70–90% продаж угля в тоннах пришлось на Китай. Как сообщает сама «Распадская», в первом полугодии доля АТР в продажах составила 46% против 38% годом ранее, а доля Европы упала с 10% до 4%, причем отгрузки в Европу снизились на 74% год к году, до 212 тыс. тонн, из-за введенных ограничений.

Увеличение объемов экспорта с использованием юаня и рост объемов сделок на российском валютном рынке с юанем, конечно, помогут российским экспортерам, говорит директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков.

Но в долгосрочном периоде нерешенным остается вопрос о том, по какому праву теперь российские экспортеры будут заключать договоры с азиатскими потребителями, так как ранее в международной торговле российских компаний доминировало использование английского права.

Что касается рыночных перспектив коксующегося угля, то, по мнению господина Халикова, наибольшее влияние на мировую торговлю углями для черной металлургии в ближайший год будет оказывать начавшаяся во втором квартале 2022 года коррекция спроса и цен на сталь в мире.

В мае—июле в большинстве стран мира падали цены на сталь из-за резкого сокращения стимулирования экономики, говорит Айрат Халиков. В развитых странах резко сократился спрос на жилье из-за роста ипотечных ставок на фоне повышения ставок ФРС и ЕЦБ. В результате началось снижение спроса на сталь в строительстве, а следом — и падение спроса и цен на металлургическое сырье, в том числе и на коксующиеся угли.

В ближайшие месяцы есть вероятность поступления углей из Австралии в Китай, но, скорее всего, это будет не очень интересно китайским потребителям. Австралийские угли для металлургии сейчас продаются дороже российских. Также, полагает господин Халиков, на угли из Австралии есть повышенный спрос со стороны металлургов Европы.

Евгений Зайнуллин