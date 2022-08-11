Пока дадут еще денег, самолеты — потом

В Дании в четверг при участии представителей военных ведомств 26 стран состоялась масштабная донорская конференция «Копенгаген—Украина—2022» (#CopenhagenUkraine2022). Президент Владимир Зеленский по видеосвязи традиционно призвал западные страны дать Украине больше денег — те, как обычно, с готовностью откликнулись на призыв. Всего участники встречи пообещали выделить Киеву на военные нужды дополнительно €1,5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Украины Алексей Резников, видимо, был немного разочарован тем, что Запад не готов начать поставки Киеву боевой авиации (на фото в центре — министр обороны Дании Мортен Бёдсков, справа — министр обороны Великобритании Бен Уоллес)

Фото: Philip Davali / Ritzau Scanpix / Reuters Министр обороны Украины Алексей Резников, видимо, был немного разочарован тем, что Запад не готов начать поставки Киеву боевой авиации (на фото в центре — министр обороны Дании Мортен Бёдсков, справа — министр обороны Великобритании Бен Уоллес)

Фото: Philip Davali / Ritzau Scanpix / Reuters

«Нам важно, чтобы помощь (Киеву.— “Ъ”) могла быть устойчивой, длительной. И это несколько отличает этот формат от формата "Рамштайн", где речь идет о краткосрочных поставках оружия Украине»,— заявил в начале недели, поясняя смысл очередной донорской конференции, спикер Минобороны ФРГ Арно Колац. Он упомянул о созданной по инициативе США Контактной группе по обороне Украины, которая впервые собралась на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Туда 27 апреля 2022 года слетелись представители более 40 стран. После этого группа провела еще одно очное совещание и два виртуальных, в последнем из которых участвовали представители около 50 стран.

На конференцию же «Копенгаген—Украина—2022» в четверг лично собрались министры обороны, заместители глав оборонных ведомств и прочие чины из 26 государств. Киев в зале представлял министр обороны Алексей Резников, а на экране — президент Владимир Зеленский, который еще в начале боевых действий 24 февраля объявил о решении не покидать пределы Украины до завершения конфликта.

«Чем скорее мы остановим Россию, тем скорее сможем чувствовать себя в безопасности»,— сказал господин Зеленский, призвав партнеров дать больше денег, вооружения и боеприпасов.

Алексей Резников, в свою очередь, уточнил, что главная цель и приоритет Киева сейчас — приобретение большего числа истребителей, сообщила американская газета The Washington Post.

Впрочем, направлять Киеву боевые самолеты союзники пока не решаются, зато намерены поставлять другие виды оружия. Так, британский министр обороны Бен Уоллес пообещал Украине «больше реактивных систем залпового огня» и «значительное количество» высокоточных управляемых ракет M31A1 с дальностью поражения до 80 км. Эта поддержка «посылает очень четкий сигнал: Великобритания и международное сообщество по-прежнему… будут стоять плечом к плечу, оказывая оборонительную военную помощь Украине», приводит слова господина Уоллеса агентство Reuters.

Со своей стороны, Метте Фредериксен, премьер Дании — страны-хозяйки мероприятия — объявила об увеличении финансовой помощи Киеву на €110 млн. Таким образом, общая сумма, как выразилась госпожа Фредериксен, «огромного пожертвования» от Копенгагена достигнет примерно €400 млн.

Как передало агентство Ritzaus Bureau, премьер отметила, что «самолеты — особый вопрос» и пока внимание участников встречи сконцентрировано на других вещах.

Чтобы ободрить представителей Киева, которые, возможно, были разочарованы тем, что перспективы получения военной авиации снова отдаляются, Бен Уоллес, выступая на пресс-конференции, дал понять, что военная помощь Украине идет по нарастающей. Так, в конце февраля партнеры Киева, по его словам, с тревогой обсуждали, не будет ли слишком большим раздражителем для Москвы подготовка украинских военнослужащих, а теперь делают это во все возрастающем масштабе и поставляют Украине все более совершенные вооружения.

Тем не менее накануне Алексей Резников посетовал, что президент США Джо Байден пока не подписал документ, предполагающий обучение украинских летчиков, хотя Конгресс уже проголосовал за выделение на такое обучение $100 млн. Начало этого процесса в СМИ часто увязывают с потенциальными поставками Западом военной авиации.

Подводя итог встречи в Копенгагене, министр обороны Дании Мортен Бёдсков объявил, что 26 стран-участниц мероприятия собрали для Киева €1,5 млрд на военные нужды.

По его словам, эта сумма может быть и не окончательной: некоторые представители стран, посетившие Копенгаген, обещали по возвращении на родину обсудить возможность увеличения пожертвований. Собранные деньги должны пойти на закупку и производство вооружений, обучение украинских военных и разминирование.

Кроме того, Великобритания взяла на себя обязательства создать фонд для расширения финансирования производства оружия специально для Украины и на ее территории. На такое производство во время пресс-конференции напирал и Алексей Резников. Он привел в пример диалог с немецким коллегой, который вроде бы и рад был бы пообещать больше поставок, но у самой Германии арсеналы ограничены и нужны для собственной обороны. Поэтому, уверен украинский министр, производить западное вооружение можно было бы на территории Украины, в Чехии или, например, Словакии.

Все это — от поставок и производства до новых денежных траншей — должно приблизить «Украину к победе», уверены партнеры Киева. Москва с ними, впрочем, в этом категорически не согласна. Посол России в Дании Владимир Барбин еще 8 августа заявил, что донорская конференция в Копенгагене лишь отдаляет наступление мира. «Это инвестиция в продолжение боевых действий и кровопролития. Дополнительные вооружения и другая военная помощь не изменят ход событий на полях, но обернутся новой трагедией для украинцев»,— заверил дипломат.

Алексей Забродин