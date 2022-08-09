Наступать нельзя мириться

Более половины россиян считают, что специальная военная операция на Украине затянулась, а по мнению трети, военные действия продлятся еще более года, следует из свежего опроса социологической службы Russian Field. При этом 60% респондентов поддержали бы решение Владимира Путина начать «новое наступление на Киев», но одновременно 65% одобрили бы и намерение президента остановить спецоперацию и подписать мирное соглашение. Эксперт считает, что подобное противоречие связано с нежеланием общества думать о больших политических проблемах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Галицын, Коммерсантъ Фото: Денис Галицын, Коммерсантъ

Исследование проводилось методом телефонного опроса 28–31 июля, в нем приняли участие 1609 респондентов в восьми федеральных округах. Авторы исследования предупреждают, что его результаты по ряду вопросов о происходящем на Украине могут не совпадать с реальной ситуацией, так как «россияне боятся говорить на эту тему — увеличились отказы, снизилась искренность».

Мнение о том, что специальная военная операция России на Украине затянулась, поддержали 59% участников опроса службы Russian Field: 33% отмечают, что спецоперация «определенно» затянулась, еще 26% — что «скорее» затянулась. Обратного мнения придерживаются 28% респондентов, а 13% затруднились или отказались отвечать на этот вопрос. При этом 41% опрошенных признались, что чувствуют «усталость от новостей о ходе военной операции на Украине», но большинство (56%) таких ощущений не испытывают.

По мнению 30% респондентов, спецоперация на Украине продлится еще более года, 18% считают, что военные действия закончатся в течение года. На их завершение в течение полугода надеются 20% респондентов, и только 13% опрошенных оптимистично ждут окончания боевых действий в пределах одного-трех месяцев.

В том, что спецоперация проходит «определенно» или «скорее» успешно, уверены 62% россиян, обратного мнения придерживаются 19%, еще столько же затруднились ответить. В то же время почти две трети опрошенных мужчин (62%) не готовы лично принять участие в военных действиях на Украине, если им представится такая возможность,— это на шесть процентных пунктов выше показателей аналогичного опроса, проходившего во второй половине мая. О желании поучаствовать в спецоперации заявили 29% респондентов, причем чаще всего в этом признаются люди в возрасте от 45 до 59 лет (37%), тогда как среди мужчин от 18 до 29 лет таковых лишь 23%. Желающих помочь российским военным материально тоже не так много: 67% вообще не готовы жертвовать собственные средства в поддержку спецоперации, а 12% согласны тратить на это не более 1 тыс. руб. в месяц.

Решение Владимира Путина «завтра объявить о начале нового наступления на Киев» поддержали бы 60% респондентов, 26% выступили бы против. Примечательно, что почти такой же расклад социологи зафиксировали и при ответе на вопрос о гипотетическом решении президента уже «завтра» остановить спецоперацию и подписать мирное соглашение: 65% его бы одобрили, а 28% были бы против. В целом за продолжение военной операции высказались 52% опрошенных, а за переход к мирным переговорам — 38%. Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников спецоперации практически не изменилось: сейчас ее поддерживают 69% респондентов, обратного мнения придерживаются 23%, а еще 8% затруднились или отказались ответить.

По мнению политолога Алексея Макаркина, тот факт, что большинство россиян готовы одобрить два противоположных решения Владимира Путина — об остановке спецоперации и о начале нового наступления,— можно считать выражением доверия президенту. Кроме того, имеет место и укоренившаяся в обществе установка, что «начальству виднее, мы люди маленькие», а «маленький человек» не очень разбирается в текущей политике и не хочет этого делать, продолжает эксперт. Он напоминает, что, когда в конце 1980-х — начале 1990-х годов на людей помимо личных и бытовых забот свалилась еще и проблема ответственности за свой выбор, это вызвало у значительной части населения психологический дискомфорт. «Тогда был такой запрос: пусть власть скажет по телевизору, как правильно себя вести. А власть не говорила. Потом эта часть общества была довольна тем, что появился Путин, который взял на себя ответственность»,— отмечает господин Макаркин. Поэтому сейчас народ просто доверяет президенту, который «позволил им не думать о текущей политике», резюмирует политолог.

Елена Рожкова