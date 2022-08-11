Стабилизация кризиса

Мировые цены на продовольствие и сырьевые товары остаются высокими и могут продолжить рост, при этом финансовая ситуация в развивающихся странах ухудшается из-за укрепления доллара и соответствующего обесценения их собственных валют, отмечается в обзоре Глобальной группы реагирования на кризисы в сфере продовольствия, энергетики и финансов (GCRG) ООН. Эксперты ООН при этом считают, что риски наступления мировой стагфляции тем не менее не так высоки, поскольку в ряде крупных экономик, включая США, безработица снижается, а темпы замедления роста экономик пока не выглядят угрожающими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Goitia / AP Фото: Jose Goitia / AP

Аналитики ООН фиксируют, что, несмотря на недавнее снижение, цены на сырье в мире остаются высокими (стоимость нефти сейчас на 33% выше, чем в январе 2022 года) и могут вырасти в перспективе. Снижение цен осталось незамеченным для большинства потребителей, отмечают в ООН, так как инфляция продолжила ускоряться. Там полагают, что высокие цены на энергоресурсы могут вытеснить с этого рынка многие развивающиеся страны, что серьезно ударит по уязвимым слоям населения.

Отметим, ранее в Международном валютном фонде отмечали, что высокий спрос на сжиженный газ в Европе на фоне трудностей с предложением может подтолкнуть крупные развивающиеся страны к отказу от него в пользу угля, более вредного с точки зрения экологии (см. “Ъ” от 2 августа).

В GCRG ООН для частичного разрешения энергокризиса в краткосрочной перспективе предлагают внедрить льготное госфинансирование для замены используемых при отоплении котлов, работающих на ископаемом топливе, на тепловые насосы, которые в три—четыре раза эффективнее (в 2021 году на отопление приходилось 50% мирового конечного потребления энергии). Развитые страны, по мнению ООН, должны смягчать последствия кризиса без широкого применения субсидий на топливо или электроэнергию для населения.

Хотя ситуация с продовольствием стабилизировалась (по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, цены на него в июле снизились на 8,6%, см. “Ъ” от 5 августа), в GCRG отмечают, что если считать с начала 2020 года, то цены выросли в итоге на 50%. На фоне пандемии и локдаунов в 2020–2021 годы число страдающих от хронического недоедания людей в мире выросло примерно на 150 млн, до 828 млн человек. В ООН отмечают, что в случае сохранения нехватки удобрений продовольственный кризис может усугубиться.

На этом фоне финансовая ситуация в развивающихся странах из-за укрепления доллара ухудшается, считают эксперты. Так, с начала 2022 года валюты таких стран обесценились к доллару на 5,1%, в июне — на 2,1%. За тот же период доходность суверенных облигаций развивающихся стран выросла на 162 базисных пункта, в июне — на 64 пункта. По мнению ООН, эти факторы приводят к усугублению долгового кризиса и повышают затраты на импорт. К июню дефицит торгового баланса стран с низким уровнем дохода оказался на $2,5 млрд выше, чем он мог быть, если бы цены на сырье оставались на уровне, который наблюдался до конфликта на Украине. По подсчетам ООН, в 62 развивающихся странах затраты на импорт продовольствия с начала конфликта выросли в целом на $24,6 млрд. В середине июля аналитики МВФ писали, что в состоянии долгового кризиса (или на близком уровне) сейчас оказались не только 60% беднейших экономик, но и 30% стран со средним уровнем дохода.

При всем при этом в GCRG ООН полагают, что риски наступления глобальной стагфляции в конце 2022 года или в 2023 году невысоки, поскольку безработица в ряде крупных экономик падает, а модельные данные по ВВП свидетельствуют, что замедление роста мировой экономики пока не набрало угрожающие темпы. Отметим, что уровень безработицы в США, несмотря на падение ВВП во втором квартале в годовом исчислении на 0,9%, остается низким, в июле показатель сократился до 3,5% (см. “Ъ” от 9 августа). В зоне евро уровень безработицы в июне составил 6,6%, что на 0,3 процентного пункта ниже, чем в январе.

Георгий Смирнов