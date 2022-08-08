Увеличение глобальных сальдо

Рост цен на энергоносители и конфликт на Украине будут способствовать дальнейшему увеличению глобальных сальдо счетов текущих операций в текущем году до $3,9 трлн (3,8% мирового ВВП), следует из нового доклада Международного валютного фонда (МВФ). Избыток мирового объема дефицитов и профицитов, по мнению организации, способен усилить протекционизм и увеличить торговую напряженность. Базовый прогноз МВФ предполагает, что в 2023 году глобальные сальдо счетов текущих балансов должны снизиться, но слишком длительная бюджетная консолидация в странах с дефицитом, сохранение высоких цен на энергию и геополитической напряженности могут привести к дальнейшему росту показателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В новом «Докладе по внешнеэкономическому сектору» аналитики МВФ подсчитали, что на фоне роста цен на энергию и конфликта на Украине в 2022 году глобальные сальдо счетов текущих операций, под которыми в организации понимают объем дефицитов и профицитов всех стран мира в долларовом выражении, снова вырастут с $3,3 трлн до $3,9 трлн (3,8% мирового ВВП). До пандемии в течение нескольких лет показатель падал, но в 2020 году возобновил рост и достиг 3% от мирового ВВП, а в 2021 году — 3,5% ВВП. Пандемия и последующие меры самоизоляции стали причиной переноса потребления из сферы услуг к товарам, что привело к расширению глобальных сальдо, поскольку развитые страны с дефицитом увеличили импорт товаров из развивающихся, у которых был профицит, а растущие транспортные расходы ускорили этот процесс.

По мнению МВФ, избыток глобальных сальдо счетов текущих операций может способствовать принятию протекционистских мер и увеличить торговую напряженность. Несмотря на то что базовый прогноз МВФ на 2023 год предполагает снижение глобальных сальдо (на фоне смягчения воздействия пандемии и конфликта на Украине), показатель может продолжить расти, если бюджетная консолидация в странах с дефицитом счета текущих операций займет больше времени, чем ожидалось. Укрепление доллара может также привести к расширению дефицита счета текущих операций в США и, соответственно, к росту глобальных сальдо. Сохранение высоких цен на энергию и повышенной геополитической напряженности также может способствовать увеличению данного показателя.

По прогнозу МВФ, в 2022 году значительно сократится профицит в Германии, с $314 млрд до $251 млрд (6,1% ВВП) на фоне сокращения экспорта в РФ и роста цен на импортируемые энергоносители. МВФ советует всем странам с чрезмерным профицитом способствовать росту инвестиций и устранять стимулы для накопления излишних сбережений частными лицами, в ряде развивающихся стран последнему может способствовать расширение социальной защиты. Дефицит в США вырастет с $822 млрд до $944 млрд (3,7% ВВП) на фоне роста импорта товаров. Власти США, по мнению МВФ, должны отменить тарифные барьеры для поддержки свободной торговли, а также повысить подготовку и мобильность работников и ускорить рост рабочей силы. В целом избыточные сальдо счетов текущих операций по-прежнему сосредоточены преимущественно в развитых странах.

По России МВФ прогнозирует увеличение профицита по текущему счету в этом году до $265 млрд с $122 млрд в прошлом (с 6,9% до 11,9% ВВП). Такому росту должно способствовать сокращение импорта при сохранении экспортных объемов. Сжатие импорта произошло в первую очередь за счет стран, которые ввели санкции в отношении РФ: в марте—апреле наблюдался провал на 60–80%, в июне, по данным Destatis, поставки из Германии в РФ были на 40,3% ниже, чем год назад. Зеркальные данные по торговле с Китаем (ФТС не раскрывает объемы импорта и экспорта) показывают умеренный рост импорта за период с января по июль — на 5,2%, до $36,3 млрд при резком увеличении экспорта в денежном выражении — на 48,8%, до $61,5 млрд. Этот эффект, вероятно, в значительной части связан с ростом цен на сырье, а также переориентацией поставок на Восток. Данные по июлю демонстрируют более выраженный рост импорта из Китая — на 22% (до $6,8 млрд), тогда как экспорт год к году увеличился на сопоставимые 49% (до $10 млрд).

Георгий Смирнов, Татьяна Едовина