Цифры ниже, но заметнее

Если бы не повышение регулируемых государством тарифов в начале июля, дефляция в РФ в этом месяце могла бы быть рекордно большой. Тем не менее она продолжалась и в начале августа на тех же уровнях — и имеет все шансы завершиться в сентябре 2022 года. В измерении «год к году» экономика сейчас живет при инфляции ниже 15% в том числе благодаря летней коррекции цен и сокращению потребительской активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Данные Росстата о масштабах дефляции в июле 2022 года и в первую августовскую неделю довольно уверенно демонстрируют умеренное фронтальное снижение цен с середины лета. По оценке ведомства, финальный показатель потребительской дефляции по итогам июля — 0,39%, с начала года накопленная инфляция составляет 10,98%.

Из всех компонентов потребительской инфляции выросли за июль цены на услуги — на 1,4%. По всем остальным составляющим индекса снижение цен продолжалось.

Цены на товары снизились на 1%, в основном за счет снижения цен на продовольствие — минус 1,53%, непродовольственные подешевели на 0,44%. Сезонная плодоовощная продукция подешевела на 11,53% к ценам июня 2022 года. В годовом измерении компоненты индекса потребцен выглядят не так эффектно. Рост «год к году» цен на товары составлял на конец июля 16,76%, на услуги — 10,75%. Базовый индекс потребительских цен (без волатильных компонентов) вырос в измерении «год к году» на 18,4%, к июню 2022 года — снизился на символические 0,18%.

Без роста цен на услуги потребительская дефляция в РФ была бы, видимо, существенно глубже. Впрочем, в услугах рост цен был в середине лета довольно устойчивым: несмотря на то что основной вклад в этот рост внесло июльское плановое повышение цен на прямо или косвенно госрегулируемые услуги (ЖК, пассажирский транспорт, где рост цен к ценам июня составлял в компонентах 3–5%, существенно ниже уровней остальной инфляции), цены на нерегулируемые услуги (связь, страхование, медуслуги, гостиницы) также росли, хотя в ряде отраслей (образование, спорт) очень слабо — но дефляции в услугах не наблюдалось ни по одной составляющей. Напомним, что сектор услуг де-факто продолжает восстановление после ковидной эпидемии (этот процесс очень растянут), а в целом меньше, чем сектор товаров, поднял за год цены: в измерении «год к году» услуги подорожали меньше, чем товары, исключение — зарубежный туризм, где рост цен с июля 2021 года по июль 2022 года составил 60,35%, впрочем, в текущих обстоятельствах объем этих услуг в потребительской корзине сильно сокращается.

В любом случае без индексации тарифов в август экономика вошла бы с довольно сильным и превышающим понятие сезонной дефляции снижением цен.

Версия Банка России, относящая дефляцию лета 2022 года в основном к корректировке «перелета цен» после сильнейших валютных колебаний весной в связи с началом военной операции РФ на Украине и введением против РФ санкций, к июлю уже приложима менее, чем в прошлые месяцы, хотя в товарных сегментах, где сильно присутствие импорта (электроника, медикаменты) или экспортная альтернатива (продовольствие), снижение цен в июле продолжалось. Между тем дефляция в последовавшую после завершения июля неделю продолжилась — Росстат зафиксировал ее с начала августа на недельных данных на том же уровне, что в июле (минус 0,013% в сутки), с 2 по 8 августа цены снизились на 0,08% с товарной динамикой цен, схожей с июльской. Вероятно, в настоящее время уровень годовой инфляции уже ниже 15% год к году: по итогам июля 2022 года она составляла 15,1%, Минэкономики по недельным данным Росстата оценивало ее на 8 августа в 15,01%.

Отметим, что эффект июльского пересмотра тарифов в августе уже почти не действует, поэтому, вероятно, дефляция в августе 2022 года даже несколько сильнее, чем в июле.

Значительная часть эффекта, видимо, снижающийся потребительский спрос. Исходя из данных «Сбериндекса» (в этом проекте измеряются еженедельные траты граждан по картам «Сбера»), номинальные расходы на товары и услуги с 31 июля по 7 августа в годовом выражении увеличились лишь на 5,8% против 5,8%, 8,9% и 10,6% в предыдущие три недели. Замедление динамики прежде всего обнаруживается в потреблении непродовольственных товаров (минус 6% против минус 5%, плюс 1,5% и 2,4% соответственно) и услуг (плюс 10,2% против 10,7%, 12,6% и 12,7%). Таким образом, если с середины июня по середину июля годовые темпы роста потребления услуг гражданами были фактически на уровне инфляции, то во второй половине июля реальные расходы на них стали снижаться. Данные «Сбериндекса» фиксируют, что больше всего в первую неделю августа, как и в последние две недели июля, снижались покупки авиабилетов, а темпы потребления услуг общепита (бары, кафе и рестораны) снизились на неделе с 31 июля по 7 августа до 4,8% против 6,3% в последнюю неделю июля и 27% в среднем в предыдущие четыре недели. Между тем в первую неделю августа заметно замедлилось падение трат на отели в России — до минус 1% с 4,9% на предыдущей неделе и 4,2% на неделе до этого.

Несколько повысились лишь номинальные траты на медицинские услуги и салоны красоты, оставаясь, впрочем, в заметном минусе в реальном выражении. Значительным реальный рост расходов (более 50% с середины июля) остается лишь на развлекательные услуги — вероятно, в силу перераспределения на них несостоявшихся расходов на непродовольственные товары.

Пока сложно сказать, распространится ли дефляционный тренд на сентябрь 2022 года (на август он с очень большой вероятностью уже распространился).

Прогнозы цен по услугам весьма скептичны — их рост, вероятно, будет минимальным, а ожидаемое в августе прекращение дефляции в продовольственных товарах — пока лишь предположение.

Ограничивает пределы дефляции несколько факторов. Первый — хотя неизвестно, что именно происходило с российским импортом в июле (и что происходит в августе 2022 года), так или иначе он, в том числе в виде «параллельного импорта», будет восстанавливаться, и неизбежно этот процесс будет проинфляционным. «Плодоовощная» дефляция также должна исчерпать себя, тогда как пик сезонных потребительских расходов осенью неотменим. Пока все говорит о том, что сентябрь будет последним месяцем дефляции или же стагнации цен в 2022 году.

Новый же постоянный уровень цен, по всей видимости, определится к концу 2022 года при резком снижении инфляции в измерении «год к году». Далее же предсказать инфляционный тренд — очень неблагодарное дело: снижение спроса в экономике будет накладываться на некоторое увеличение предложения, в том числе по импорту, и достижения равновесия в этом процессе в первом полугодии 2023 года может и не произойти.

Дмитрий Бутрин, Алексей Шаповалов