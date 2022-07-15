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Коммерсантъ FM
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Низкой инфляции бывает слишком много

Ведущие экономисты толерантнее к высоким ценам, чем принято считать

Массовый опрос экономистов развитых стран, проведенный под эгидой Банка Финляндии (БФ), показал, что значительная их часть оценивает риски инфляции ниже, чем центробанки: среди тех, кто считает необходимым изменить цели ЦБ по инфляции, вдвое больше сторонников их повышения. Среди остальных сильны позиции нулевой инфляции и неизменности средних цен как рациональной цели для центробанка.

Фото: Michael Probst / AP

Фото: Michael Probst / AP

Исследовательская группа экономистов, работающих в программе Банка Финляндии (Джин Амборосио и Эса Йокивуоле из БФ, Андреа Ферреро из Оксфорда, Ким Ристолайнен из Университета Турку), в работе «Каким должен быть таргет по инфляции? Мнение 600 экономистов» опубликовала данные опроса одной из самых представительных панелей макроэкономистов в мире об инфляционном таргетировании — наиболее распространенной сейчас в мире модели денежно-кредитной политики (ДКП). Опрос проводился в конце 2020 — начале 2021 года среди 6 тыс. исследователей-макроэкономистов (топ-10%) в рейтинге RePEc, а также авторов ассоциаций CEPR и NBER, авторы получили около 10% возвращенных анкет (613), что в любом случае дает одну из самых представительных панелей соцопроса в среде высококвалифицированных ученых-экономистов в США, Великобритании, Германии и Италии (география большей части ответов). Опрос проводился анонимно, поскольку касался самой чувствительной темы для этой среды — оценок ДКП центробанков в странах, где они работают.

Видимо, наиболее важный вывод этой «элитной социологии» — сторонников более высокой инфляции, чем в США и ЕС, в среде макроэкономистов больше, чем принято думать. 54% респондентов заявили, что цель центробанка по инфляции (для большинства это ЕЦБ или ФРС США) оптимальна, дальнейшие уточнения показывают, впрочем, что для этой группы в основном важна высокая стоимость для экономики изменения «инфляционного таргета». Среди считающих необходимым изменить цели ЦБ по инфляции большинство предлагает увеличить «таргет» на 1% (15% опрошенных) или на 2% (8%), есть те, кто предлагает поднять его и на 3%. Напротив, вдвое меньше готовых снижать «таргет», причем в США 11% опрошенных предлагают снизить его на 2 процентных пункта, то есть являются сторонниками цели ДКП в виде постоянно нулевой инфляции. Среди опрошенных БФ экономистов в ЕС таких только 2%. При этом, отметим, 79% респондентов уверены в том, что инфляционное таргетирование — оптимальная ДКП центробанка в сегодняшнем мире, 17% готовы рассматривать альтернативы (в основном это или «уровень цен», или рост номинального ВВП).

60% опрошенных в США и 42% в зоне евро уверены, что центробанк обязан в своей ДКП ориентироваться на два измеряемых показателя — ценовую стабильность и «другую цель» (стандартно — безработицу, в меньшинстве — динамику ВВП). 38% опрошенных в США и 42% в ЕС считают, что «второй целью» должны быть другие показатели, связанные с ценовой стабильностью. Разделяемая Банком России идея о том, что цель должна быть единственной — и это ценовая стабильность, поддерживают 9% американских экономистов и 16% европейских.

В качестве единственной цели ДКП большинство опрошенных выбирает инфляцию. Меньшинство настаивает на вариантах «уровня цен», «уровня номинального ВВП» или динамики номинального ВВП. Но сам по себе индекс потребительских цен как «таргет» в ЕС и США в этой среде как мера для ДКП непопулярен: большинство настаивает на деривативах потребительской инфляции за вычетом топливных и продовольственных цен, а 10% предлагают ориентироваться на дефлятор ВВП. Тем не менее популярная в РФ (вне ЦБ) идея о том, что Центробанк должен отвечать за реальный рост ВВП, за пределами России в среде экономистов популярности не имеет.

Дмитрий Бутрин, Дарья Антонова, Александра Алексич

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