МВД проводит знаковую закупку

МВД покупает крупную партию автомобильных и мотоциклетных номеров почти на 2 млрд руб.— соответствующие тендеры объявлены на портале госзакупок. Проблем с изготовлением государственных регистрационных знаков пока нет, заверили “Ъ” производители: заготовки делаются из российского алюминия, а вместо американской световозвращающей пленки теперь используется китайская. Однако в перспективе могут возникнуть проблемы с импортными запчастями для оборудования по производству номеров, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российских номеров пока хватает всем желающим, причем не только в России

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Российских номеров пока хватает всем желающим, причем не только в России

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Серию тендеров по закупке крупной партии государственных регистрационных знаков (ГРЗ) проводит Центр специального назначения в области безопасности дорожного движения (ЦСН БДД) МВД. Общая сумма закупки, подсчитал “Ъ” на основе данных портала госзакупок, составляет 1,9 млрд руб. Всего полиция планирует закупить 6,8 млн номеров разных типов: обычные белые для легковых машин (с двух- и трехзначным кодом региона), мотоциклов, прицепов; желтые для такси и автобусов; красные для дипломатов и синие для полицейских машин. Вся продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа 2018 года. Итоги тендеров подведут в конце августа, контракты заключат на срок до конца 2023 года.

ЦСН МВД регулярно закупает госрегзнаки: в начале года центр заключил контракты с поставщиками на 1,75 млрд руб., в 2021 году — почти на 1 млрд руб., следует из данных портала госзакупок. Выбранные компании изготавливают номера с конкретными сочетаниями букв и цифр, после чего направляют готовые комплекты в регионы, где их распределяют по регистрационным отделениям ГИБДД.

Проблем с производством пока нет, заверил “Ъ” председатель Союза изготовителей автомобильных номеров Али Ибрагимов. «Заготовки делаются из российского алюминия. Основной вопрос был по световозвращающей пленке — до недавнего времени основным ее поставщиком была американская фирма 3M (ушла из РФ в связи с проведением военной операции на Украине.— “Ъ”),— пояснил он.— После ее ухода были найдены китайские и корейские аналоги, по качеству не уступающие, а по цене даже дешевле. Так что эту проблему решили».

Китайская пленка несколько лет назад уже использовалась на номерах, но «облезала» она быстрее американской, вспоминает зампред комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации, коллекционер автомобильных номеров Петр Шляхин. «Но думаю, что производители из той ситуации сделали выводы и сейчас используют пленку других поставщиков,— предполагает он.— Кстати, немногие знают, что производитель номеров дает гарантию, и при "облезании" номер можно бесплатно заменить».

Оборудование для промышленного изготовления ГРЗ, пояснил “Ъ” Али Ибрагимов, тоже российского производства, однако датчики, электроника, моторы-редукторы и ряд других комплектующих к ним в основном импортные. «Остро эта проблема пока не стоит, но производством российских аналогов уже надо заниматься»,— отмечает эксперт.

Документация к объявленным тендерам содержит список грузополучателей закупаемых номеров — 84 региональных управления полиции (или министерства внутренних дел), а также сам ЦСН БДД. Поставки номеров для открывшихся отделений ГИБДД в Херсонской и Запорожских областях, где уже можно зарегистрировать автомобиль, в конкурсах не упоминаются. Известно, что в Херсоне граждане с российскими паспортам получают автономера с кодом 184, а граждане Украины с украинскими паспортами — временные ГРЗ с гербом Херсонской области и буквами KHE вместо кода региона. Регистрация машин происходит по временной схеме — без техосмотра, ОСАГО и оплаты госпошлины, заявили в МВД России. Номера с каким кодом выдаются в Мелитополе, где также открылось регистрационное отделение ГИБДД, пока неизвестно.

Иван Тяжлов