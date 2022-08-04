Услуги подтянули потребление

Благодаря улучшению деловой активности в сфере услуг композитный индекс PMI в июле вырос до максимума с середины 2021 года. Основная причина этого — увеличение внутреннего спроса. Впрочем, спрос на услуги, усилившийся со второй половины июня, к концу июля вновь стал сжиматься. Притормозить темпы падения потребления могут рост потребительского кредитования и снижение ставок по депозитам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

В июле индекс PMI сферы услуг, согласно исследованию S&P Global, вырос до 54,7 пункта с 51,7 пункта в июне, продемонстрировав свое максимальное значение более чем за год. Основными причинами скачка деловой активности в секторе стали быстрый рост новых бизнесов и увеличение внутреннего спроса, превысившее темпы сокращения экспортных заказов. Рост PMI в сфере услуг на фоне его снижения в обработке (см. “Ъ” от 3 августа) привел к столь же заметному улучшению общего композитного индекса — до 52,2 пункта в июле против 50,4 в июне.

Между тем, судя по «Сбериндексу» (им измеряются еженедельные траты граждан по картам «Сбера»), номинальные расходы на товары и услуги с 25 по 31 июля в годовом выражении увеличились лишь на 5,8% против 8,9% и 10,6% в предыдущие две недели. Замедление динамики прежде всего обнаруживается в потреблении непродовольственных товаров (минус 5% против плюс 1,5% и 2,4% соответственно) и услуг (плюс 10,7% против 12,6% и 12,7%).

Таким образом, если с середины июня по середину июля годовые темпы роста потребления услуг гражданами были фактически на уровне инфляции, то во второй половине июля реальные расходы на них стали снижаться. На 1 августа потребительская инфляция в стране осталась на уровне 15,3% (как и неделей ранее), оценили вчера в Минэкономики на основе еженедельных измерений Росстата.

Данные «Сбериндекса» фиксируют, что больше всего в последние две недели июля снижались покупки авиабилетов, а темпы потребления услуг общепита (бары, кафе и рестораны) снизились на неделе с 25 по 31 июля до 6,3%, против 27% в среднем в предыдущие четыре недели. Несколько повысились лишь номинальные траты на медицинские услуги и салоны красоты, оставаясь в сильном минусе в реальном выражении. Значительным реальный рост расходов (более 35%) в последние три недели июля остается лишь на развлекательные услуги, вероятно — в силу перераспределения на них несостоявшихся расходов на непродовольственные товары.

Схожую динамику потребительских расходов фиксируют и данные исследования «Ромир», согласно которым с 25 по 31 июля средние недельные номинальные расходы граждан сократились по сравнению с предшествующей неделей на 1,4%, а в годовом выражении выросли лишь на 4,9% против 7,2% неделей ранее.

На этом фоне в S&P Global фиксируют, что поставщики услуг в июле перекладывали растущие издержки на клиентов, а деловая уверенность компаний повышалась. Многие из респондентов надеются на улучшение состояния экономики в целом и на дальнейшее увеличение спроса, но, судя по опережающим показателям потребления, эти ожидания могут не реализоваться. Впрочем, вероятно, что рост потребительского кредитования и снижение ставок по депозитам продолжат тормозить темпы падения потребления.

Алексей Шаповалов