50,3 пункта составило значение российского индекса PMI в июле 2022 года, сообщило агентство S&P Global. Это минимальное значение показателя с апреля. Оно фиксирует слабое улучшение деловой активности в обрабатывающей промышленности (при ухудшении значение индекса опускается ниже 50 пунктов). PMI в июле снизился из-за сокращения выпуска (причины — дефицит материалов, нехватка работников, низкий спрос), а также занятости (сложности с удержанием сотрудников) и спроса из-за рубежа. Внутренние заказы в обработке, напротив, подросли. Отпускные цены в июле падали максимальными темпами, считая с января 2009 года. Ожидания промышленников улучшились в надежде на стабилизацию экономики и спроса.