Зерно в своем глазу не замечает никто

Успех переговоров по «зерновой сделке» между Россией и Украиной дал западным партнерам Киева надежду на то, что этим дело не ограничится. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в ряде столиц начался «зуд на тему переговоров с Россией». Наиболее радикально настроен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: он продолжает критиковать нынешнюю политику Запада, подразумевающую усиление антироссийских санкций и поставок вооружений Киеву. Впрочем, пока такая позиция по-прежнему остается на Западе маргинальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (в камуфляжных штанах и футболке цвета хаки) в одесском порту

Фото: Reuters Владимир Зеленский (в камуфляжных штанах и футболке цвета хаки) в одесском порту

Фото: Reuters

В пятницу, спустя неделю после заключения в Стамбуле «зерновой сделки» (см. “Ъ” от 23 июля), Одессу посетил президент Украины Владимир Зеленский. Его сопровождали послы стран G7 и Турции. Они ознакомились с тем, как предназначенное на экспорт украинское зерно грузится на суда. Всего, как сообщил в пятницу заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, к отгрузке готовились 17 судов с почти 600 тыс. тонн грузов. И все заявления разных вовлеченных в процессы сторон свидетельствовали о том, что реализации сделки уже вряд ли что-то помешает.

При этом, как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, некоторые международные партнеры Киева сделали из успеха «зерновой сделки» слишком далеко идущие выводы — что за ней последует и возобновление мирных переговоров. Но это предположение, по словам господина Кулебы, излишне оптимистично. «Под предлогом желания смягчить ситуацию к зиме (то есть к отопительному сезону.— “Ъ”) у некоторых партнеров начинается зуд на тему переговоров с Россией. Но мы спокойно разъясняем им, почему их надежды на конструктивную позицию России не соответствуют действительности»,— заявил он в четверг. Украинский министр отметил, что западные лидеры замечают некие «знаки» о готовности Москвы к переговорам, но это, по его словам, не более чем заблуждение: «Мы ежедневно получаем эти "знаки" в виде ракетных обстрелов, в виде заявлений руководства России и высших должностных лиц о том, что нужно свергнуть Зеленского. На самом деле нет никаких сигналов. Россия хочет и дальше воевать».

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу отрицательно ответил на вопрос, фиксирует ли Москва изменения в позиции Запада по украинскому кризису и его готовность к уступкам. Ранее власти РФ также не раз отмечали, что двери для переговоров с Киевом не закрывали и все на самом деле зависит от противоположной стороны.

«Мы не отказываемся от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет договариваться»,— отмечал, в частности, в начале июля президент РФ Владимир Путин.

На этом фоне и в ООН признали, что надежд на скорое завершение военного конфликта пока мало. «Несмотря на положительное развитие событий в сфере продовольствия, мы глубоко обеспокоены отсутствием перспектив по возвращению к значимым дипломатическим усилиям,— заявила в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.— Способствующая эскалации риторика с любой стороны не соответствует конструктивному духу, продемонстрированному в Стамбуле».

Отметим, что в четверг постпред США при НАТО Джулианна Смит тоже прокомментировала эту тему, заверив: Вашингтон не будет принуждать Киев к переговорам. «Мы поддержим его, когда дойдет до этого момента (вернуться к дипломатическому процессу.— “Ъ”). Очевидно, что в какой-то момент это придется решать, но мы не собираемся говорить президенту Зеленскому, когда это время наступит. Мы будем брать с него пример, и пусть его команда и украинский народ сами решают»,— заявила госпожа Смит в интервью «Радио Свобода» (холдинг признан в России СМИ-иноагентом).

Однако сторонники прекращения конфликта между Россией и Украиной любой ценой среди стран Запада действительно есть. В первую очередь это Венгрия, чей премьер Виктор Орбан планомерно выступает за снятие ограничений на поставку российского газа. В пятницу он вновь заявил, что стратегия Запада по Украине провальна. «Стратегия, на которой основывалось наше поведение, ослабла, провалилась, ее больше нет. Если Брюссель не изменит стратегию, то с октября следует ожидать военной экономики во всей Европе,— сказал он в эфире радиостанции Kossuth.— Санкции и поставки оружия не приводят к результату. Люди обычно не идут тушить пожар огнеметами». После этого господин Орбан сделал совсем уже нетипичное по нынешним временам заявление — о том, что Будапешт планирует закупить у Москвы дополнительные 700 млн кубометров газа.

Впрочем, как отметил в беседе с “Ъ” украинский политолог Константин Скоркин, пока такую позицию в Европе занимает только Венгрия, а значит, беспокоиться о формировании критической массы стран с пророссийским настроем у Киева пока нет причин. «В Европе действительно идут дискуссии, но консенсус состоит в том, что поведение России недопустимо,— отметил он.— Можно предположить, что в будущем в ряде стран к власти придут правые или левые популисты, которые будут более удобны для Москвы. Но пока это лишь умозрительная схема, реализация которой к тому же займет немало времени — явно больше, чем стороны собираются продолжать вооруженное противостояние».

Тем не менее, по словам господин Скоркина, Украина продолжает давить на общественное мнение Европы, чтобы не допустить ослабления своей поддержки. «Наиболее сложные точки — в таких ключевых странах ЕС, как Италия и Германия, где у пророссийских кругов есть сильные позиции,— отметил эксперт.— Киеву приходится маневрировать — например, был отправлен в отставку украинский посол в Берлине Андрей Мельник, своими резкими заявлениями раздражавший немецких политиков».

Руководитель группы стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин также считает, что расклад на дипломатическом поле в ближайшее время точно не изменится. «Львиная доля военной помощи Украине поступает из Соединенных Штатов, а принципиально нового, более мягкого в отношении России, консенсуса в Евросоюзе по украинскому вопросу не сложится, даже под влиянием сопутствующих испытаний,— заявил эксперт “Ъ”.— Конечно, некоторые страны (и тем более почти поголовно бизнес-элиты) мечтали бы увидеть в скором будущем переговорное решение. Отсюда "зондирование почвы" — попытки выяснить, в частности, у украинской стороны, не происходит ли каких-то подвижек. Но объективно они наверняка понимают, насколько тяжело, если вообще возможно, в сложившейся обстановке достичь содержательной договоренности, выходящей за рамки очень узких или гуманитарных вопросов».

По словам Сергея Уткина, «вычленять и решать узкие, но важные вопросы можно, но только когда это в интересах всех основных игроков — как это произошло по зерну».

«Основная же ставка по-прежнему делается на выматывание сторонами друг друга,— отметил собеседник “Ъ”.— Возможно, в какой-то момент эту стратегию придется пересматривать, но пока не видно признаков того, чтобы это произошло в ближайшие месяцы».

Кирилл Кривошеев