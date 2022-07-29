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Коммерсантъ FM
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Зерно в своем глазу не замечает никто

Украина предостерегает Запад от лишнего оптимизма

Успех переговоров по «зерновой сделке» между Россией и Украиной дал западным партнерам Киева надежду на то, что этим дело не ограничится. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в ряде столиц начался «зуд на тему переговоров с Россией». Наиболее радикально настроен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: он продолжает критиковать нынешнюю политику Запада, подразумевающую усиление антироссийских санкций и поставок вооружений Киеву. Впрочем, пока такая позиция по-прежнему остается на Западе маргинальной.

Владимир Зеленский (в камуфляжных штанах и футболке цвета хаки) в одесском порту

Владимир Зеленский (в камуфляжных штанах и футболке цвета хаки) в одесском порту

Фото: Reuters

Владимир Зеленский (в камуфляжных штанах и футболке цвета хаки) в одесском порту

Фото: Reuters

В пятницу, спустя неделю после заключения в Стамбуле «зерновой сделки» (см. “Ъ” от 23 июля), Одессу посетил президент Украины Владимир Зеленский. Его сопровождали послы стран G7 и Турции. Они ознакомились с тем, как предназначенное на экспорт украинское зерно грузится на суда. Всего, как сообщил в пятницу заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, к отгрузке готовились 17 судов с почти 600 тыс. тонн грузов. И все заявления разных вовлеченных в процессы сторон свидетельствовали о том, что реализации сделки уже вряд ли что-то помешает.

При этом, как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, некоторые международные партнеры Киева сделали из успеха «зерновой сделки» слишком далеко идущие выводы — что за ней последует и возобновление мирных переговоров. Но это предположение, по словам господина Кулебы, излишне оптимистично. «Под предлогом желания смягчить ситуацию к зиме (то есть к отопительному сезону.— “Ъ”) у некоторых партнеров начинается зуд на тему переговоров с Россией. Но мы спокойно разъясняем им, почему их надежды на конструктивную позицию России не соответствуют действительности»,— заявил он в четверг. Украинский министр отметил, что западные лидеры замечают некие «знаки» о готовности Москвы к переговорам, но это, по его словам, не более чем заблуждение: «Мы ежедневно получаем эти "знаки" в виде ракетных обстрелов, в виде заявлений руководства России и высших должностных лиц о том, что нужно свергнуть Зеленского. На самом деле нет никаких сигналов. Россия хочет и дальше воевать».

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу отрицательно ответил на вопрос, фиксирует ли Москва изменения в позиции Запада по украинскому кризису и его готовность к уступкам. Ранее власти РФ также не раз отмечали, что двери для переговоров с Киевом не закрывали и все на самом деле зависит от противоположной стороны.

«Мы не отказываемся от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет договариваться»,— отмечал, в частности, в начале июля президент РФ Владимир Путин.

На этом фоне и в ООН признали, что надежд на скорое завершение военного конфликта пока мало. «Несмотря на положительное развитие событий в сфере продовольствия, мы глубоко обеспокоены отсутствием перспектив по возвращению к значимым дипломатическим усилиям,— заявила в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.— Способствующая эскалации риторика с любой стороны не соответствует конструктивному духу, продемонстрированному в Стамбуле».

Отметим, что в четверг постпред США при НАТО Джулианна Смит тоже прокомментировала эту тему, заверив: Вашингтон не будет принуждать Киев к переговорам. «Мы поддержим его, когда дойдет до этого момента (вернуться к дипломатическому процессу.— “Ъ”). Очевидно, что в какой-то момент это придется решать, но мы не собираемся говорить президенту Зеленскому, когда это время наступит. Мы будем брать с него пример, и пусть его команда и украинский народ сами решают»,— заявила госпожа Смит в интервью «Радио Свобода» (холдинг признан в России СМИ-иноагентом).

Однако сторонники прекращения конфликта между Россией и Украиной любой ценой среди стран Запада действительно есть. В первую очередь это Венгрия, чей премьер Виктор Орбан планомерно выступает за снятие ограничений на поставку российского газа. В пятницу он вновь заявил, что стратегия Запада по Украине провальна. «Стратегия, на которой основывалось наше поведение, ослабла, провалилась, ее больше нет. Если Брюссель не изменит стратегию, то с октября следует ожидать военной экономики во всей Европе,— сказал он в эфире радиостанции Kossuth.— Санкции и поставки оружия не приводят к результату. Люди обычно не идут тушить пожар огнеметами». После этого господин Орбан сделал совсем уже нетипичное по нынешним временам заявление — о том, что Будапешт планирует закупить у Москвы дополнительные 700 млн кубометров газа.

Впрочем, как отметил в беседе с “Ъ” украинский политолог Константин Скоркин, пока такую позицию в Европе занимает только Венгрия, а значит, беспокоиться о формировании критической массы стран с пророссийским настроем у Киева пока нет причин. «В Европе действительно идут дискуссии, но консенсус состоит в том, что поведение России недопустимо,— отметил он.— Можно предположить, что в будущем в ряде стран к власти придут правые или левые популисты, которые будут более удобны для Москвы. Но пока это лишь умозрительная схема, реализация которой к тому же займет немало времени — явно больше, чем стороны собираются продолжать вооруженное противостояние».

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Тем не менее, по словам господин Скоркина, Украина продолжает давить на общественное мнение Европы, чтобы не допустить ослабления своей поддержки. «Наиболее сложные точки — в таких ключевых странах ЕС, как Италия и Германия, где у пророссийских кругов есть сильные позиции,— отметил эксперт.— Киеву приходится маневрировать — например, был отправлен в отставку украинский посол в Берлине Андрей Мельник, своими резкими заявлениями раздражавший немецких политиков».

Руководитель группы стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин также считает, что расклад на дипломатическом поле в ближайшее время точно не изменится. «Львиная доля военной помощи Украине поступает из Соединенных Штатов, а принципиально нового, более мягкого в отношении России, консенсуса в Евросоюзе по украинскому вопросу не сложится, даже под влиянием сопутствующих испытаний,— заявил эксперт “Ъ”.— Конечно, некоторые страны (и тем более почти поголовно бизнес-элиты) мечтали бы увидеть в скором будущем переговорное решение. Отсюда "зондирование почвы" — попытки выяснить, в частности, у украинской стороны, не происходит ли каких-то подвижек. Но объективно они наверняка понимают, насколько тяжело, если вообще возможно, в сложившейся обстановке достичь содержательной договоренности, выходящей за рамки очень узких или гуманитарных вопросов».

По словам Сергея Уткина, «вычленять и решать узкие, но важные вопросы можно, но только когда это в интересах всех основных игроков — как это произошло по зерну».

«Основная же ставка по-прежнему делается на выматывание сторонами друг друга,— отметил собеседник “Ъ”.— Возможно, в какой-то момент эту стратегию придется пересматривать, но пока не видно признаков того, чтобы это произошло в ближайшие месяцы».

Кирилл Кривошеев

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