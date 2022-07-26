Казначей бессмертный

Борьба за кресло главы Консервативной партии Великобритании и, следовательно, премьер-министра страны вступила в решающую фазу. Два дня подряд кандидаты — экс-глава казначейства Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс — встречались лицом к лицу, отвечая на вопросы модераторов и простых британцев. В центре внимания — экономические проблемы страны, столкнувшейся с рекордной за 40 лет инфляцией. По внешнеполитической повестке, включая украинский конфликт, серьезных разногласий между кандидатами почти нет. Впрочем, однопартийцы двух политиков убеждены, что по отношению к России госпожа Трасс настроена куда более непримиримо, чем ее соперник, и будет защищать Украину гораздо более настойчиво и активно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидаты на пост лидера Консервативной партии Риши Сунак и Лиз Трасс

Фото: Reuters Кандидаты на пост лидера Консервативной партии Риши Сунак и Лиз Трасс

Фото: Reuters

Во вторник вечером Риши Сунак и Лиз Трасс встретились в студии издания The Sun, чтобы ответить на вопросы читателей и зрителей. Среди тем, дебаты по которым вышли наиболее ожесточенными, предсказуемо оказались инфляция, высокие налоги, «Брексит», а также доступность системы здравоохранения. По последней проблеме обоим политикам пришлось оправдываться перед онкобольным зрителем, который долго не мог получить необходимую помощь, и, если бы не благотворительная организация, возможно, так без нее и остался бы. Как пояснил господин Сунак, во всем виновата пандемия COVID-19, сильно потрепавшая британское здравоохранение.

Ближе к середине дискуссии очередь дошла до вопросов о предстоящей зиме и о том, хватит ли у кандидатов в премьеры «мужества противостоять (президенту РФ.— “Ъ”) Владимиру Путину, если он перекроет газовые краны».

Экс-министр, которого пытаются заподозрить в мягкости по отношению к Москве, напомнил, что именно он увеличил финансирование вооруженных сил Британии и одобрил санкционные пакеты, так что с решимостью «противостоять» у него проблем не возникнет.

У Лиз Трасс же поинтересовались, как она будет поддерживать население, ведь «цена противостояния Путину огромна». В тот момент, когда глава МИДа заявила, что «Путин не остановится» и цена отказа от давления на Россию будет еще выше, в студии — прямо напротив говорившей — раздался грохот. Лиз Трасс, прикрыв лицо руками, вскрикнула: «Боже мой!» Но быстро взяла себя в руки и явно поспешила кому-то на помощь. После этого трансляция прервалась. Позднее появилась информация, что на площадке произошел «медицинский инцидент», не имеющий отношения к двум кандидатам.

Встреча в студии The Sun состоялась в те часы, когда британцы еще обсуждали первые дебаты кандидатов, прошедшие в вечерний прайм-тайм понедельника в эфире BBC. Согласно опубликованным во вторник результатам опроса YouGov, проведенного среди 507 консерваторов, для 50% однопартийцев Лиз Трасс звучала убедительнее Риши Сунака, который больше понравился 39% респондентов. Исследование от компании Opinium дало схожие результаты: 47% против 38%.

Стоит отметить, что на дебатах BBC экс-министр с первых минут начал перебивать и откровенно перекрикивать оппонентку. В какой-то момент модератору Софи Рэйуорт пришлось вмешаться и попросить его быть джентльменом и все-таки дать Лиз Трасс возможность ответить. А один раз уже и сама глава МИДа тихо попросила господина Сунака предоставить ей слово. Такой ход дебатов явно не добавлял очков бывшему министру, о чем он в итоге и догадался, несколько убавив пыл. Ко вторнику Риши Сунак провел работу над ошибками и стал дискутировать пусть и жестко, но не перебивая оппонентку. А в самом начале и вовсе поздравил Лиз Трасс с днем рождения, который как раз пришелся на второй раунд дебатов.

Как и дебаты в студии The Sun, вечер на BBC прошел под жаркие дискуссии. Политики спорили о налогах, наследии «Брексита», школах, в которые они ходили в детстве, личных достижениях на министерских постах, угрозе со стороны Китая, экс-премьере Борисе Джонсоне и даже внешнем виде претендентов.

Пожалуй, единственное, что не вызвало дебатов,— это Украина. Оба представителя Консервативной партии пообещали безоговорочно поддерживать Киев в случае своего избрания. Лиз Трасс, правда, еще заверила, что не допустит прямого вовлечения Великобритании в конфликт.

При этом соперники удивительным образом умудрялись сочетать жесткие удары друг по другу с внезапными проблесками взаимного уважения. Так, Лиз Трасс заявила на дебатах, что в случае победы хотела бы видеть Риши Сунака в своем правительстве, а тот в ответ похвалил соперницу «за участие в противостоянии России». Кстати, за счет «российского вопроса» действующая глава МИДа, по информации The Sunday Telegraph, планировала обойти оппонента, обвинив его в излишней мягкости в отношении Москвы. Пока этот «козырь» госпоже Трасс не понадобился, но, возможно, она прибережет его на потом. Впрочем, перещеголять Лиз Трасс в этом вопросе — чуть ли не главного критика РФ в британском правительстве — задача весьма непростая. Результаты опроса YouGov демонстрируют, что 62% консерваторов уверены: глава МИДа показывает себя лучше в вопросах противостояния России и защиты Украины. Противоположного мнения — в пользу господина Сунака — придерживаются лишь 18% респондентов.

Действительно, Лиз Трасс запомнилась целым рядом жестких высказываний в адрес Москвы. Так, она пообещала в случае избрания премьером «вести вперед свободный мир, противостоя Путину и гарантируя, что Украина победит». При этом госпожа Трасс выражала готовность встретиться с президентом России на саммите G20, одновременно угрожая «осадить (главу МИД РФ.— “Ъ”) Сергея Лаврова». Выступая по российско-украинской теме, госпожа Трасс не раз садилась в лужу. Например, в январе глава МИД Великобритании сказала, что Украина пережила немало «вторжений от монголов до татар». А в феврале во время визита в Москву на встрече с Сергеем Лавровым дипломат заявила на его реплику о праве РФ проводить любые маневры на своей территории, что Лондон «никогда не признает суверенитета России» над Ростовской и Воронежской областями. В дело пришлось вмешаться британскому послу Деборе Боннерт, которая объяснила боссу, что речь идет о российских регионах.

Так или иначе наиболее ожесточенные столкновения между кандидатами в премьеры Великобритании сейчас происходят не на внешнеполитическом, а на экономическом поле. Что неудивительно, учитывая рекордную за 40 лет инфляцию в Британии — 9,4% в годовом выражении.

Глава МИДа, например, обещает в случае получения премьерского кресла немедленно снизить налоги на общую сумму около £30 млрд, полагая таким образом вызвать экономический рост в стране. Господин Сунак же в ответ пугает страшными последствиями реализации подобных планов и настаивает на снижении налогов только после приведения в норму инфляции. «Не думаю, что это правильно, не думаю, что это ответственно, и я, конечно, не думаю, что это консервативно»,— давя финансовым опытом, высказался на дебатах Риши Сунак о планах Лиз Трасс.

Между тем и в адрес Риши Сунака звучали обвинения в неконсервативности. Так, в эфире BBC Лиз Трасс сравнила соперника с бывшим премьером от Лейбористской партии Гордоном Брауном. И отчасти попала в точку. Согласно опросу от Opinium, 41% зрителей-лейбористов сочли выступление экс-министра финансов более убедительным, госпожа Трасс показалась лучше 30% смотревшим дискуссию сторонникам лейбористов.

Впрочем, мнение лейбористов в данном случае консерваторов не волнует. Нового лидера своей партии выберут около 160 тыс. ее зарегистрированных членов. И этот же человек заменит на посту премьера Бориса Джонсона. Таким образом будущее кресла на Даунинг-стрит на ближайшие два с половиной года решат всего 0,30–0,35% от всех избирателей Великобритании.

Впереди у соперников еще другие дебаты (включая заключительные 4 августа), а также поездки в 12 регионов Великобритании с публичными выступлениями. Однако голосование членов Консервативной партии начнется уже на следующей неделе и продлится до пяти вечера по лондонскому времени 2 сентября. Победитель будет объявлен в понедельник, 5 сентября.

Алексей Забродин