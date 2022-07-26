Почем нынче русский баррель

По данным “Ъ”, цена нефти Urals в июле могла оказаться значительно более высокой, чем считалось прежде. По оценке Argus, на 20 июля дисконт Urals к Brent сократился более чем в два раза, до $15 за баррель. Еще в апреле он превышал $30 за баррель и с тех пор не пересматривался, поскольку были недоступны данные о реальных сделках с Urals. Другие ценовые агентства Platts и Reuters пока оценивают дисконт кардинально иначе: в $30–40 за баррель. Закрытость рынка Urals в результате санкций еще острее ставит вопрос о репрезентативности котировок, которые используются в том числе для расчета налогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Основной сорт российской нефти Urals резко подорожал — дисконт к североморскому датированному (Argus North Sea Dated) на 20 июля снизился до $15 за баррель с прежних $31–35 за баррель, следует из данных международного агентства Argus от 21 июля (копия есть у “Ъ”). Argus North Sea Dated — бенчмарк легкой североморской нефти, он включает стоимость сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll.

С момента введения санкций Urals торгуется со значительным дисконтом к Brent. Это происходило из-за того, что многие европейские покупатели отказались от российской нефти по репутационным соображениям, а другие — из-за вызванных санкциями трудностей в проведении расчетов, страховании судов и выросших ставок фрахта. В апреле крупнейшие мировые трейдеры Trafigura и Vitol отказались покупать нефть у «Роснефти» и «Газпром нефти», которые попали под блокирующие санкции ЕС.

Стоимость физических партий нефти обычно определяется по котировкам ценовых агентств, из которых наиболее авторитетные — Platts, Argus и Reuters. Они публикуют котировки на соответствующих базисах (пунктах отгрузки) на основе открытых данных, итогов тендеров, а также закрытых опросов участников сделок (сотрудников трейдинговых подразделений нефтяных компаний и самостоятельных трейдеров). Хотя репрезентативность сформированных таким образом котировок неоднократно вызывала вопросы у регуляторов (например, Еврокомиссия проводила расследование в 2013–2015 годах), эта система работает десятки лет и признана рынком.

Однако сделки с Urals в результате санкций стали почти полностью закрытыми — тендеры больше не проводятся, спотовый рынок этого сорта исчез, европейские трейдеры в операциях участвуют мало, а российские компании едва ли рассказывают об условиях продажи своей нефти в Азию. В результате котировки Urals формируются на основе последних известных данных о размере дисконта к Brent и меняются в соответствии с динамикой Brent. В случае Argus эти последние данные относятся к 4 апреля, когда дисконт был зафиксирован на уровне $34,85 за баррель для базиса CIF Роттердам и $31,9 за баррель для CIF Аугуста. «Но в последнее время спрос на Urals вырос и в Европе, что, вполне вероятно, способствовало повышению цен на российскую нефть, и трейдеры вновь начали делиться информацией»,— говорится в отчете Argus от 21 июля. В Argus отказались от комментариев.

По данным “Ъ”, Reuters 25 июля оценивало дифференциал Urals к Brent в $32,5 за баррель. Platts на 21 июля оценивал дисконт Urals к Brent на европейском рынке в $40,76 за баррель.

Котировки от Argus особенно важны, поскольку именно их использует Минфин для расчета ключевых налогов — НДПИ, НДД, экспортной пошлины. Информацию о средней цене на нефть Urals публикует Минэкономики: так, в июне она составляла $90,2 за баррель. Российские нефтекомпании в марте жаловались, что котировки Argus не отражают реальных дисконтов, с которым продается Urals, и компании переплачивают налоги. В правительстве обсуждали переход на внутрироссийские индикаторы, однако Минфин это пока не поддержал. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила 22 июля, что регулятор вместе с правительством работает над ценовым индексом на нефть.

Дмитрий Козлов, Юрий Барсуков