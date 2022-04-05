Visa от киргиза

Коммерческий банк Кыргызстана готов выдавать гражданам РФ работающие за рубежом карты Visa без выезда за пределы страны. Получить именую «золотую карточку» можно в офисе в Москве за 17,5 тыс. руб. Несмотря на удобство услуги по сравнению с тем же «карточным туризмом», в условиях санкций эксперты видят в ней риски как для потребителей, так и для банка.
Фото: Андрей Степнов / PhotoXpress
О том, что представительство Коммерческого банка Кыргызстана предлагает россиянам получить карты Visa для международных расчетов и использования за рубежом, не выезжая из страны, свидетельствуют его рекламные материалы. “Ъ” связался с представительством и выяснил, как именно организован процесс.
Гражданин РФ с российским паспортом обращается в представительство банка в Москве. С собой нужно принести (или оформить на месте) нотариальную доверенность на представление интересов в банке, открытие счетов и получение карт на определенного гражданина Киргизии. Представительство передает данные в материнский банк, сначала открывается виртуальная карта Visa Gold, в офисе клиенту загружают приложение банка, чтобы он уже мог рассчитываться. Реальный именной пластик доставляется в течение пяти дней.
Валюты расчета — рубли, сомы, доллары или евро (по выбору). Цена вопроса — 17,5 тыс. руб. После активации карты указанную сумму (5,5 тыс. руб.— выпуск карты и 12 тыс. руб.— годовое обслуживание) необходимо перевести на карту по номеру телефона через Сбербанк, «Тинькофф», «Киви».
Международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard остановили работу в РФ с 10 марта. Уже выпущенные российскими банками карты МПС продолжают работать, но только внутри страны. Иностранные карты Visa и Mastercard работать в России перестали.
Но потребность в картах МПС для оплаты иностранных сервисов и покупок и просто за рубежом сохранилась.
Одним из выходов стали специальные туры, в рамках которых можно оформить карту МПС, выехав в страны ближнего зарубежья. Их стоимость превышает 20 тыс. руб. Получить реальный пластик, не выезжая из России, до предложения представительства киргизского банка было нельзя, хотя была возможность оформить в банках Казахстана электронные карты для расчетов.
Коммерческий банк Кыргызстана на конец 2021 года занимал седьмое место по активам из 22 банков в стране. Представительство банка открыто 28 февраля. Согласно определению ЦБ, представительство — это обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации, не имеющее права проводить банковские операции.
По данным ЦБ, на 1 января в России действовали представительства 37 иностранных банков, из которых лишь три относятся к странам ближнего зарубежья. Это Арма-банк (Абхазия), Юнибанк (Армения), Нурбанк (Казахстан). Арма-банк карты МПС не выпускает. Связаться с представительством Юнибанка “Ъ” не удалось. Как сообщили в колл-центре представительства Нурбанка, сейчас открыть в нем счет по доверенности нельзя, но «механизм прорабатывается».
Формально никакие санкции не запрещают иностранным банкам открывать счета гражданам РФ (если они сами не входят в черные списки) и оформлять карты МПС. Однако всегда есть риск вторичных санкций. Так, в конце марта Нацбанк Республики Казахстан (НБ РК) направил в поднадзорные банки письмо с просьбой внимательнее относиться к установлению деловых отношений с нерезидентами: «В случае выпуска для нерезидентов Казахстана платежных карточек необходимо провести соответствующие консультации с МПС Visa и MasterCard для оценки вероятности возникновения… рисков». В Нацбанке Киргизии на запрос “Ъ” о рисках, связанных с выдачей карт Visa гражданам РФ, в среду не ответили. Так же поступили в самой платежной системе. ЦБ «не комментирует карточные программы и предложения зарубежных банков».
По мнению юристов, схема сопряжена с рисками, как для оформляющих карты граждан РФ, так и для банков. «Открытие счета по доверенности допускается, легализация данной доверенности не требуется, согласно Гаагской конвенции»,— отмечает руководитель практики имущественных отношений Amulex Галина Гамбург. Однако, уточняет партнер «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов, поскольку счет открывается за рубежом, должна быть уведомлена налоговая служба РФ.
При этом, добавляет юрист, представительство иностранного банка в России подчиняется ее законодательству и открытие счета «может быть расценено как осуществление банковской деятельности». Вопросы к банкам могут возникнуть и у самих МПС. «Содействие россиянам в получении карт через зарубежные банки может трактоваться властями США и ЕС как содействие в обходе санкций,— полагает управляющий партнер ЮБ "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко.— МПС в такой ситуации могут отключить зарубежные банки, выдающие карты россиянам». Впрочем, уточняет независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков, МПС не имеют возможности отследить персональные данные держателей карт, включая гражданство.