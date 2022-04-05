Visa от киргиза

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Коммерческий банк Кыргызстана готов выдавать гражданам РФ работающие за рубежом карты Visa без выезда за пределы страны. Получить именую «золотую карточку» можно в офисе в Москве за 17,5 тыс. руб. Несмотря на удобство услуги по сравнению с тем же «карточным туризмом», в условиях санкций эксперты видят в ней риски как для потребителей, так и для банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Степнов / PhotoXpress Фото: Андрей Степнов / PhotoXpress

О том, что представительство Коммерческого банка Кыргызстана предлагает россиянам получить карты Visa для международных расчетов и использования за рубежом, не выезжая из страны, свидетельствуют его рекламные материалы. “Ъ” связался с представительством и выяснил, как именно организован процесс.

Гражданин РФ с российским паспортом обращается в представительство банка в Москве. С собой нужно принести (или оформить на месте) нотариальную доверенность на представление интересов в банке, открытие счетов и получение карт на определенного гражданина Киргизии. Представительство передает данные в материнский банк, сначала открывается виртуальная карта Visa Gold, в офисе клиенту загружают приложение банка, чтобы он уже мог рассчитываться. Реальный именной пластик доставляется в течение пяти дней.

Валюты расчета — рубли, сомы, доллары или евро (по выбору). Цена вопроса — 17,5 тыс. руб. После активации карты указанную сумму (5,5 тыс. руб.— выпуск карты и 12 тыс. руб.— годовое обслуживание) необходимо перевести на карту по номеру телефона через Сбербанк, «Тинькофф», «Киви».

Международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard остановили работу в РФ с 10 марта. Уже выпущенные российскими банками карты МПС продолжают работать, но только внутри страны. Иностранные карты Visa и Mastercard работать в России перестали.

Но потребность в картах МПС для оплаты иностранных сервисов и покупок и просто за рубежом сохранилась.

Одним из выходов стали специальные туры, в рамках которых можно оформить карту МПС, выехав в страны ближнего зарубежья. Их стоимость превышает 20 тыс. руб. Получить реальный пластик, не выезжая из России, до предложения представительства киргизского банка было нельзя, хотя была возможность оформить в банках Казахстана электронные карты для расчетов.

Коммерческий банк Кыргызстана на конец 2021 года занимал седьмое место по активам из 22 банков в стране. Представительство банка открыто 28 февраля. Согласно определению ЦБ, представительство — это обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации, не имеющее права проводить банковские операции.

По данным ЦБ, на 1 января в России действовали представительства 37 иностранных банков, из которых лишь три относятся к странам ближнего зарубежья. Это Арма-банк (Абхазия), Юнибанк (Армения), Нурбанк (Казахстан). Арма-банк карты МПС не выпускает. Связаться с представительством Юнибанка “Ъ” не удалось. Как сообщили в колл-центре представительства Нурбанка, сейчас открыть в нем счет по доверенности нельзя, но «механизм прорабатывается».

Формально никакие санкции не запрещают иностранным банкам открывать счета гражданам РФ (если они сами не входят в черные списки) и оформлять карты МПС. Однако всегда есть риск вторичных санкций. Так, в конце марта Нацбанк Республики Казахстан (НБ РК) направил в поднадзорные банки письмо с просьбой внимательнее относиться к установлению деловых отношений с нерезидентами: «В случае выпуска для нерезидентов Казахстана платежных карточек необходимо провести соответствующие консультации с МПС Visa и MasterCard для оценки вероятности возникновения… рисков». В Нацбанке Киргизии на запрос “Ъ” о рисках, связанных с выдачей карт Visa гражданам РФ, в среду не ответили. Так же поступили в самой платежной системе. ЦБ «не комментирует карточные программы и предложения зарубежных банков».

По мнению юристов, схема сопряжена с рисками, как для оформляющих карты граждан РФ, так и для банков. «Открытие счета по доверенности допускается, легализация данной доверенности не требуется, согласно Гаагской конвенции»,— отмечает руководитель практики имущественных отношений Amulex Галина Гамбург. Однако, уточняет партнер «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов, поскольку счет открывается за рубежом, должна быть уведомлена налоговая служба РФ.

При этом, добавляет юрист, представительство иностранного банка в России подчиняется ее законодательству и открытие счета «может быть расценено как осуществление банковской деятельности». Вопросы к банкам могут возникнуть и у самих МПС. «Содействие россиянам в получении карт через зарубежные банки может трактоваться властями США и ЕС как содействие в обходе санкций,— полагает управляющий партнер ЮБ "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко.— МПС в такой ситуации могут отключить зарубежные банки, выдающие карты россиянам». Впрочем, уточняет независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков, МПС не имеют возможности отследить персональные данные держателей карт, включая гражданство.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов, Юлия Пославская