Бензин потек вверх

Биржевая стоимость бензина на прошлой неделе прибавила около 10%, вернувшись к уровням середины марта. Рост цен в основном вызван сокращением производства на перерабатывающих мощностях «Газпрома» — «Газпром нефтехим Салават» и Сургутском ЗСК. Впрочем, пока рост оптовых цен не транслируется в розницу, поскольку маржинальность бизнеса АЗС остается на рекордных уровнях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стоимость АИ-92 и АИ-95 на бирже СПбМТСБ выросла 22 июля на 1% и 1,6%, до 42,8 тыс. руб. и 49,3 тыс. руб. за тонну соответственно. В целом за неделю цены на бензин выросли примерно на 10%, приблизившись к уровню начала марта.

С февраля, несмотря на рост цен на нефть, стоимость топлива снижалась из-за проблем со сбытом за рубеж, так, на фоне санкций против РФ за начало боевых действий на Украине зарубежные трейдеры стали отказываться закупать российские нефтепродукты. В результате, несмотря на сезонный рост спроса весной-летом, на российском рынке образовался профицит бензина, что привело к удешевлению топлива.

Тем не менее в последние недели ситуация с экспортом легких нефтепродуктов, в том числе нафты, начала выправляться, а российские нефтекомпании активно наращивают переработку (см. “Ъ” от 21 июля). По данным “Ъ”, ситуация с отказом зарубежных контрагентов от закупок почти не повлияла на экспорт дизтоплива в Европу, поскольку ему нет значимых альтернатив. Стоимость дизтоплива в РФ, напротив, находится на самых высоких годовых значениях в 57,7 тыс. руб. за тонну.

Нынешний рост цен на бензин может продолжиться и в августе, поскольку правительство с сентября хочет уменьшить выплаты по бензиновому демпферу, которые сейчас получают нефтекомпании за поставку этого вида топлива на внутренний рынок.

Стремительное удорожание бензина в оптовом канале было вызвано снижением предложения продукта на ключевой площадке оптового рынка, СПбМТСБ, где средний дневной объем продаж бензина производителями упал на 14%, до 33,3 тыс. тонн в сутки по сравнению с 38,9 тыс. тонн в сутки на предшествовавшей неделе, отмечает Анна Лишневецкая из «Петромаркета».

Наиболее существенно сократил свое предложение «Газпром». Так, его заводы «Газпром нефтехим Салават» и Сургутский ЗСК, на которые обычно приходится порядка 15% совокупного объема биржевых продаж бензина, сократили среднюю суточную реализацию на 72%. По словам аналитика, снижение поставок на биржу было вызвано сокращением производства на этих заводах. «По нашим оценкам, за период с 14 по 20 июля выпуск автобензина на "Газпром нефтехим Салават" упал на 19% относительно первых 13 дней месяца, а на Сургутском ЗСК за аналогичный период продукт вообще не производился»,— сообщила Анна Лишневецкая.

Стремительное удорожание автобензина в оптовом канале к концу недели привело к появлению убытков (в среднем 450 руб. и 1750 руб. за тонну для АИ-92 и АИ-95 соответственно) при реализации продукта на нефтебазах, объясняет Анна Лишневецкая, что потянуло за собой цены в мелкооптовом канале. Однако это пока никак не отразилось на рознице, где средние цены на АИ-92 и АИ-95 не изменились. В результате чистая маржа АЗС при торговле АИ-92 и АИ-95 снизилась на 0,4 руб. и 1 руб. за литр соответственно, однако по-прежнему сохраняется на высоком уровне в 8,1 руб. и 8,5 руб. за литр.

Дмитрий Козлов