China не чужие

Китайские бренды телефонов, планшетов, ноутбуков и бытовой техники начали заменять ушедших из страны крупных вендоров. Например, в сегменте смартфонов Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia показали самую высокую динамику продаж в штуках за первое полугодие. Ритейлеры также начинают расширять ассортимент за счет новых брендов — Sсhaub Lorenz, Korting, Kimtigo, Akimojeba и других. Эксперты полагают, что уже скоро российский рынок будет на 90% состоять из китайских брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За первое полугодие китайские бренды смартфонов Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia (правами на выпуск смартфонов под брендом Nokia владеет китайский холдинг HMD Global) стали лидерами по числу продаж в натуральном выражении в России, рассказали “Ъ” в «Марвел-дистрибуции». Рост более чем на 100% год к году продемонстрировали Tecno, Infinix, Realme и Xiaomi.

В частности, если за первое полугодие 2021 года было продано 498 тыс. смартфонов Realmi, то за аналогичный период 2022 года — уже около 1,1 млн штук. Продажи Poco (суббренд Xiaomi) в штуках выросли на 16% год к году, а Nokia — увеличились более чем на 40%. Доля Apple сократилась на 14% год к году, а Samsung — на 15%. Всего за обозначенный период в России было продано чуть более 10 млн мобильных телефонов, что на 23% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В Ozon подтвердили “Ъ” рост спроса на новые китайские устройства. По данным компании, штучные продажи смартфонов Tecno в мае—июне выросли более чем в 20 раз, Doogee — в пять раз, а электроники Digma — почти в восемь раз. В «Яндекс Маркете» сообщили, что в первом квартале доля китайских брендов техники увеличилась вдвое год к году.

В «Ситилинк» говорят, что сеть продолжает расширять ассортимент продукции из-за ухода ряда иностранных производителей. Уже сейчас в магазинах есть техника от Sсhaub Lorenz и Korting, а в ближайшее время появятся такие бренды, как Kimtigo, Akimojeba, Domfy и Chuwi. В «М.Видео—Эльдорадо» подтвердили, что «с учетом изменившейся конъюнктуры рынка» потребители чаще обращают внимание на малоизвестные или новые бренды, как правило, это китайские, турецкие или российские производители.

После начала военных действий на Украине многие иностранные производители объявили об остановке поставок в Россию, среди них Apple, Samsung, Dell и другие.

Помимо дефицита готовых устройств на рынке наблюдается нехватка запчастей: российские сервисы по ремонту техники вынуждены использовать часть гаджетов в качестве донора (см. “Ъ” от 29 июня). В то же время 28 июня президент РФ подписал закон о легализации в стране параллельного импорта. Он разрешает официально ввозить товары в РФ без согласия правообладателя. Минпромторг утвердил перечень таких товаров 6 мая, в него вошли смартфоны и электроника (Apple, Asus, HP, GoPro, Samsung, Dell, LG, Toshiba), бытовая техника (Electrolux, Dyson, Philips) и так далее.

Поставки смартфонов по модели параллельного импорта уже начались. Например, в магазинах фирменной розницы Samsung (ею управляет Inventive Retail Group, IRG) продаются товары, предназначенные для реализации в странах ЕАЭС. Но, по мнению источника “Ъ” на рынке электроники, параллельный импорт не сможет обеспечить весь объем российского рынка техники, что в условиях дефицита А-брендов (дорогие модели устройств) позволит китайским вендорам укрепиться в России.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков считает, что известные в России китайские бренды — Xiaomi, Honor и Realme вскоре займут место лидеров, то есть Apple и Samsung, а новые марки, которые появляются на рынке, будут идти следом за ними. Эксперт уверен, что в отсутствие других производителей розничные сети и крупные дистрибуторы будут вынуждены заключать долгосрочные контракты с малоизвестными китайскими компаниями: «Фактически китайские бренды техники будут занимать в России до 90% всего рынка, после чего они начнут создавать собственные экосистемы, что в итоге еще больше укрепит их позиции».

Тимофей Корнев, Никита Королев