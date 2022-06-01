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Уголь вывели в минус

В МВФ подсчитали выгоды отказа от этого топлива

Мировая экономика может получить выгоду в размере $78 трлн, если сможет поэтапно отказаться от угольной энергетики, заменив ее возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), подсчитали в Международном валютном фонде (МВФ). Аналитики фонда исходят из того, что так называемые социальные издержки от угольной отрасли (вред экологии, дополнительные затраты на здравоохранение и пр.) составляют $75 за тонну углекислого газа. В представлении МВФ, на первом этапе основную часть затрат на энергопереход должны взять на себя правительства развитых стран, далее по мере снижения финансовых рисков в процесс втянутся институциональные инвесторы.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В МВФ подсчитали, что мировая экономика может получить выгоду в размере $77,89 трлн при поэтапном отказе от угля в энергетике в пользу ВИЭ. Эта сумма представляет собой разницу между потенциальным объемом социальных благ в $106,9 трлн (снижение расходов на экологию, на медицинскую помощь, повышение качества жизни и так далее), которые получит общество в целом, и требуемыми климатическими инвестициями ($29,03 трлн). Отмечается, что сумма дохода будет эквивалентна 1,2% мирового ВВП на период до 2100 года.

В расчетах эксперты МВФ исходят из того, что «социальные издержки» углерода составляют $75 за тонну углекислого газа. (Отметим, ранее в администрации президента США Джо Байдена называли несколько иную цифру — $51 за тонну.) В МВФ сообщают, что использовали финансовые данные по углю от инвестфирмы Orbis, исторические данные и прогнозы по добыче от организации Asset Resolution, для расчета требуемых инвестиций в зеленую энергетику использовались данные Международного агентства ВИЭ (IRENA).

В МВФ ожидают, что финансирование поэтапного отказа от угля будет осуществляться странами в форме госинвестиций на сумму $2,9 трлн — в виде траншей с необеспеченным займом с более низким приоритетом погашения в случае дефолта.

Частные инвестиции вырастут после того, как вложения государств в необеспеченные займы в достаточной степени снизят риски финансирования. Соответственно, в МВФ полагают, что фонды национального благосостояния, пенсионные фонды, страховые фирмы и управляющие активами смогут обеспечить уже намного больший приток средств — примерно $26,1 трлн в форме траншей с более высоким кредитным рейтингом.

По расчетам МВФ, для большинства стран климатическое финансирование не приведет к увеличению отношения долга к ВВП более чем на 5%. Для помощи развивающимся странам с высокой зависимостью от угля или со «слабым» бюджетом предлагается создание специального фонда. МВФ отмечает, что последствия изменения климата неоднородны и социальные издержки от углерода могут быть выше среднего для одной страны (к примеру, для Индии) и ниже — для другой (к примеру, для Новой Зеландии). Поскольку развитые страны несут ответственность за большую часть исторических выбросов, МВФ считает справедливым, что они оплачивали большую часть энергоперехода. Угольные компании, в свою очередь, должны получить компенсацию потерь, работникам потребуется переподготовка.

Отметим, что пока ситуация с углем далека от пожеланий МВФ. Ранее в Международном энергетическом агентстве прогнозировали, что в ближайшие годы на фоне энергокризиса спрос на уголь вырастет даже по сравнению с рекордами 2018 года. Впрочем, после выхода на плато к 2024 году на уровень 8,03 млрд тонн в год начнется спад спроса до 5 млрд тонн к 2030 году (см. “Ъ” от 20 декабря). Нынешний энергокризис, в представлении МВФ, подтверждает необходимость перехода экономики на зеленую энергетику, хотя краткосрочно расширение ВИЭ может столкнуться с трудностями из-за замедления отказа от субсидирования добычи ископаемого топлива (включая уголь) в развивающихся странах и из-за высоких цен на необходимые для «чистой» энергии металлы (см. “Ъ” от 22 апреля).

Георгий Смирнов

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