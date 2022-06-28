Покойного отца пропустили к прокурору

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд столицы ограничил в сроках ознакомления с материалами уголовного дела адвокатов родных Михаила Хачатуряна, который был убит тремя своими дочерями почти четыре года назад. В свое время защитники добились возобновления прекращенного в связи со смертью мужчины расследования об истязании собственных детей, сексуальном насилии над ними и распространении порнографии. Адвокаты намерены опровергнуть эти обвинения, реабилитировав покойного, и исключить домашнее насилие из числа возможных мотивов для убийства. Между тем представители дочерей, дело в отношении которых сейчас находится на доследовании, уверены, что подтверждается версия о необходимой обороне сестер от систематических посягательств со стороны отца.

Решение ограничить срок ознакомления адвоката родных Михаила Хачатуряна Кирилла Привалихина, а также других представителей защиты 27 июня приняла в минувшую пятницу судья Евгения Пирогова, удовлетворив таким образом соответствующее ходатайство следователя ГСУ СКР. По данным источников “Ъ”, обращение следствия было связано с затягиванием процедуры ознакомления с 21 томом уголовного дела, большая часть которого представляет собой копии материалов расследования в отношении девушек.

По словам адвоката сестер Хачатурян Мари Давтян, ее оппоненты затягивали чтение, опасаясь, что дело в отношении отца будет раньше утверждено и направлено в суд, который вынесет обвинительное решение в отношении покойного Михаила Хачатуряна. «Оно покажет несостоятельность обвинений в убийстве из корысти или из личной неприязни в адрес девушек»,— считает госпожа Давтян.

Расследование по делу в отношении Хачатуряна-старшего было завершено еще в апреле этого года, после чего изучить материалы было предложено сестрам Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян, которые были признаны потерпевшими, а также их адвокатам. После них наступила очередь адвокатов покойного.

Один из них, Георгий Чугуашвили, пояснил “Ъ”, что в связи с невозможностью «по объективным причинам» постоянно представлять интересы господина Хачатуряна в дело недавно вступил новый защитник — Кирилл Привалихин. «Однако ему дали изучить всего 10 из 21 тома, после чего следователь решил, что имеет место затягивание»,— сообщил господин Чугуашвили, отметив, что под изучением материалов в данном случае имеется в виду простое перефотографирование документов. По его словам, он и сам успел ознакомиться только с 14 томами, подчеркнув, что уголовное дело очень сложное. «В нем есть новые экспертизы, показания новых свидетелей, неожиданно что-то вспомнивших, а для анализа всего этого требуется время»,— заявил адвокат, отметив, что на прошлой неделе с удивлением узнал, что и его также ограничили в сроках чтения. Впрочем, как он говорит, ничего кардинально отличающегося от того, что уже было в «большом» деле об убийстве Михаила Хачатуряна, в новом расследовании нет, а речь, по его мнению, идет о голословных обвинениях в его адрес. Также защита отмечает предвзятость со стороны следователя, который одновременно ведет дела и об убийстве, и о якобы имевшем место насилии над детьми, а сейчас торопится передать в Генпрокуратуру второе расследование. «В частности, следователь не стал назначать экспертизы в независимых учреждениях, а снова обратился в те, которые их уже проводили по первому делу и теперь просто подтвердили первоначальные выводы»,— сказал Георгий Чугуашвили, отметив, правда, что лингвистическая экспертиза переписки Михаила Хачатуряна с дочками якобы опровергла намерение его воплотить в жизнь некие сексуальные желания. Притом что при назначении исследований сотрудник ГСУ СКР нарушал, по мнению адвоката, принцип состязательности сторон, отдавая предпочтение защите сестер.

Впрочем, один из защитников, Ярослав Пакулин, категорично заявил “Ъ”, что «совершенно не заметил» с коллегами каких-либо преференций и авансов со стороны СКР. «Новые экспертизы проводились другим составом экспертов, что обеспечило всестороннее и непредвзятое расследование дела. Единодушие специалистов объясняется лишь правдивостью показаний сестер о том, насколько невыносимой и опасной была их жизнь с отцом»,— заявил господин Пакулин. Он добавил, что надеется на вынесение по итогам расследования судебной инстанцией «понятного и справедливого решения».

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, дело в отношении Михаила Хачатуряна, убитого в июле 2018 года собственными дочерями, буквально раскололо общество на две части. Сторонники сестер и их покойного отца отчаянно спорят о методах воспитания, определения уровня насилия в семье, разрешенных действий в условиях крайней необходимости и т. д. Дело в отношении сестер было направлено для рассмотрения в суд, однако до приговора не дошло из-за позиции некоторых родственников господина Хачатуряна, которые потребовали продолжить расследование в отношении него, ранее прекращенное в связи со смертью. Речь шла о предполагаемых случаях домашнего насилия, включая сексуальное, которые были квалифицированы как истязание (ст. 117 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). Девушки утверждали, что отец не только систематически распускал руки и угрожал им, но и насиловал их. Им было известно, что он имел влияние на местных правоохранителей и мог с легкостью контролировать любые заявления и жалобы в свой адрес. Со стороны родственников им также не было никакой помощи и защиты. Такая безысходность и подтолкнула девушек к самозащите. Между тем родные убитого Хачатуряна пытались настаивать, что мужчина лишь пытался воспитывать непослушных детей в строгости, а они убили его исключительно из корысти, никаких признаков расстройств или стрессов у них не найдено. Правда, в ходе следствия всплыло еще несколько некрасивых фактов из жизни Михаила Хачатуряна, в том числе и отправка им со своего смартфона видеозаписей фривольного характера подруге дочерей, что стало поводом для возбуждения уголовного дела за распространение порнографии (ст. 242 УК РФ).

Сергей Сергеев