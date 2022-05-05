Аудиторы осваивают сегменты

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На фоне заметного сужения рынка аудиторских услуг его участники начали искать дополнительные статьи дохода. Одним из источников поступлений мог бы стать обязательный аудит компаний с госучастием. Однако сдерживающим фактором остаются конкурсы по правилам госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В конце апреля саморегулируемая организация аудиторов «Содружество» (СРО ААС) обратилась в ЦБ, Минфин и финансовый комитет Госдумы с предложением исключить из закона об аудиторской деятельности норму заключения договора на проведение аудита организаций с долей госучастия не менее 25% по результатам конкурса, проводимого по правилам для государственных закупок (с письмом ознакомился “Ъ”). По мнению СРО, такая норма способствует развитию недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских услуг, так как результатом использования такого порядка выбора аудитора может быть только массовое применение «необоснованно низкой стоимости проведения аудита». Демпинг происходит из-за того, что аудируемое лицо не может сформировать адекватную стоимость услуги «в силу незнания технологии и трудоемкости проведения», полагают в СРО. Кроме того, имеет место недобросовестное поведение ряда аудиторских организаций, чья бизнес-стратегия нацелена на получение клиентов через конкурсы, проводимые по правилам госзакупок, выигрыш в которых обеспечивает вес ценового критерия при оценке предложений участников конкурса.

В ЦБ и Госдуме не ответили на запрос “Ъ”. В Минфине заявили, что письмо не получили.

По словам гендиректора «ФБК Поволжье» Сергея Никифорова, в первую очередь проблема демпинга цен на аудит касается организаций с долей государства с выручкой до нескольких миллиардов рублей. По его оценке, в России таких несколько тысяч. Аудитом подобных организаций в основном занимаются компании топ-30, а стоимость аудита этих организаций может составлять от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов рублей, отмечает гендиректор аудиторской компании «Универс-Аудит» Дмитрий Лимаренко. По его словам, цены на аудит формируются исходя из человеко-часов, затраченных на проверку, и зависят от сложности предприятия и его типа. При этом некоторые аудиторские компании устанавливают цены в несколько раз ниже рыночных, говорит господин Лимаренко.

Такое поведение несет серьезные риски для пользователей заключения и третьих лиц, считают участники рынка. Так, один из собеседников “Ъ” отмечает, что недобросовестный аудитор может сэкономить на любой процедуре, в том числе сокращая выборку проверяемых документов. В результате третье лицо или пользователи заключения могут недополучить важную информацию. Гендиректор СРО ААС Ольга Носова поясняет, что недостоверное аудиторское заключение «не позволяет судить о непрерывности деятельности компании здраво».

Между тем интерес к сегменту усиливается на фоне общего сужения рынка аудиторских услуг. Господин Лимаренко отмечает, что уход международных компаний с российского рынка привел к тому, что доходы аудиторов сокращаются. По его словам, есть риск, что даже тем компаниям, которые остались в России, может не понадобится аудиторское заключение, если их выручка будет ниже 800 млн руб., так как они не попадают под обязательный аудит.

В таких условиях, по словам Сергея Никифорова, полноценный аудит госкомпаний мог бы стать таким дополнительным источником дохода для аудиторов. Часть таких компаний могут и готовы платить по рыночным ценам, однако проведение конкурса по правилам госзакупок лишает добросовестные аудиторские компании возможности и смысла участия в нем. Так, за счет высокого веса критерия стоимости (сейчас он составляет 40% вместо прежних 30%), как правило, выигрывает та компания, которая предложила самую низкую цену, отмечает эксперт. Получается, добросовестным аудиторам нужно либо снижать цену и терять доход, либо не участвовать в конкурсе, указывает господин Никифоров. Впрочем, господин Лимаренко отмечает, что понижение на 10 п. п. веса стоимостного критерия не закроет весь демпинг, поэтому снижать нужно больше.

Юлия Пославская