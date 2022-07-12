Персидский треугольник

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит Тегеран. Эта новость совпала с заявлением помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Иран якобы собирается поставить в Россию крупную партию своих беспилотников. Никаких доказательств американский чиновник не привел, однако важен момент, в который прозвучали его слова,— накануне поездки президента США Джо Байдена на Ближний Восток, где он собирается поднять вопрос о противодействии региональной экспансии Тегерана. Известие о возможном приобретении иранских беспилотников Россией может быть болезненно воспринято на Ближнем Востоке и использовано Вашингтоном в попытках дискредитации Москвы в глазах ее арабских партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тегеране Владимиру Путину предстоит встретиться не только со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси, но и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Фото: Murat CETIN MUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP В Тегеране Владимиру Путину предстоит встретиться не только со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси, но и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Фото: Murat CETIN MUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

«Готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств — гарантов астанинского процесса. Это, как известно, процесс по содействию сирийскому урегулированию»,— сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, запланированы как двусторонние контакты с иранским руководством, так и трехсторонняя встреча, в которой примут участие президенты России, Ирана и Турции — Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры запланированы на 19 июля.

Визит Владимира Путина в Тегеран должен был состояться еще в марте 2020 года.

По сложившейся с 2017 года традиции президенты России, Турции и Ирана ежегодно встречались, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Переговорная площадка постоянно переходила от одной столицы к другой.

Встречу в Тегеране пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. В 2020 году состоялись переговоры «тройки» в видеоформате, а в 2021 году и вовсе обошлось без встреч в верхах. Возможно, потому, что иранцам было не до этого — в июне состоялись выборы нового президента, за чем последовала смена правительства и администрации. Но откладывать встречу больше нельзя, особенно с учетом планируемой Анкарой новой военной операции на севере Сирии, которая может изменить расклад сил в стране.

Есть и другие вопросы. Среди них — усилившаяся интенсивность израильских атак по сирийской территории на фоне сообщений о росте иранского присутствия в Сирии. Израильтяне обвиняют российских военных, утверждая, что они предоставили иранцам слишком большую свободу действий. Опасения в связи с действиями Ирана высказывают и в Иордании. А в Дамаске и Тегеране считают, что Россия могла бы жестче противодействовать израильским атакам. Тем временем активность США в Сирии растет.

Встреча «астанинской тройки» в Тегеране состоится через несколько дней после визита на Ближний Восток президента США Джо Байдена. На этой неделе он посетит Израиль, Палестину и Саудовскую Аравию. Помимо встречи с саудовским руководством, в Джидде состоится саммит США—арабские страны, в котором примут участие представители всех шести монархий Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман), а также главы Египта, Иордании и Ирака. Среди обсуждаемых тем будет и противодействие иранской угрозе — не только ядерной, но и ракетной, а также вмешательству Тегерана в дела арабских стран.

В преддверии поездки президента Байдена в Вашингтоне не скрывали, что одна из его задач — противостоять интересам РФ в регионе, в том числе дискредитировать ее как надежного поставщика оружия (см. “Ъ” от 12 июля).

До сих пор рассорить арабские страны с Москвой у Вашингтона не получалось. Но тут у американцев появился новый весомый аргумент.

Один из самых болезненных вопросов между Ираном и арабскими странами — это использование иранских беспилотников хуситским движением «Ансар Аллах» для нанесения ударов по территории Саудовской Аравии и ОАЭ, а также применение этих беспилотников различными шиитскими группировками в Ираке против объектов, где находятся западные военные. И, вероятно, не случайно накануне визита Джо Байдена на Ближний Восток прозвучало заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана: «Наша информация свидетельствует, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения». Он не преминул подчеркнуть, что РФ обращается к Ирану за техническими средствами, которые использовались для атак на Саудовскую Аравию. Никаких доказательств своих слов господин Салливан не привел, лишь отметив, что Иран уже в начале июля планирует начать обучать российских военных применению беспилотников. Он также подчеркнул, что контакты России с Ираном свидетельствуют о проблемах с вооружением у Москвы в ходе боевых действий на Украине.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани между тем в ходе пресс-конференции во вторник напрямую не подтвердил планы передачи Москве беспилотников, многозначительно отметив в этой связи: «История сотрудничества России и Ирана в области ряда современных технологий восходит к довоенному периоду на Украине, и особого развития сотрудничества в этой сфере в последнее время не наблюдалось».

«Не могу утверждать, насколько верны американские данные, но в любом случае ход боевых действий на Украине еще раз доказывает, что беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нужно много и разных. И приобрести в короткий промежуток времени несколько сотен разных иранских БПЛА было бы неплохой идеей»,— сказал “Ъ” военный эксперт Юрий Лямин. Он напомнил, что Иран имеет один из самых широких в мире модельных рядов БПЛА — от небольших тактических разведчиков до ударных аппаратов и так называемых дронов-камикадзе, причем последние есть как в виде небольших аппаратов для действий на линии фронта и в ближайшем тылу, так и в виде дешевых аналогов крылатых ракет, предназначенных для массированных ударов по целям на удалении до порядка 2 тыс. км (например, дрон-камикадзе Shahed-136). «Находящийся много лет в условиях санкций Иран сделал производство БПЛА одним из своих главных приоритетов, компенсируя нехватку современных боевых самолетов и вертолетов»,— продолжает эксперт.

«Число готовых дронов у Ирана исчисляется тысячами, если речь идет о простых моделях, и сотнями — о более сложных. Кроме того, Иран зачастую отправляет за рубеж не готовые беспилотники, а комплекты для сборки. Основные заводы по производству беспилотников находятся на территории самого Ирана, а сборочные предприятия могут быть где угодно. Известно, к примеру, о производствах по сборке иранских дронов в Таджикистане, Венесуэле и Йемене»,— говорит Юрий Лямин.

В целом Москва и Тегеран давно активно обсуждают перспективы военно-технического сотрудничества, но до сих пор речь шла о закупках Ираном российского вооружения, о чем неоднократно заявляли официальные лица в обеих столицах.

Тема ВТС, несомненно, возникнет и в ходе визита президента РФ в Иран, как и другие вопросы двусторонних отношений — планы подписания договора о стратегическом сотрудничестве, сопряжение банковских систем в условиях западных санкций, а также рост товарооборота.

Марианна Беленькая