«Траст» пробует спиртное

Активы некогда крупного производителя спирта и алкогольной продукции группы «Риал» из Кабардино-Балкарии хочет получить «Траст». Компании просрочили платеж по кредиту в 2,6 млрд руб., что дало банку право требовать взыскания долей. Продать активы в условиях стагнации водочного рынка в стране будет сложно, считают его участники.

Арбитражный суд Москвы на этой неделе принял заявление банка «Траст» к кипрской Indomere Ltd об обращении взыскания на долю в ООО «Риал». Информация об этом появилась в картотеке дел, предварительное заседание назначено на 7 ноября. Как следует из ЕГРЮЛ, Indomere владеет 100% «Риала». Компании принадлежит один из крупнейших в России заводов по производству этилового спирта мощностью 60 тыс. дал в сутки в Кабардино-Балкарии. Предприятие входило в группу «Риал» Хадиса Абазехова, которая занималась производством алкоголя под брендами «Риал», «Край Невы», «Государь Петр I» и пр. Согласно кипрскому реестру, совладельцем Indomere выступает Fervine Trading Ltd, бенефициаром которой в судебных материалах называется господин Абазехов.

По данным источника “Ъ” на алкогольном рынке, в 2018 году «Риал» выпустил 553 тыс. дал спирта, а в январе—феврале 2019 года — 275 тыс. дал. С марта завод официально простаивает. В сентябре арбитражный суд Кабардино-Балкарской республики признал «Риал» банкротом и ввел наблюдение из-за долга в 2,6 млрд руб. перед «Трастом», следует из документов. В «Риале» не ответили на запрос “Ъ”, связаться с Хадисом Абазеховым не удалось.

Александр Мечетин, председатель правления Beluga Group, в интервью “Ъ”, июнь 2019 года Рынок водки стагнирует из года в год

В «Трасте» сообщили “Ъ”, что основанием для обращения в суд стали договоры залога доли, которая была обеспечением по кредитным договорам компании «Риала». Компания не исполняет свои обязательства, и банк истребует задолженность, в том числе с залогодателей и поручителей, отмечают там. В «Трасте» добавили, что кредиты были выданы в 2014–2016 годах Промсвязьбанком (ПСБ, на тот момент контролировался Дмитрием и Алексеем Ананьевыми). После санации ПСБ плохие долги и активы банка перешли на баланс «Траста». Как следует из картотеки дел, «Траст» также обратился в Арбитражный суд Москвы с аналогичными исками к кипрским Evisama Holdings Ltd и Pinelita Holdings Ltd, которым принадлежат связанные с «Риалом» ООО «Концерн "Риал"» и ООО «Росалко» соответственно. «Росалко», в частности, владеет лицензиями на марки водки «Стольная», «Богородская особая» и пр., следует из «СПАРК-Интерфакс».

В 2014 году 50% «Риала» планировал приобрести государственный холдинг «Росспиртпром», который оценивал потенциал завода в 20 млн дал в год, но сделка сорвалась. В четверг в «Росспиртпроме» на вопросы “Ъ” не ответили. В феврале 2016 года на нескольких алкогольных заводах в Кабардино-Балкарии прошли масштабные обыски по подозрению в уклонении от налогов. В том же году Росалкогольрегулирование (РАР) отозвало у некоторых предприятий, включая «Росалко», лицензии. Заводы связывали с крупнейшим тогда производителем водки «Статус-групп» (бренды «Добрый медведь», «Калина красная»). Позже стало известно, что бенефициаром компании мог быть экс-глава РАР Игорь Чуян. Источник “Ъ” на рынке не исключает, что проблемы «Риала» могли быть следствием масштабных проверок местных заводов. Кроме того, напоминает он, в июле 2016 года начался учет розничной продажи водки в ЕГАИС, что еще больше обелило рынок и ударило по производителям нелегальной или полулегальной водки.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов считает высокими шансы «Траста» добиться взыскания долей: просрочки платежа по кредиту уже достаточно. По словам представителя банка, после этого «Траст» выставит доли компаний на торги. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, впрочем, считает, что эти активы сегодня вряд ли заинтересуют кого-то из профильных игроков. Развитие российского водочного рынка сегодня сдерживает отсутствие роста реальных доходов населения, отмечает он. По данным ЕГАИС, опубликованным ЦИФРРА, в январе—июле 2019 года производство водки в РФ выросло на 0,19%, до 42,33 млн дал, потребление — на 0,15%, до 42,15 млн дал.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев