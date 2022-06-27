ЦБ просят сдать полномочия

На банковском рынке возобновилось обсуждение необходимости создания саморегулируемой организации (СРО). В новой модели, представленной членам Ассоциации банков России (АБР), предполагается передача СРО заметного числа функций ЦБ. Авторы идеи уверены, что это поможет снизить регуляторную нагрузку на банки и их расходы. Однако ряд участников рынка считают, что идея лишь увеличит регуляторную нагрузку на банки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в конце прошлой недели АБР начала опрос кредитных организаций об их отношении к созданию СРО на банковском рынке. Вместе с опросным листом АБР разослала членам проект модели, по которой должна строиться СРО. Согласно документу, она будет единственной на своем рынке и членство всех банков обязательно. Другие финансовые организации могут стать ассоциированными участниками с совещательным голосом.

Три года назад о необходимости создания СРО на банковском рынке говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина (см. “Ъ” от 12 сентября 2019 года). Тогда речь шла о том, что главной функцией организации будет борьба с мисселингом — навязыванием банками финансовых услуг. Однако банкиров такой проект не заинтересовал.

В новой модели СРО отводится гораздо более активная роль в регулировании кредитных организаций. Предполагается, что Банк России передаст вновь создаваемой СРО полномочия по регулированию в области управления рисками, корпоративного управления, внутреннего контроля, защиты прав клиентов и совершения операций на финансовом рынке. Также оговорено участие СРО в вынесении мотивированного суждения ЦБ, оценке фактического и регулирующего воздействия нормативных актов. Обязательными станут вынесение заключения СРО на все законопроекты, касающиеся кредитных организаций, участие в судебных процессах от имени банков и ряд других функций.

Создать СРО предложено за счет средств Банка России, а ее работу финансировать через членские взносы банков. Согласен ли регулятор на такие условия, в ЦБ не ответили.

Как рассказал “Ъ” вице-президент АБР Алексей Войлуков, с ЦБ вопрос организации СРО уже обсуждался, а основные компетенции предложены на основании запросов банков. «Основная идея СРО — это передача ей части функций от регулятора»,— говорит господин Войлуков. Но проект может сильно измениться, признает он, предсказать результаты опроса сложно — раньше отношение банков к реорганизации АБР в СРО было различным.

Идея вернуться к обсуждению получения статуса СРО появилась в конце мая на совете АБР. Там глава Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий предложил двум ассоциациям объединиться (см. “Ъ” от 26 мая). НФА имеет статус СРО, для объединения такой же статус должна получить и АБР. Как говорится в письме Василия Заблоцкого главе АБР Георгию Лунтовскому, обе структуры имеют очевидный интерес к оптимизации регуляторной нагрузки, расходов, продуктов и услуг в виде методологической и консультационной поддержки и работы с законодательными инициативами.

Впрочем, участники финансового рынка сомневаются, что создание банковской СРО позволит снизить регуляторную нагрузку и расходы. Так, глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин отмечает, что «регулирование у банков и так в избытке». По его словам, при получении статуса СРО ассоциации вынуждены будут тратить часть ресурса на выполнение задач ЦБ, автоматически снижая затраты на оппонирование ему же и другим государственным регуляторам. Для банков, уверен господин Емелин, саморегулирования «станет лишь дополнительным обременением».

Глава Национального платежного совета (НПС) Алма Обаева отмечает, что в платежном блоке обсуждалась СРО и НПС эту идею поддержал, потому что с ее помощью предполагается регулирование мелких платежных агрегаторов, агентов, и для этой цели создание организации вполне логично. Однако, признает он, создание СРО для всех банков — «это немного странно, потому что банков не тысячи и за ними и так ведется достаточно серьезный надзор».

Максим Буйлов